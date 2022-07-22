Bahri Dağdaş: İz bırakan bir tarımcı

Bahri Dağdaş 1911 yılında Kars’ta dünyaya geldi. Ankara Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu, İsviçre’de şeker yetiştiriciliği ve üretimi dalında yüksek ihtisas eğitimi aldı. Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü’nde Etüt ve Zirai Planlama Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra, 1965 seçimlerinde Adalet Partisi’nden Konya milletvekili oldu. Demirel Hükümetinde Tarım Bakanlığı görevine getirildi.

Görev yaptığı sürede, TBMM’de yoğun toprak reformu tartışmaları sürerken, Dağdaş, ‘’tarım reformu yeterlidir’’ düşüncesini savundu. Bu tezini kanıtlamak istercesine Konya Valisi Haydar Beyin 10 dekarlık alanda 1914’de kurduğu Tarım Araştırma Enstitüsünü yeniledi ve geliştirdi. Buğday üretimini artırmak için çorak alanlarda Rusya’dan Bezostia, sulak alanlarda Sonara 64 cinsi tohumları Meksika’dan yurda getirerek buğday üretimini arttırmanın altyapısını kurdu. Bezostia’nın Rusya’dan geliş öyküsü ilginçtir: Demirel, SSCB‘ye 60’lı yıllarda yaptığı resmi ziyarette bu tohumu duyar ve Sovyet lideri Brejnev’den ister. Tohumlar sağlanır, bunları bavulunda getirmek, sonrasında Konya’da denemesini yapmak Dağdaş‘a düşer. Bu tohumun Rusya’dan getirilmesi, ‘’Komünistler Türk ırkını kısırlaştırıyor‘’ eleştirisine yol açar. Bu tohumun sonuçları kuru topraklarda kısa sürede alınır: 1960 yılında 8,4 milyon ton olan buğday üretimi, 1969’da 10,5 milyon tona yükselir. Dönümde 60- 70 kg olan buğday verimi ortalamada 3 kat artar.

Dağdaş, 1970’de AP’deki bölünme sonrası partiden ayrılarak, Ferruh Bozbeyli’nin kurduğu Demokratik Parti‘ nin kurucuları arasında yer aldı. 1973 seçimlerinde Kars milletvekili olarak parlamentoya girdi

Tarım bakanları arasında önemli yeri olan Bahri Dağdaş, 1984’de 65 yaşında vefat eder.

Anadolu tarımının harcını dökenler arasında andığım Bahri Dağdaş’ı saygıyla anıyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Tüm dünya merkez bankaları faizleri arttırıyor. AB dün sadece faizi arttırmadı, bir de ‘’Aktarım Koruma Mekanizması’’ kurdu.