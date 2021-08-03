‘Balın kalbinde 20 yılımız yandı’

Türkiye’nin yüreğine ateş düşüren orman yangınları, ekosistem için de büyük tehlike oluşturuyor. Yanan bölgelerden gelen görüntüler, Einstein’ın “Arılar yeryüzünden kaybolursa insanın sadece 4 yıl ömrü kalır” sözünü akıllara getiriyor. Çünkü yanan ormanlar, aynı zamanda milyonlarca arıya da mezar oldu. Arıların döngüsü için hayati değer taşıyan ekosistem de kül oldu.

Hasar tespiti yapıyoruz

“Altında büyüdüğümüz çam ağaçları yandı, kül oldu. Evimiz, ekmeğimiz gitti” diyen Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, ilk günden itibaren birliğin ilçe başkanlarıyla hasat tespiti için çalıştıklarını belirtti. Yangının bulunduğu bölgelerden yanan kovan görüntülerinin geldiğini söyleyen Şahin, “Yangın devam ettiği için tam bir hasar tespiti yapamıyoruz” dedi. Muğla’daki çam ormanlarının yüzde 8’inde çam balı üretildiği bilgisini veren Şahin, “100 bin hektarlık alanın yüzde 8’inde bal üretiliyordu. Sadece Marmaris’te 2 bin kovan vardı. Bunların 1000 adedini arıcılarımız yangın ulaşmadan kurtarmayı başardı. Geri kalanı ise kurtarılamadı. Muğla’da yanan ormanların yüzde 70’i bizim bal alanlarımız. Bu alanda en az 300 aile sadece arıcılıkla geçiniyor. Ben de bu çam ağaçlarının altında büyüdüm. Dededen balcıyız. Arıcılık yapmazsak aç kalırız” diye konuştu.

Gezici arıcılar ucuz kurtuldu!

Ziya Şahin, tüm bu kötü tabloda “iyi ki” dedikleri bir durum bulunduğuna da dikkat çekti. “Eğer bu yangın 20 gün sonra çıksaydı bölgede gezici arıcılarla birlikte 2.5 milyon arı telef olacaktı” diyen Şahin, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de 8,2 milyon arı varlığı söz konusu. Bunun 1 milyon 250 bini Muğla’da bulunuyor. Bin aile bu işi yapıyor. Çam balı üretim döneminde ise bu sayı gezici ailelerle birlikte 2,5 milyon arıya ulaşıyor. Yılın tamamında 3,5 milyon arı bölgeye geliyor. Çam balı hasadı henüz başlamadan, yani gezici aileler gelmeden yangın çıktı. Yoksa kayıp çok daha büyük olacaktı.”

Bölgeye fidan dikilmesin!

Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, fidan bağışı kampanyalarına dikkat çekerek, “Bölgede arıcılık ve çam balının geleceği için kesinlikle yeni fidan dikimi yapılmamalı” uyarısında bulundu. Bir çam ağacının yeniden bal verebilir hale gelmesi için en az 20 yıl geçmesi gerektiğini söyleyen Şahin, şu bilgileri verdi: “Bölgede arıcılıkla geçinen köylülerin 20 yıllık geçim kaynakları yok oldu. Ağaçlarımız yandı ancak yeniden çam balı üretiminin başlaması için hiçbir fidan dikilmemesi çok önemli. Bir kış beklenilmeli, topraktaki kozalaklardan yeni fidanların çıkması takip edilmeli. Aynı tür karaçam çıkmalı. Çünkü çam balı üretiminde hayati öneme sahip Basra böceği sadece bu tür ağaçta gelişiyor. Önceki yıllarda yapılan araştırmalar, yeni dikilen ormanlarda bu böceğin gelişmediğini gösterdi.”

Neden fidan dikilmemeli?

Dünyada sadece Türkiye ve Yunanistan’da üretilen çam balı, orman yangınları nedeniyle risk altında. Türkiye’nin yüzde 95’lik üretimle birinci sırada olduğu bu özel bal, 1000’den fazla ailenin geçimini sağlıyor. Ancak yangın sonrası yeniden çam balı üretiminin başlaması için bölgeye fi dan dikilmemesi gerekiyor. Çünkü çam balı için halk arasında “Basra-Balsıra böceği” olarak da bilinen Marchalina hellenica türündeki böcekler gerekiyor. Bu böcek sadece belli karaçam türlerinde yaşıyor. Ağaç kabuğunun altına yerleşen böcek bitkinin öz suyunu emiyor ve bir tür bal dışkılıyor. Arılar bu balı yiyerek çok özel çam balını üretiyorlar. Çam balı hasadı her yıl 15 Ağustos gibi başlayıp kasıma kadar devam ediyor. Bu müthiş doğa olayı yangın nedeniyle son buldu.

Arıcılar Birliği yardım fonu oluşturacak

Bölgede arıcılıkla geçimini sağlayan köylülerin evlerinin yandığını, kovanlarının yok olduğunu yineledi Ziya Şahin. “Altında büyüdüğümüz ağaçlar yok oldu. Ekmeğimiz yok oldu. Bal markaları ise iyi günde yanımızda, kötü günde ortada görülmüyorlar” diyen Şahin, arıcılıkla geçinen aileler için bir yardım fonu oluşturacaklarını ifade etti. Şahin, “Bu aileler ne yiyecek, çocuklarını nasıl okula gönderecek? Biz Arıcılar Birliği olarak bal üreten köylülere yardım için bir fon oluşturuyoruz. Tüm Türkiye’ye bu fona destek verme çağrısında bulunuyorum” diye konuştu.

BAL MARKALARI ENDİŞELİ

Aslı Elif Tanuğur Samancı BEEO Propolis Kurucu Ortağı

Şu anda envanter çıkarılıyor ama bölgede yaptığımız görüşmelere göre en az 3-4 bin kovanın yandığını tahmin ediyoruz. Yangından etkilenen köylerin birçoğu arıcılıkla geçiniyor. Yerleşik arıcılar için çok büyük kayıp var. Bölge, çam balı için önemli. Üretimin büyük bölümü etkilendi. Bu yıl Türkiye’de çam balı olmayacak diyebiliriz. Sadece çam balı değil; polen, arı sütü, arı ekmeği gibi ürünlerde de bu yıl sıkıntı yaşanacak.

Ahmet Bağran Aksoy Honeyci Bal Yönetim Kurulu Başkanı

Bütün arıcılara ulaşamadık. Evleri, kovanları yandı. Bölgedeki yerleşik arıcılar ağustosun başında çam balına iner. O arıcıların birçoğunun kovanı yandı. Çünkü kovanı kaçırmak taşımak çok kolay değil. Bir kovanı bal üretebilecek hale getirebilmek için net bir yıla ihtiyaç var. Bu insanlar bir yıl nasıl geçinecekler? Sektörde birlik beraberlik yok. Bu ailelere sahip çıkılmalı. Bu kış rafa konulacak mal yanmış oldu. Kuraklık nedeniyle zaten bu yıl balda ciddi sıkıntımız vardı. Bin metrenin üzerinde bal üretebildik. Umudumuz çam balıydı, yangında onu da kaybettik.