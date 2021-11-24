Bahçeli, MB bağımsızlığının tartışılmaya açılmasını istedi, “erken seçim yok” dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin faiz kamburundan kurtulması gerektiğini belirterek, faizin uzun vadede üretim sistemine büyük hasarlar verdiğini söyledi.

MHP Grup toplantısında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, Türkiye’nin şu anda dünyada faiz oranın yüksekliği açısından ilk 10 ülkeden biri olduğunu, Avrupa’nın da zirvesinde bulunduğunu belirterek, “Faiz geleceğimizden çalmaktadır. Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur, bunun üzerinden polemik yaratmak, bittik, tükendik, yandık, mahvolduk demek felaket tellallığıdır, kötü niyetliliktir” dedi.

Merkez Bankası’nın bağımsızlığının tartışılmaya açılmasını isteyen Bahçeli, “Geldiğimiz bu aşamada, yeni yönetim sistemi kapsamında Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusunu mutlak surette tartışmaya açmak hem demokrasinin hem de milli iradenin gereğidir. IMF ve faiz lobisinin oyunlarıyla daha fazla mesafe alamayacağımız ortadadır. Davul hükümetin boynundayken, tokmağın başkalarının elinde olması kabul edilemez bir çarpıklıktır. Özerk ve bağımsız kurumlar milli iradenin üzerinde olamaz, olmamalıdır. Hesabı veren siyasettir, kararı veren de siyaset olmalıdır” diye konuştu.

Millet İttifakının yalnızca eleştirerek, ekonomi etrafında korkular üreterek siyaset yapmalarının acizliklerinin ve çaresizliklerinin göstergesi olduğunu ifade eden Bahçeli, “Ekonomiden anlamayan cahillerin tek söylediği erken seçimdir. Tekraren söylüyorum, erken seçim falan yoktur, seçim 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. ‘İlle de seçim, hemen seçim, seçim de seçim’ diyenler bozgun siyasetinin taraftarlarıdır. İstikrara en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde seçim demek kime hizmettir? İnsanlarımızın ekonomik sıkıntılarını biliyoruz, artan döviz kurlarından yakınmaların farkındayız, ancak takip edilen politikalar doğrudur, yakında her şey düzelecektir” dedi.

Bahçeli, yüzde 50+1 tartışmalarına ilişkin olarak “Bu konuyu tartışmaya açmak yönetim sistemine karşı güvensizliği körükleyecektir” dedi.

“Erdoğan konuşmasa dolar yükselmeyecek”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, döviz kurundaki artışa ilişkin olarak “Erdoğan konuşmasa rekor kırılmayacak, dolar yükselmeyecek. Ama bir türlü durmuyor. Konuştukça kendi ülkesinin ekonomisini batıran tek adam yönetimi varken dış güçlere hiç gerek yok, siz yetersiniz” dedi.

HDP Grup toplantısında konuşan Buldan, “Güya bir de ekonomik kurtuluş savaşı veriyorlarmış. 7'den 70'e herkesin tek bir kurtuluş mücadelesi var. O da sizin soygun düzeninizden, adaletsizliklerinizden bir an önce kurtulma mücadelesidir. Bunu da hep birlikte başaracağız” diye konuştu.