Bahçeli’den baraj puanı önerisi: “TYT 140’a, AYT 160’a çekilsin”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salgın döneminin göz önüne alınarak Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) baraj puanının 140’a, Alan Yeterlilik Testinde (AYT) baraj puanının 160 çekilmesini önerdi. Bahçeli, halen TYT’de 150, AYT’de 180 olarak uygulanan baraj puanının aşağı çekilmesinin yüzbinlerce gencin tercih yapmasına imkan sağlayacağını belirtti.

Salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı genel başarı düzeyinin bu yıl çok düştüğüne dikkat çeken Bahçeli, 2021 YKS sonuçlarına göre, sayısal puan türünden 390 bin 132; sözel puan türünden 563 bin 808; eşit ağırlıklı puan türünden de 587 bin 678 öğrencinin barajı geçtiğini bildirdi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; barajın yüksek olmasının en az 1 milyon gencin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500 bin gencin ise tercih yapamayacağını, yine sayıları 500 bin civarında olan gencin de 150 ile 180 arasında bir puan aldığını kaydetti.

Gençlerin sokakta değil üniversite olması gerektiğini ifade eden MHP Lideri, “Türk gençliği bizim has bahçemiz, istikbal güvencemizdir. Onlar Türk milletinin yüz akları, yıkılmaz akıl ve ahlak kaleleridir. Gençlerimize ne yapsak, ne versek, neyi temin etsek biliyorum ki eksik ve yetersizdir. Çünkü her şeyin en güzeline, en gelişmişine layıktırlar. Gençlerimizin mühim sorunlarından birisi üniversite sınavıdır. Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız” dedi.

Somali’ye 30 milyon dolar hibe Oktay’a soruldu

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye’nin Somali’ye yapacağı 30 milyon dolarlık hibeye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a, “ THK uçaklarına bakım ve onarım için 4 milyon dolar vermeyip ormanların yanmasına göz yumulurken Somali'ye neden 30 milyon dolar hibe edilmiştir? 30 milyon doların Somali'de liman işleten yandaş firma ya da firmalar için gönderildiği doğru mudur? Söz konusu limanları işleten firmalar kimlere aittir? Söz konusu limandan İsrail’e petrol taşındığı doğru mudur? Ekonomik olarak büyük bir krizin içinden geçen Türkiye’nin bu hibe ile sağladığı milli çıkarı nedir?” sorularını yöneltti.