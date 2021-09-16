Baklavanın yüzde 70’i Gaziantep dışına gidiyor

TÜRKÇİMENTO’nun DÜNYA Gazetesi’yle birlikte düzenlediği “Anadolu Buluşmaları” kapsamında Gaziantep’teyiz.

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantı öncesi Vali Davut Gül’ün de katılımıyla İmam Çağdaş’ta buluştuk.

Türkçimento Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Türkçimento Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Türkçimento Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir ve Türkçimento CEO’su Volkan Bozay’la sohbet ettik.

İmam Çağdaş’ın patronu Burhan Çağdaş yanımıza uğradığında kilo vermiş olması dikkatimi çekti:

- Epey zayıflamışsınız Burhan Bey…

Adil Konukoğlu, Burhan Çağdaş’ın zayıflamasının nedeninin COVID-19 olduğunu belirtti:

- Burhan kardeşimiz sıkıntılı bir COVID-19 süreci yaşadı. Hastalık nedeniyle böyle kilo verdi.

Burhan Çağdaş, ekledi:

- BionTech aşısına rağmen COVID-19 beni de yakaladı. Şimdi çok şükür toparlamaya başladım.

Abdurrahman Yıldırım, iş temposunu sordu. Çağdaş yanıtladı:

- Çok şükür işler hareketli.

Nusr’et’le “tatlı işbirliği”ni merak ettim, paylaştı:

- Nusr’et’e havuç dilimi-baklava vermeye devam ediyoruz.

Bu noktada Gaziantep Baklavası ile ilgili şu bilgi üzerinde durdu:

- Gaziantep’te günde toplam 5 ton baklava üretiliyor. Bunun yüzde 70’i Gaziantep dışına gönderiliyor.

Abdurrahman Yıldırım, Burhan Çağdaş’la daha önceki sohbetlerinden aklında kalan veriyi anımsattı:

- Gaziantep, daha önce baklavanın yüzde 35’ini il dışına gönderiyordu.

Yıldırım’la hemen hesap yaptık:

- Kilosu ortalama 150 liradan Gaziantep’in yıllık baklava cirosu 273.8 milyon lirayı buluyor. Bunun 191.6 milyon lirası Gaziantep dışından sağlanıyor.

Nihat Özdemir araya girdi:

- Adil Bey’le arabada konuşuyorduk. Gaziantep’te baklavacı sayısında da artış olmuş sanıyorum. Her tarafta baklava dükkanları dikkati çekiyor.

Gaziantep Sanayi Odası’nın başvurusu 2013 yılında Gaziantep Baklavası’nın AB’den coğrafi işaret almasını sağladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin 2015 yılında UNESCO’nun “Gastronomi Kenti” listesine girmesinde önemli rol oynadı.

Bu adımlar, Gaziantep’i gastronomide, baklavada ülkemizde ve dünyada öne çıkardı…

İmam Çağdaş’tan Koçak’a, başta Ömer Güllü olmak üzere Güllüoğlu Ailesi’nin kentteki temsilcilerine kadar tüm baklavacılar, Türkiye’nin dört bir yanına ve dünyaya ürünleriyle uzanıyor.

Baklavanın yüzde 70’inin Gaziantep dışına gönderilmesi, coğrafi işaretin önemini kanıtlıyor, kentin pazarlama başarısını ortaya koyuyor…

Fabrika çatılarında 80 megavat elektrik üretmeye hazırlanıyor

GAZİANTEP Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu’na kentte işlerin durumunu sordum, söze şöyle girdi:

- Çimentodaki moralimizi bozan haksız eleştiriler, açıklamalar dışında sanayide işler iyi çok şükür. Senelerdir sanayiden, üretimden söz ediyoruz. Pandemizde sanayinin önemi daha iyi anlaşıldı.

Sanko Grubu’nun gündeminde yeni yatırım olup olmadığını merak ettim, anlattı:

- Enerjide yatırımımız sürüyor. Rüzgar enerjisi yatırımımız var bu sıralar. Ayrıca, bütün fabrikalarımızın çatısına güneş enerjisi sistemi kurmak için çalışmalara başladık.

Fabrika çatılarındaki GES’te ulaşacakları elektrik enerjisinin büyüklüğünü sordum, paylaştı:

- Çatılardan elde edeceğimiz elektrik enerjisi 70-80 megavatı bulacak.

Milli Takım için Kuntz’la görüşüyoruz

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’e A Milli Takım Teknik Direktörlüğü ile ilgili Almanya U21 Takımı’nın Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un adının öne çıkması konusunu sordum, yanıtladı:

- Görüşüyoruz. Henüz görüşmelerimiz sürüyor.

Biraz daha bilgi almaya çalıştım:

- Sizin için ibre daha çok Kuntz’dan yana mı?

Şu yanıtı verdi:

- Görüşme aşamasında olduğumuz için henüz net bir şey söyleyecek durumda değilim.

Açıkça söylemese de Özdemir’den TFF’nin yeni dönemde A Milli Takım için yabancı teknik direktörle yola devam etmek istediği izlenimini edindim.

Şenol Hoca tazminat konusunu hiç açmadı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’e Şenol Güneş’in tazminatı konusunun kamuoyunda çok tartışıldığını anımsattım, yanıtladı:

- Şenol Hoca, görevi bırakırken tazminat konusunu hiç açmadı bile.

Şenol Güneş’in tazminat konusunda yine de TFF’ye bir mesaj vermiş olması gerektiğini düşündüğüm için ısrarla sordum, Özdemir şu yanıtla yetindi:

- Şenol Hoca, “Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür” dedi.

Şenol Güneş’in tazminatı konusunda kamuoyunda iki görüş öne çıkıyor:

Şenol Hoca tazminat almamalı: Kamuoyunda ağırlıklı görüş, Şenol Güneş ’in tazminat talep etmemesi yönünde. Tazminat talep etmezse, Şenol Hoca çok takdir toplar.

Kamuoyunda ağırlıklı görüş, ’in tazminat talep etmemesi yönünde. Tazminat talep etmezse, Hoca çok takdir toplar. Hakkıdır, tazminatını alır:Kamuoyunda, “Sözleşmeye madde konulmuşsa, hukuki olarak hakkı ise Şenol Hoca elbette tazminatını almalıdır” diyenler de elbette var.

Şenol Güneş, bu durumda “tazminat” konusunu TFF yönetiminin kucağına bırakmış gibi görünüyor.

Bakalım TFF yönetimi Güneş’in tazminatı konusunda nasıl bir karar verecek?