Bakan Bilgin: 600 işyerine ‘beyaz bayrak’ verilerek sendikalaşma teşvik edilecek

Çalışma hayatının en önemli sorunları arasında düşük sendikalaşma yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işvereni destekleyerek sendikalaşma oranlarını artırmayı hedefliyor. ‘Beyaz bayrak’ modeli ile işveren teşvik edilecek, sendikalaşma oranı artırılacak.

“Beyaz bayrak modeli sorunu çözer mi?” tartışması çalışma hayatında sürerken, bakanlık bir süredir yürüttüğü çalışmayı tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 600 civarında işyerine beyaz bayrak vereceklerini açıkladı. Meclis Plan Bütçe Komisyonun’daki 2023 bütçe görüşmelerinde işverenlerin sendikalaşmaya karşı tavır içinde olduklarını ifade eden Bakan Bilgin, bu durumun özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde gözlendiğine dikkat çekti.

“Sendikalaşmayı negatif bir şey olarak görmekteler, sendikalaşmanın emeğin hakkını koruyan, çalışanların emeğini değerlendiren bir kurum olduğunun farkında değiller, buna karşı biz aktif mücadele ediyoruz” diyen Bakan Bilgin, sendikalaşmayı işyeri bazında desteklerini söyledi.

Bilgin, “Bunun için bir süredir hazırlık yapıyorduk, bu hazırlığımızı tamamladık. Türkiye çapında, 600 işyeri beyaz bayrak uygulamamızdan faydalanabilecek durumda. Bu uygulamanın esası şudur; işverenlerin devlete borcu olmayacak, işten adam atmamış olacak, bu konuda ceza almamış olacak, yani bir takım kriterlerimiz var, o kriterleri sağlayan 600 civarında iş yeri var, önümüzdeki günlerde bir törenle onlara beyaz bayrak vereceğiz” dedi.

Uygulamayı otellerdeki beyaz bayrak uygulamasına benzeten Bakan Bilgin, “Otellerde beyaz bayrak nasıl temiz sahil, temiz otel anlamına geliyorsa, işyerleri için de örgütlü, düzgün iş anlamına gelecek. Bu işyerlerine birçok teşvik vereceğiz, işverenlerin kamu projelerinden faydalanmalarında kolaylık sağlayacağız. İşyerlerinde sendikal örgütlenmeye destek oldukları ya da saygı duydukları için prim desteği sağlayacağız. Bunun özellikle orta büyüklükteki işletmelerde sendikalaşmaya karşı negatif tavrı kıracağını düşünüyorum” değerlendirmesi yaptı.

İşyeri- işletme ayrımı yanlış

Sendikalaşmanın önünde engel olarak görülen baraj konusu da bütçe görüşmelerinde gündeme geldi. “Sendika barajları konusunda ne düşünüyorsunuz?“ sorusunun yöneltildiği Bakan Bilgin, “Özellikle iş yeri-işletme ayırımının çok yanlış olduğunu düşünüyorum. İşkolu barajı mevcut örgütlenmiş sendikalar için önemlidir ama bu iş yeri ve işletme sözleşmesi ayrımının yanlış olduğunu düşünüyorum ve bu konuda hukukçu arkadaşlarımızla bizim iş mevzuatımızı yeniden ele alan kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Çok kolay olan bir çalışma değil ama biz de bayağı bir mesafe aldık” yanıtını verdi.