Balıktaki yüksek fiyat; yeterince balık (protein) tüketemediğimizden mi?(!)

Balık tüketimi, gıda ihtiyacını karşıla­makla kalmıyor…

Sağlığı koruma; sağlık harcamalarını azaltma; “beyni çalıştırıp verimliliği ar­tırma”; “düşük maliyet” gibi özellikleriyle de tüm dünyada öne çıkıyor…

Yetiştiriciliği de bu nedenlerle artıyor…

***

Kişibaşı yıllık balık tüketimi, 44 kiloyu aşan ülkeler bulunuyor…

Marketlerde 1 kg karidesin ortalama 0.80 cent/dolar, levreğin 0.60 cent/dolardan sa­tıldığı: Endonezya, Mısır, Japonya, Viet­nam, Bangladeş gibi ülkeler, denizlerine iyi bakarak, bu potansiyelini, ekonomik avantaja dönüştürebiliyor…

***

Dünya denizlerinde, her yıl, 90-95 milyon ton arasında balık yakalanıyor…

Bizde ise (Denizlerimizde avlanan balık miktarı) 356 bin tona kadar düştüğü bilini­yor…

***

Yetiştiricilikte ise:

(Yetiştiricilikte, sağlıklı ürünün gö­zardı edildiğine dair “büyük endişeler” olmasına rağmen)…

Dünya üretimi 131 milyon tona yaklaşı­yor…

Bu alanda ulaştığımız 577 bin tonluk üre­tim ve 2 milyar dolarlık ihracat ise, yetiştiri­cilikte ciddi bir gelişme içinde olduğumuzu gösteriyor…

***

Balık avcılığını…

Japonya, Çin ve ABD gibi ülkelerde koo­peratifler geliştiriyor/büyütüyor…

Problemleri, kooperatif üyeleri “birlikte­likle” çözüyor; denizleri ‘birliktelikle’ koru­yor…

Doğanın yasasına da, yazılı yasalara da saygı duyup, ‘harfiyen’ uygulanıyor…

Yasalar ve politikalar da, “kooperatif üye­lerini” koruyor, kolluyor, geliştiriyor…

VELHASIL

Geçtiğimiz sezon:

Hamsi 153 bin tonla en yüksek miktarda avlayabildiğimiz balık oldu…

50 bin ton palamut ve 18 bin ton sardalya ise kimilerine göre: “bolluktu”…

***

Oysa…

25-30 yıl önce…

“Deniz avcılığına konu balıklarda” 700 bin tonları konuşuyorduk…

Sadece hamside, 400 bin tonu aşıyor­duk…

***

Sonuçta…

Balığın en bol olması gereken aylardan bi­ri olan Aralık ayında;

Balık fiyatları “aylık yüzde 11.4” artı­şıyla, hepimizi şaşırtmakta…

***

Sağlık harcamalarını düşürmesi, beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkilemesi nedeniyle ekonomik verimliliğe katkı, 3 ta­rafı denizlerle çevrili olmanın sağlayacağı maliyet avantajı, mutfak maliyetlerini dü­şürmesi gibi birçok etkisinden mahrum ka­lıyor, potansiyeli değerlendirmek için akılcı davranamıyoruz…