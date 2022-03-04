Bahçeli: Türkiye cephe ülkesi olmayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hem Rusya hem de Ukrayna ile doğrudan temas kuracak, görüşecek ve masaya oturabilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. “Türkiye, cephe ülkesi olmayacaktır” diyen Bahçeli, “Türkiye, Batı’nın nam ve hesabına silah kuşanmayacaktır. Milli çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa, başkent Ankara’nın politik dinamikleri neye vurgu yapıyorsa adresimiz ve konumumuz orasıdır. Ukrayna’yı işgal eden Putin haksızdır, bu haksızlığın cezasız kalması mümkün değildir. Fakat bu durum Rusya ile siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi de zedelememelidir” dedi.

Rusya’nın, Ukrayna’yı işgalinin haksız ve hukuksuz olduğunu, Ukrayna krizinin bir ucunda Rusya zorbalığı varken, diğer ucunda NATO ve Batılı ülkelerin tahrik ve provokasyonlarının yer aldığını söyleyen Bahçeli, “Esasen Ukrayna arada kalmış, güç blokları çemberine sıkışmış, deyim yerindeyse filler tepişirken çimenler ezilmiştir. Ukrayna madem NATO üyesi yapılmayacaktı, bunca yıldır ABD tarafından neden boş vaatlerle avutuldu. Ukrayna’yı ateş çukuruna çeken, savaş ortamına hapseden bir yanda Rusya iken, diğer yanda batılı ülkeler değil midir? ABD ile AB ülkeleri, küresel sahnenin ön tarafında yaptırım üstüne yaptırım kararları açıklarken, arka tarafında Rusya’yla müzakere ve mutabakat zemini aramadıklarını hiç kimse iddia edemeyecek, bize de yutturamayacaktır” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun S-400’lerle ilgili eleştirisine yanıt veren Bahçeli, “S-400 ihtiyaç doğduğunda kullanılacak bir silah sistemidir. Düşman her kimse, her nerede ise S-400’ün hedefi orasıdır. Tehdit nereden geliyorsa S-400’ün yönü oraya dönecektir” dedi.

“Ölmüş ve ortadan kalkmış bir sistem güçlendirilemez”

MHP Meclis Grup toplantısında konuşan Bahçeli, 6 siyasi parti tarafından açıklanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını bomboş bir metin olduğunu belirterek, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifi, güçsüzleştirilmiş Türkiye’nin taslak beyannamesidir. Bu metni tarihi yapan tek şey, 28 Şubat zihniyetine uygun olarak ‘güçlendirilmiş istikrarsızlık’ bildirisi olmasıdır. Açıklanan metin nitelik olarak bir anayasa önerisi değil, yeni bir 28 Şubat bildirisi olarak tarihe geçecektir. Bütüne bakıldığında bir uzlaşma değil, ‘uzlaşamama metni’ olduğu çok açıktır” değerlendirmesi yaptı.“

Ölmüş ve ortadan kalkmış bir sistem güçlendirilemez” diyen Bahçeli, temel hedeflerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ve 2023’ü yeni bir anayasa ile taçlandırmak olduğunu söyledi.