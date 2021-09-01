“Bakanı ifadeye çağıracak yürekli  bir cumhuriyet savcısı arıyoruz”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın “17-25 Aralık tapeleri ve dosyamda ne varsa doğrudur” açıklamaları üzerine cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı.

Bakan çocuklarının evlerinden çıkan kasaları, ayakkabı kutularında ele geçirilen rüşvet paralarını milletin unutmadığını söyleyen Öztrak, “Tüm bunlar milletin vicdanında hala kanayan bir yaradır. Bu dosyalar milletin vicdanında kapanmamıştır. Şimdi bu itirafları, ucu nereye giderse gitsin, suç duyurusu kabul edip, bu bakanı ifadeye çağırabilecek bir Cumhuriyet Savcısı arıyoruz. Yürekli bir cumhuriyet savcısının harekete geçmesi için eski bir bakanın daha ne söylemesi gerekiyor” dedi.

Ziraat Bankası’nın Almanya’daki iştirakine ceza kesildiği, yeni kredi verme, mevduat toplama sınırı getirildiği ve kayyum atanacağına ilişkin haberleri de değerlendiren Öztrak, “Alman Bankacılık otoritesi, Türkiye’den atanan genel müdür adayları için, tam dört kez ret cevabı vermiş. Almanya’nın Ziraat Bankası iştirakine, özel yetkili genel müdür atayacağı söyleniyor. Almanya’daki Ziraat Bankası’na kayyım geliyor. Bu uygulamanın hem Avrupa’da Türk bankacılığı için, hem de Almanya bankacılık tarihinde bir ilk olduğu ifade ediliyor. Bu rezalet hakkında Ziraat Bankası’ndan da, bizdeki bankacılık otoritesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan da, şu ana kadar gık çıkmadı. Bu suçlamaları kabullenecek miyiz?” diye sordu.

Saman alevi gibi büyüme

CHP MYK toplantısı sonrası açıklama yapan Öztrak, bugün açıklanacak büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Hem baz etkisiyle hem de pandemi döneminde olağanüstü kredi genişlemesinin etkisiyle, büyümede, geçen yıla göre, ciddi bir sıçrama göreceğiz. Ama ekonomik faaliyet hacmini, bir önceki çeyrekle mukayese ettiğimizde, farklı bir tablo, bir yavaşlama göreceğiz. Saman alevi gibi büyüme, sürekli ve sürdürülebilir büyümeden farklıdır. Erdoğan ne yazık ki 19 yılda, Bu ikisi arasındaki farkı bir türlü öğrenemedi” dedi.

G-20’nin gelişen ekonomileri içinde en çok kredi veren ekonominin Türkiye olduğuna vurgu yapan Öztrak, “Bol kepçeden verilen kredilerle, büyümenin sürekliliğine ve sürdürülebilirliğine büyük darbe vuruldu. Şimdi bireysel kredilerdeki hızlı genişleme ve tahsilattaki sıkıntılar, ekonomi yönetimini de kaygılandırmışa benziyor. Bireysel kredilere sınır getirmekten bahsediyorlar” diye konuştu.