Balda acil önlem çağrısı

Bal Türkiye’de en çok sahtesi yapılan ürün. Bazı TV kanallarında bir kilo alana üç kilo bedava reklamlarını hatırlayacaksınız. Artık bu tip reklamlar kalmadıysa da sahteciliğin önü alınmış değil. Geçen hafta Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak’la sohbet ettik.

Acil bir şekilde uyarıyor Altıparmak. Sahte ürünlerin sadece iç piyasada satılmadığını, ihracatının da yapıldığını söylüyor. Hatta ihraç edilen 15 üründen 14’ünün tağşişli ürün çıktığını vurguluyor. Bu gidişle Avrupa pazarının kapılarının bize kapanacağını endişesini dile getiriyor.

Marketlerdeki ballara dikkat çekiyor Altıparmak. “Bu fiyata bal olmaz” diye altını çiziyor. Gerçekten sohbetten sonra Özen beyin söylediği marketlere uğrayıp bahsettiği ballara baktım. 800 gramlık kavanozlarda satılıyor. Fiyatı 40 lira civarında. Uyarması sektör yetkililerinden, önlem alması Sağlık Bakanlığı’ndan. İhracat bir yana bal olmayan balı! yiyen çocuklarımızın ileride hastalık sahibi olmasını istemiyorsak acil önlem alınmalı.

Bal konusu açılmışken, geçen hafta Muğla’da kış mevsimini geçiren ve marttan itibaren kovan bakımına başlayan arıcıların hazırlıklara başladığı haberi geldi. Yaylalara çıkmak için hazırlık yapan ve kolonilerini genişletmeye çalışan bal üreticileri, kovanlarını yüksek rakımdaki yaylalara taşıyor. Birkaç yıl önce Muğla’da yaşanan yangınları hatırlarsınız.

Bölge ormanlarının önemli bir kısmı yandı. Çam balı malum, bölge çamlarında bulunan Basra böceğinin salgısından üretiliyor. O dönemde kovanların büyük bir kısmının yaylalarda bulunması, çok ciddi kovan kaybını önlemişti. Artık arıcıların valilik kararıyla çam bölgelerinde yangın tüpü bulundurması zorunlu. Bunu da hatırlatmış olalım.

Çilek sezonu açıldı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Hayrettin Uçak, çilek sezonunun açıldığı müjdesini verdi. Yetişkinlerin günlük bir porsiyon çilek tüketimiyle C vitamini ihtiyacını fazlasıyla karşılayabileceğini de hatırlattı Uçak. Biz de çilek üreticilerine hayırlı sezonlar dileyelim.