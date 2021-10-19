Bahçeli, ‘vergi reformu’ çağrısı yaptı, Kılıçdaroğlu ‘bürokrat’ uyarısını sürdürdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlara yönelik çağrısına gelen eleştirilere yanıt verdiği grup toplantısında, “Hiç kimseyi yasal ölçüler içinde çalışan hiç kimseyi tehdit etmek benim haddim değildir. Kim devletine ve milletine hizmet ediyorsa benim başımın üstünde yeri vardır. Ama mafyatik ilişkiler içine girenler, ‘tehdit mi ediyorsun’ diyorlarsa, evet onları tehdit ediyorum. Kimsenin kul halkını yedirmeyeceğim“ dedi.

Merkez Bankası’na gerçekleştirdiği ziyaret hakkında da açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Devletin kurumlarına sahip çıkmak en çok bize yakışır. Fiyat istikrarından sorumlu kim yasaya göre Merkez Bankası. Fiyatlar durmuyor. Sorumlu kim Merkez Bankası. Niye böyle? Sıcak siyaset Merkez Bankası’na müdahale ediyor. Gittik Merkez Bankası'na ‘bankanıza sahip çıkın’ dedik” diye konuştu.

Merkez Bankası’nın sıradan bir banka olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bankanın kendi kültürü, çok iyi yetişmiş kadroları vardır. Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların alınıp kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı inisiyatifine bırakan süreci unutmadık. O paranın kimlere, hangi kurdan satıldığını bilmiyoruz. ‘123 milyar dolar var’ diyorlar var ama başkasının parası. 123 milyar doların bir centi bile Merkez Bankası’nın değil" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş neden hapiste” açıklamasına, “Osman Kavala Sorosçu'dur, Selahattin Demirtaş teröristtir, teröristin yeri de hukukun üstün olduğu tüm demokratik ülkelerde demir parmaklıkların arkasıdır” sözleriyle tepki gösterdi.

Bahçeli, adaletli, bütünlük ve sadelik içeren, dolaylı vergi yükünü hafifleten kapsamlı bir vergi reformuna ihtiyaç olduğunu, dolaylı ve dolaysız vergi arasında açılan makası kapatmak gerektiğini belirterek, vergi sisteminin, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını dikkate alan dinamik bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi. Bürokratlara yönelik açıklamasına ilişkin olarak Kılıçdaroğlu'na seslenen Bahçeli; “Süre doldu, üstelik bir gün de geçti. Sayın Kılıçdaroğlu, ne oldu, heyben doldu mu? Attığın taş yerini buldu mu? Başın göğe erdi mi?” dedi.

“Savaş politikalarına karşı birliktelik oluşturacağız”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, iktidarın sürekli savaşa yatırım yaparak, çatışmadan beslendiğini belirterek, savaş politikalarının temelinde Kürt düşmanlığı yattığını, savaş politikalarına karşı en güçlü birlikteliği her yerde oluşturacaklarını söyledi. Sancar, iktidarın ekonomi politikalarını ve Merkez Bankası’ndaki görev değişikliklerini de eleştirdi.