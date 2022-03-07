Bakana çağrı

Fehmi KÖFTEOĞLU

Küresel salgın (Pandemi) nedeniyle konulan kısıtlamalar peş peşe kalkıyor, yeni normalleşme süreci başlıyor derken Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ile 2022 beklentilerine gölge düştü. Rusya bir süreden beri Türkiye’nin turizmde belirleyici kaynak pazarı, Ukrayna son yılların yükselen bir diğer kaynak pazardır. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı tek tek ülke ve sektörleri aşan dünya çapında büyük bir olaydır.

Büyük olaylar büyük çözümler gerektirir. Büyük çözümler büyük güç gerektirir. Bu noktada Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy’un ilk günlerde söylediği olay bizi etkilemez gibi gerçeğe aykırı açıklamasını eleştirip kendisini gerçeği görmeye çağırmak ne kadar yararlı, gerekli ve yerinde ise, şimdi hava sahasının kapatılmasıyla ortaya çıkan uçak sorunundan başlayarak sorunlara yaklaşımı ve çalışmaları da takdir şayandır.

Bu noktadan hareketle Sayın bakana çağrımız var.

Sayın bakan,

Harcadığınız çaba takdir ediliyor.

Ama gerçekçi olalım. Karşı karşıya olunan olay tekil çabalar ile aşılmayacak kadar büyük bir olaydır.

Tekil çabalarla sorunu anlamak ve çözüm önerileri geliştirmek zordur.

Gün bütün güçleri birleştirmek ve ortak hareket etme zamanıdır. Burada nedeni bilinmeyen kişisel anlaşmazlıklara yer yok. Yapılması gerekenlerin kişisel değil kurumsal temelde olmasının gerekliliği yanında bunun böyle dönemlerde daha da zarar veren tribünlere oynayarak gösteri yapanların da önü kesmek için gereklidir.

Öneri ve çağrımız 2018’de bakanlık öncülüğünde oluşturulan Turizm İstişare Kurulu (TİK)’in devreye sokulmasıdır. Bu, tek bir kesim ile ilişki temelinde yürütülecek çalışmalarla sorunların anlaşılmayacağı gerçeği gibi bu anlayışla olayın büyüklüğü ile orantılı kapsayıcı çözüm önerileri için de gereklidir. Ayrıca sorunların bütün yönleri ile, geniş yelpazede, kurumsal temelde ele alınmasının da gereğidir.

Bu anlayıştan hareketle Sayın bakana kurum olarak bakanlık ve kurum adına kendisinin başkanlığını yaptığı Turizm İstişare Kurulu’nu toplamaya çağırıyoruz.

Bu, her kafadan bir sesin çıktığı ‘Kakofoni’ yerine ortak ses, Rusya ile Ukrayna Büyükelçiliklerine yapılan ziyaret sonrası Ukrayna Büyükelçisi’nin diplomasiye de uymayan çıkışlara karşı ortak tutum için de gereklidir.

Bu, dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katılımı ile 27 Nisan 2018’de imzalanan Turizm İstişare Kurulu protokolünde belirtilen “Herşey Türkiye için” anlayışının da gereğidir.