Bahçeşehir Üniversitesi wellness merkezi kuruyor

Hayatını okullarda geçirmiş bir eğitimci olan Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi’ni (BAU) 24 yıl önce kurarken, “Harvard olmak için 500 yıl beklemeyeceğiz” diyerek yola çıkmıştı. Eğitim teknoloğu olan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz de iyi bir araştırma üniversitesi olmak hedefinde bu sözü kendilerine şiar aldıklarını söylüyor. Bu hedefin merkezinde ise sanayi ile ortak çalışmaların yer aldığının altını çizerek, “Bizim sanayi ile ilişkimizde işbirliği kelimesi yetersiz kalır. Sanayiyi üniversitenin içine aldık” diyor.

Dört kıtada altı üniversite ile yaygınlaşarak global olma hedefinde Bahçeşehir Üniversitesi. İstanbul dışında; BAU International Berlin, Washington DC BAY Atlantic Üniversitesi, BAU Internetional Cyprus, BAU International Batumi, Bau International Plymouth ile eğitim veriyor. Prof. Şirin Karadeniz, 123 ülkeden 6 bin 550 öğrencisi olan yapının, çeşitli projeler aracılığıyla tam 2 bin 650 şirketle de partner olduğunu vurguluyor. Yurtdışındaki atakları ise, Bahçeşehir’i Turquality kapsamına giren ilk eğitim kuruluşu yapmış.

ÖSYM puanı olmasa da yetenekleri kaçırmıyoruz

Karadeniz, BAU’da Türkiye’deki sistemin dışına çıktıklarını söylüyor. Yani, ÖSYM’nin menkezi sınav sisteminden başarıyla çıkamayan ama girişimcilik, e-spor gibi farklı yetenekleri olan gençleri de yüksek eğitim ekosistemine dahil ediyorlar. Programa Apply BAU adını vermişler. Bugüne kadar 161 bin 726 gencin başvuru yaptığı programdan 5 bin 55 kişinin bursla eğitim aldığını anlatan Prof. Dr. Karadeniz, “Girişimci bir genç üniversite sınavından yüzde 100 burs alacak bir başarı yakalayamıyor, çünkü öyle bir zamanı yok. Öte yandan çok yenetekli ve katma değer yaratan bir işin içinde. Biz bu şekilde 600 girişimci gence bursla üniversite sistemine aldık” diyor.

Öğrencinin sektörel yeteneklerle mezun edilmesi konusunda oldukça iddialı Prof. Dr. Karadeniz. Çok sayıdaki program arasında yer alan Co-Op Education, iş dünyasının üniversitenin içinde konuşlanmasına güzel bir örnek. Karadeniz, 13 yıldır devam eden programı şöyle anlatıyor: “Sektörle akademisyeneri eşleştiriyoruz. Markalı dersler veriliyor. Stajları da işe alım sürecinin bir parçası haline getirdik. 3, 6, 9, 12 aylık stajlarda gençler önce işi öğreniyor, oryantasyon süreçlerini tamamlıyor; arkasından işe giriyorlar. SGK’yı ise biz ödüyoruz. 30 bin öğrencimiz var.”

Ar-Ge işini birlikte yapalım

Karadeniz, Bahçeşehir Üniversitesi’nin TÜBİTAK ve sanayiye dokunan, birlikte üretimi, Ar-Ge’yi teşvik eden projelerde de iddialı olduğuna dikkat çekiyor. TÜBİTAK Sanayi Doktora programı bunlardan biri. 17 akademisyenin 5 şirkette TÜBİTAK projesi yürüttüğünün altını çiziyor.

İşbirliklerini artırmaya odaklı “Sipariş Ar-Ge” projesi de üniversitenin gelişime açık gördüğü işlerden biri. Prof. Dr. Şirin Karadeniz, büyük ölçekli şirketlerden gelen Ar-Ge taleplerini değerlendirdiklerini söylüyor projeyi anlatırken. Verdiği bilgilere göre proje üç ayaklı işliyor: Birincisinde şirketten gelen Ar-Ge talebine uygun mevcutta yapılan bir çalışma varsa bununla eşleştirme gerçekleştiriliyor. İkinci yol, zaten bir start-up varsa ikili çalışma başlatılıyor. Üçüncüsünde de eğer Ar-Ge siparişine uygun mevcutta bir araştırma ya da start-up bulunmadığında bir bilim insanıyla eşleştirme yapılarak ortak araştırma süreci başlatılıyor. “Örneğin doktora sonrası araştırmalar için ilana çıkıyoruz. Bir şirket bunu görüp, ihtiyaçlarına uygun olduğunu ve bizimle birlikte yürütmek istediğini söyleyebiliyor. Teknoloji Transfer Ofisimiz süreci yönetiyor. Bu nedenle şirketlere diyoruz ki; Ar-Ge yapacaksanız gelin bizim ekosistemimizden yararlanın. Bütün yurtdışı bağlantılarımız, 30 bin öğrencimiz, bilim insanlarımız ve altyapımızla burada hazır bir Ar-Ge ortağı var” diyor Karadeniz.

Bahçeşehir Üniversitesi’nde şu anda yerel ve uluslararası 70’ten fazla sanayi kontratlı proje var. Karadeniz, geçen yıl projelerin toplam değerinin 30 milyon TL olduğunu belirtiyor.

İlaç ve sağlıkta atak içindeyiz

Peki BAU’nun sanayi ortaklı Ar-Ge projelerinde öne çıktığı alanlar nereler? Prof. Dr. Şirin Karadeniz ilaç, sağlık, tüm yapay zeka teknolojileri ve blockchain teknolojisinin üniversitenin sahiplendiği konular olduğunu vurguluyor.

Prof. Dr. Serdar Durdağ’ın üzerinde çalıştığı ve şu anda faz 2 süreci devam eden COVID-19 ilacı, Karadeniz’in gururla verdiği örneklerden biri. Karadeniz, “Bu projede hesaplamalı ilaç tasarımı üzerinde yoğunlaşıldı. Montelukast molekülü üzerinde çalışılarak ilaç yapıldı. TÜBİTAK ve Medipol Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen ilacın Faz 2 süreci dokuz tıp merkezinde devam ediyor. Ve sonuçlar oldukça umut verici” değerlendirmesini yapıyor.

Beşiktaş’ta iyi yaşam üssü

Prof. Dr. Şirin Karadeniz’i 2022 için en çok heyecanlandıran projelerden biri wellness ile ilgili. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve diş hekimliği bölümleri olduğunu hatırlatan Karadeniz, şimdi de yurtiçi ve dışına hizmet veren; bir yandan sağlık turizmini bir yandan da bilimsel araştırmaları destekleyecek bir wellness merkezi açmaya hazırlandıklarını anlatıyor. Verdiği bilgilere göre bu merkezde diyetisyenden psikoloğa uzanan iyi yaşamın tüm kollarının yer aldığı bir hizmet anlayışı söz konusu. Ancak işin içinde kök hücre çalışmaları, kişilerin genetic haritalarına göre iyi yaşam klavuzu hazırlamak gibi çalışmalar da yine bu merkezde yapılacak. Karadeniz, BAU Wellness Merkezi için İstanbul Beşiktaş’da eski Toprak Holding binası olan yapının düşünüldüğünü de söyleyerek, “Burayı sağlıklı yaşlanmanın kişiye özel yol haritasının çıkarıldığı bir merkez olarak tasarlıyoruz” dedi.