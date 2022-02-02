Bahçeli: İBB Başkanı görevinden affını talep etmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan gündeme getirdiği, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaniye Demiryolu İhalesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanına yanıt verdiği grup toplantısında, “Erdoğan diyor ki; Kılıçdaroğlu yalan söylüyor benim hiçbir imzam yok. Sen ihale komisyonunda değilsin ki sen talimat veren makamdasın. Görmediğim belgeyi konuşmam Sevgili Erdoğan, daha dur bakalım daha sana çok sürprizlerimiz olacak. Arkadaşlara söyledim o yolsuzluk belgelerini tek tek açıklayacaklar. Senin imzan olan belgeleri de açıklayacağız sen hiç meraklanma” dedi.

OSB’lerde yaşanan 3 günlük elektrik kesintisinin maliyetinin 5 milyar lira olduğunun ifade edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu maliyetin belirlenmesi konusunda TOBB’a çağrı da bulundu. Ülkenin yönetilemediğini, faturanın bürokratlara çıkarıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Merkez Bankasının fiyat istikrarını sağlayacak kurum olmaktan çıktığını, matbaa da TL basmaktan başka hiçbir işlevinin kalmadığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdiği Meclis grup toplantısında, “Bizim dileğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı’nın görevinden affını bir an evvel talep etmesi ve gecikmeksizin, daha fazla hasara yol açmaksızın İstanbul’un önünü derhal açmasıdır” dedi.

“Bize göre CHP’nin büyükelçilerle düşüp kalkması tesadüfü olmayıp, demokrasi dışı ve milli irade karşıtı bir arayış ve özlemin mahsulüdür” diyen Bahçeli, “Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökecek yönetim becerisini gösterememiştir. İstanbul’da balık baştan, tuz da hepten kokmuştur” dedi.

Bahçeli, Trabzon'da bir çocuğun Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ ifadesi kullanmasına ilişkin olarak, “Bu yavrumuzu bu noktaya getiren nedir? Böylesi bir tercihe zorlayan ve bunu da telaffuz ettiren gelişmeler nelerdir? Şehidimiz Eren Bülbül’ün katilleriyle sarmaş dolaş olanların, ittifak kuranların, yanak yanağa verenlerin, bilahare herkesin, her kesimin geleceğimiz adına bu soruların üstünde kafa yormaları elzemdir” dedi.

Sancar: Yerel yönetimleri hedef aldılar

HPD Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, iki haftadır yaşanan ağır kış şartlarını hatırlatarak, gerekli önlemleri almayan iktidarın sorumluluktan kaçma çabası içine girerek yerel yönetimleri hedef aldığını söyledi.

Sancar, HDP’nin kapatma davasına ilişkin “HDP'ye gelince, hukukun işlediğini, meseleyi adalete bırakmak gerektiğini söyleyenlere uyarıda bulunuyorum. ‘Yargı her alanda iktidarın sopasıdır’ diyen bir parti, kendini muhalefette sayan bir parti, iş HDP'ye gelince adil yargıdan ve yargı sonucunu beklemekten söz ediyor. Bu nasıl yaman çelişki?” dedi.