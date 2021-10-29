Bahçeli: Türk milleti gereken dersi verecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçmişte düşmana ganimet olmayan Türk milletinin, terör ve bölücülükle önünü kesmeyi planlayan siyasi zillet lobisine de müstahak olduğu dersi vereceğini belirtti. MHP Lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Türk milletinin parlak geleceğini kendi iradesiyle inşa ettiğini belirten Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin, sömürgeci güçlere karşı muazzam bir dirilişin, muhteşem bir dirayetin eseri olarak tarihteki yerini aldığını bildirdi.

Bahçeli, “Vatanımızın işgalini reddederek Cumhuriyet’e giden yolları açan büyük Türk milleti, şimdilerde aynı inanç ve azimle terörün kökünü kazıma hedefine odaklanmıştır. Mandacıların ve esarete hayranlık duyanların izinden yürüyenler terörle mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir. Türkiye’nin haklı davasını karalamayı siyaset zannedenler Anadolu’ya kapanıp, zillet ve hıyanete sessiz kalınmasını, bölücülere tepkisiz durulmasını dayatan, bunu da demokrasi maskesiyle servis eden millet ve vatan muhalifleridir. Bunlar aynı zamanda Türkiye karşıtlarıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır. Geçmişte düşmana ganimet olmayan Türk milleti, terör ve bölücülükle önünü kesmeyi planlayan siyasi zillet lobisine de müstahak oldukları demokratik dersi mutlaka verecek, menfur emeller bir kez daha kursaklarda kalmaya mahkum olacaktır” dedi.

“AK Parti'nin tabanından da eleştiri aldı”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta şehit cenazesinde gerçekleştirilen saldırırın görüntülerinin izletilmesine ilişkin olarak “Biz görüntülerin TBMM’de izlettirilmesinin, Meclis çatısı altından belli kişilere gelecekte çok vahim sonuçlar doğurabilecek bir suça teşvik, azmettirme, hedef gösterme olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında görüntülere ilişkin olarak “Linç görüntülerini oynatıp ‘Bu daha iyi günlerin, Millet sana dersini verecek’ dedikleri için AK Parti’nin kendi tabanından çok ciddi eleştiri aldığını biliyoruz” dedi.