Bahçeli’den HDP açıklaması: AK Parti’nin ziyareti doğal ve doğru bir adım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polisleri intihara sürükleyen kirli yapının şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını siyasi yasaklı yapmaya çalıştığını belirterek, “Açık ve net söylüyorum. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır ve kalır. Biz Ekrem İmamoğlu’nu kimseye yedirmeyiz” dedi.

Ekonomi ve yolsuzluklar üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, Kamu İhale Yasasının 191 kez değiştirildiğini, hiçbir hükümetin şimdiye kadar el sürmediği Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesinin kullanıldığını belirtti. Kılıçdaroğlu, uyuşturucu ve karapara konusundaki iddialarını bir kez daha Meclis grup toplantısında gündeme taşıyarak, Sarıyer’de yakalanan Sırp çete liderini hatırlatıp, “Bana ispat et diyorlardı, daha neyini ispat edeyim” dedi.

ABD ve İngiltere ziyaretlerine değinen Kılıçdaroğlu, “Ben büyük bir koalisyon kuruyorum. En genç beyinlerin koalisyonu. Türkiye'yi geleceğe taşıyacakların koalisyonunu kuruyorum. En yetenekli beyinlerimiz ABD, Kanada, İngiltere'de. Bunlarla içerideki beyinlerimizi koalisyon yapacağız. Kasımın sonunu bekleyin diyorum. Türkiye'yi 21'nci yüzyılın yıldızı haline nasıl gelecek onu anlatacağım. Ayağa kalk CHP, ayağa kalk Türkiye. Nefsine hakim olanların iktidarı geliyor. İsterse 40 yıllık arkadaşım olsun nefsine hakim olamayanlar olmayacak. Bedeli ne olursa olsun, mutlaka kazanacağız” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği için HDP’ye gitmesine “AK Parti heyetinin Meclis’te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır” değerlendirmesi yaptı.

“ HDP’yle niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Günlerdir cevabı aranan marazi sorular bunlardır” diyen Bahçeli, “HDP’ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP’yle kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP’yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır. Zira bizim gözümüzde HDP neyse, CHP’de odur ve aynısıdır. Biz kiminle görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz. Zarfla değil mazrufla ilgileniyoruz” diye konuştu.

Grup toplantısında MHP olarak başörtüsünü güvenceye alan ve ailenin korunmasını hedefleyen anayasa değişikliğini sonuna kadar desteklediklerini söyleyen Bahçeli, “CHP dürüstse, sözünün arkasındaysa, başörtüsüne bez parçası demekten pişmansa buyursun, hep birlikte bu meseleyi köklü çözümle buluşturalım” dedi.

HDP Anayasa kararını bugün açıklayacak

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, AK Parti’nin anayasa değişiklik teklifini, MYK toplantısında görüşerek cevabını kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı. Bu konuda bir tutarsızlık ve samimiyetsizliğin olduğunu belirten Sancar, “İlk sözüm AKP'ye; önce bir karar versin AKP. Yürütmeyi veya kabineyi kim temsil ediyor? Adalet Bakanı mı, İçişleri Bakanı mı? AKP, Adalet Bakanı ve grup başkanvekillerini gönderiyor, ertesi gün İçişleri Bakanı bize saldırılarını, hakaretlerini yükseltiyor. Bu ülkenin başı Soylu mu, siz misiniz? “ diye sordu.