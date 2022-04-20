Bahçeli, “sığınmacı sorunu çözülmeli“,  Kılıçdaroğlu, “180 derece çark ettiler”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelen sığınmacıların geri dönmesine ilişkin açıklamalara “180 derece çark ettiler. Bu bizim ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Bu Türkiye'nin çıkarlarını sonuna kadar savunan partinin CHP olduğunu gösteriyor. Çünkü biz onları özgür iradeleriyle göndereceğiz” sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanının daha önce Suriyelilerin gönderilmeyeceğine ilişkin yaptığı açıklamaları hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Şimdi aşağıdan gelen tepkiyi gördü 'Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü için elimizden gelen gayreti göstereceğiz' diyor. 3 günde, nasıl bir omurga, 180 derece nasıl dönüyorsun?“ diye konuştu. “Ekonomik kriz devam ediyor” diyen Kılıçdaroğlu, emekli ikramiyelerinin artırılması gerektiğini dile getirdi.

Man Adası davasına da değinen Kılıçdaroğlu, Yargıtay kararını okuyarak, “İspat edersen Cumhurbaşkanlığını bırakırım’ dedi. Hadi ne yapacaksın şimdi? Kılıf uyduracaklar. Bir şeyi söylüyorsam belgesi elimdedir. Orada oturuyorsun, millete söz verdin, 'Cumhurbaşkanlığını bırakacağım’ dedin, gereğini yap” çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sığınmacı sorununu değerlendirdiği Meclis grup toplantısında düzensiz göçün adı konmamış bir istila olduğunu belirterek, elbirliğiyle çözülmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, Suriyeli sığınmacıları sabahtan akşama ülkelerine gönderilmelerinin mümkün olmadığını, uluslararası hukuktan doğan sorumluluklar olduğunu belirterek, “Fakat Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden kopuşlarına neden olan ağır şartlar ortadan kalkar kalkmaz güvenli ve gönüllü bir şekilde geldikleri gibi uğurlamak da bizim asıl hedefimizdir” dedi.

Bahçeli, bayramda ülkelerine giden Suriyeli sığınmacıların tekrar dönmelerine gerek olmadığını belirterek, asayişi bozan sığınmacıların da sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, 6’lı masanın ittifak çalışmalarını ise “Değil 8 seçenek, 18’de olsa, 28’de olsa, bunlar toplanıp fal da açsalar, altın günleri de yapsalar, duvara toslayıp dağılmaları kaçınılmaz bir siyaset gerçeği olacaktır” sözleriyle eleştirdi.

Sancar’dan operasyon eleştirisi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Pençe-Kilit operasyonunu eleştirerek, iktidarın çok yönlü bir hesap içinde olduğunu, bu hesapların içinde ülkedeki siyaseti yeniden dizayn etme hedefinin de yer aldığını söyledi.

Suriyeli sığınmacıların savaş nedeniyle ülkelerini terk ettiklerini bu gerçeği görmeden sığınmacılar, göçmenler meselesini doğru bir şekilde tartışmanın imkânı olmadığını söyleyen Sancar, “Bugün sığınmacıları nefret objesi haline getirenler savaş politikalarını her gün alkışlayanlardır” dedi.