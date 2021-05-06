Bakan Dönmez: Türkiye’nin 1.2 milyar ton altın, 368.6 milyon ton gümüş rezervi var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin altın rezervinin 1 milyar 221 milyon 459 bin 911 ton olduğunu açıkladı. Bakan Dönmez, 2019 yılında 24 altın madeninde 39 ton altın üretimi yapıldığını ve toplam 298 milyon 612 bin 812 TL devlet hakkı tahakkuk ettirildiğini belirtti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, altın madenlerinin durumu, maden rezervleri, çıkarılan madenlerden alınan devlet hakkını sordu. Bakan Fatih Dönmez’in, CHP’li Gürer’in soru önergesine verdiği yanıta göre; toplam 118 altın ve altınlı kompleks maden ruhsatı bulunuyor. Altın ve altınlı kompleks maden ruhsatlı işletmelerde toplam 9 bin 489 personel istihdam ediliyor. Türkiye’de 1 milyar 221 milyon 459 bin 911 ton altın, 874 milyon 782 bin 294 ton altın + gümüş, 368 milyon 688 bin 273 ton gümüş görünür rezervi bulunuyor. Altın madenlerinde siyanür kullanımına ilişkin soruyu da yanıtlayan Bakan Dönmez, ”Ülkemizdeki altın madeni işletmeciliğinde, yerinde siyanür uygulanan maden ruhsat alanı bulunmamaktadır” dedi.

CHP’den istifa eden Gaye Usluer, Memleket Hareketi’ne katılacak

CHP’de 25 ve 26’ncı dönem Eskişehir Milletvekilliğini yapan, halen CHP Parti Meclis üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer partisinden istifa etti. Usluer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim” dedi. Partisi ile yollarını ayıran Gaye Usluer’in, Muharrem İnce’nin kuracağı Memleket Partisi’ne katılması ve parti yönetiminde yer alması bekleniyor. Muharrem İnce, 4 Eylül 2020’de Sivas’tan Memleket Hareketi’ni başlatmıştı. Memleket Hareketi’nin partileşme çalışmalarında son aşamaya gelinirken, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarih olan 19 Mayıs’ta partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na verilecek. Geçtiğimiz aylarda İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy CHP’den istifa etmişlerdi. Eski CHP Milletvekilleri Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da CHP’den istifa ederek Memleket Hareketi’ne katılan isimler arasında yer alıyor.