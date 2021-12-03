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“Bakan  ve bürokrat değişiklikleri çözüm değil “

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

Lütfi Elvan’ın görevinden affını istemesinin ardından, Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlendi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinin ardından, 3,5 yılda üçüncü Hazine ve Maliye Bakanı göreve başladı.

Berat Albayrak’ın Kasım 2020’de görevden ayrılmasıyla Hazine Maliye Bakanlığı görevine gelen Elvan, 13 ay görevde kaldı. Gerek Merkez Bankası başkanlığında gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yaşanan görev değişiklikleri sonrası muhalefet partilerinden eleştiri geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Üç buçuk yıllık süreç içinde, tek adam süreci içinde, 4 Merkez Bankası Başkanı, 3 Hazine ve Maliye Bakanı değiştirdik. 4,7 TL’den alınan dolar, bugün itibariyle 13,40 TL. Milletin aklı başında, millet olanı biteni ibretle izliyor. Merkez Bankası başkanı değiştikçe ekonomi batıyor. Hazine ve Maliye Bakanı değiştikçe TL yerle yeksan oluyor” dedi. 

Altay, “Bakan ve Başkan değiştirmeyi bırak. Senin kafa, kafa değil, sen ekonomiden anlamazsın. Ekonomiyi bilmediğini söylesen ekonomi tırmanışa geçecektir” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya üzerinden “13 ayda 3. Hazine ve Maliye Bakanı atandı. Erdoğan Şahsım Hükümetinin ekonomide yarattığı krize artık bakan ve bürokrat dayanmıyor. Erdoğan bakan ve bürokrat yemeyi bıraksın, sebebi olduğu krizin sorumluluğunu üstlensin. Çünkü, Erdoğan sebep, ekonomik kriz sonuçtur” değerlendirmesi yaptı.

“Gerçek çözüm hemen seçim”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis’te yaptığı basın toplantısında “Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır ki, sorumlu insanların şerefi ile istifa etmesine dahi izin vermiyor ve af dilenme ya da affedilme olarak tanımlanıyor. Bu utanç verici bir durumdur. Yakın takvim içinde üç Hazine ve Maliye Bakanı, dört Merkez Bankası Başkanı, üç Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, iki Varlık Fonu Genel Müdürlüğü değişikliği yapılmıştır. Yaşanan bu değişiklikler göstermektedir ki, hükümetin ekonomi yönetimi artık aklını kaybetmiştir. Anlaşılan odur ki bu iktidar gitmeden artık bu büyük millet huzur bulamayacaktır. Bakan ve bürokrat değişiklikleri ve gece yarısı kararnameleri çözüm değildir. Gerçek çözüm hemen seçimdir. Büyük Türk Milleti Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı görevinden affetmeye hazır ve nazırdır” diye konuştu. 

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, sosyal medya üzerinden “Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın affı kabul edilmiş. Yerine Nurettin Nebati atanmış. Türkiye ekonomisinin tabutuna bir çivi daha çakıldı” dedi.

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