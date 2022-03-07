Bakan Nebati’nin DÜNYA’ya açıklamaları

Türkiye ekonomisi zor günlerden geçiyor. Döviz kuru şokları, enflasyonda son 20 yılın en yüksek artışları, ikinci yılında büyük ölçüde azalsa da hâlâ devam eden COVID salgınının ekonomiye etkisi, derken bunlara bir de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ekonomimize getirebileceği yeni sıkıntılar eklendi.

Geçen hafta açıklanan olumsuz dış ticaret ve enflasyon verilerinin, geçen yılsonuna doğru uygulamaya konulan faiz artışını, para politikasını bir kenara bırakıp TL’yi güçlendirmeyi, ihracatı öne alan ekonomik programı nasıl etkileyeceği tartışılmaya başlandı. İşte ekonomimizin güncel sıkıntılarıyla ilgili sorularımızı Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’ye ilettik. Yoğun gündem ve seyahat nedeniyle yazılı olarak gerçekleşen mülakatta, sayın bakan sorularımızı içtenlikle yanıtladı. Bakan Nebati’nin DÜNYA’ya verdiği bilgiye göre, Ukrayna-Rusya krizi, ekonomik ilişkilerimizin boyutu nedeniyle ülkemizin dış ticaret, turizm, enerji ve gıda sektörlerini etkileyecek. Söz konusu ülkelerde önemli bir ağırlığı olan Türk müteahhitlik firmalarının da süreçten olumsuz etkilenebileceği değerlendiriliyor.

2022’deki enflasyon etkisi

Yurtiçi ve yurtdışındaki gelişmeler 2022’nin enflasyon açısından nasıl zorlu bir yıl olacağını ocak ve şubat ayı verileriyle gösterdi. Bakan Nebati’ye göre, “2022 yılı genelinde maliyet yönlü baskılar, döviz kurunun gecikmeli etkisi, küresel enerji fiyatlarının etkileriyle enflasyonun yüksek seyretmesi” bekleniyor. Ancak, enflasyonun yıl sonundan itibaren kalıcı bir düşüş eğilimine gireceği tahmin ediliyor.

Cari açık nasıl seyredecek?

Uygulanmakta olan ekonomik programın ana hedefini; fiyat istikrarının, cari açığın küçültülmesi ve pozitif alana evrilmesiyle sağlanması oluşturuyor. Nebati’nin açıklamalarına göre, cari işlemler dengesindeki iyileşme “Bölgemizdeki politik istikrarın yeniden tesis edilmesi”, “tedarik zincirlerindeki problemlerin çözülmesi” ve “küresel enerji fiyatlarındaki normalleşme”ye bağlı olarak gerçekleşecek.

6 muhalefet partisi ve ekonomi

Önümüzdeki ilk seçimlere 28 Şubat’ta imzalanan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakatıyla gitmeye hazırlanan 6 muhalefet partisi, ekonomiyle ilgili ayrı bir mutabakat metni hazırlayacak mı? CHP, DEVA Partisi, DP, Gelecek Partisi, İyi Parti ve SP’nin ekonomi kurmaylarının zaman zaman bir araya gelmeleri siyasi kulislerde bu sorunun sorulmasına neden oluyordu. Bu konuda muhalefet partileri ekonomi kurmaylarından edindiğim izlenim şöyle: “Liderlerin imzaladığı metinde zaten ekonomiyle ilgili temel ilkeler mevcut, detaylı bir ekonomi bildirisine şu aşamada ihtiyaç yok. Seçim zamanı geldiğinde daha detaylı, ortak bir ekonomi politikaları bildirisi oluşturulabilir.”

Ortak metindeki ekonomi başlıkları

Muhalefet partilerinin taahhüt ettiği “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” ilkelerinde TBMM’nin bütçe hakkına çok kuvvetli bir vurgu var. Merkez Bankası ve Düzenleyici Kurullar’ın bağımsızlığı, siyasetin finansmanında şeffaflık, yolsuzlukla mücadele ve Mali Suçları Araştırma Kurumu’nun (MASAK) yeniden yapılandırılması, İhale Kanunu’nun yeniden ele alınması, iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla mücadele öne çıkan konular arasında bulunuyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yıllardan beri ısrarla gündeme getirdiği TBMM’de başkanı muhalefetten olacak “Kesin Hesap Komisyonu” kurulması ilkesine, imzalanan metinde yer verilmesi dikkat çekti.

Ankara’daki diplomatlar kaygan zeminde buluştu

Çek Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek sportmen bir diplomat. Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda bu yıl ikincisi yapılan “Diplomatik Kayak Yarışı”nın fikir babası ve öncüsü Büyükelçi Vacek. Estonya, Finlandiya ve Fransa büyükelçilikleri de organizasyonda Çek Cumhuriyeti büyükelçiliğiyle iş birliği içinde. 26 Şubat’ta Ilgaz Yıldıztepe’de yapılan yarışlara aralarında yabancı diplomat ve şirket yöneticilerinin de yer aldığı 84 kayakçı ve snowboardçu katıldı. Büyükelçi Vacek, yarışlara ilginin her yıl arttığını, gelecek yıl daha fazla katılım olmasını bekliyor. Bu yıl madalya töreninde yarışçılar ve katılımcılar Ukrayna’ya yapılan Rus saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Rusya‘nın saldırısından ötürü etkinlik sonrası partisi de bu yıl yapılmadı. Yarışlara, Decathlon, Lusti, Škoda Yüce Oto destek verdi.