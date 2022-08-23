Balistik zırhta kilo başı ihracat 100 doları buluyor

NUROL Holding’in İstanbul’daki merkezinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Çarmıklı ve ekibiyle Osmangazi Köprüsü, İzmir Otoyolu, Otoyol A.Ş. ve Nurol İnşaat’ı konuştuktan sonra toplantı masasına geçtik.

Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve oğlu Oğuzhan Çarmıklı, Nurol Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., FNSS Savunma Sanayi Sistemleri A.Ş. ve Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik A.Ş. ile ilgili sunumu ekrana yansıttı:

- Nurol Makina, 1976 yılında anahtar teslimi endüstriyel tesisler kurmak, çelik konstrüksiyon ve makine imalatı konularında ülkemizin ihtiyacını karşılamak amacıyla kuruldu. 1992’den itibaren savunma sanayine yönelik çalışmalara başladı.

Nurol Makina’nın savunma sanayi ürünlerinden örneklere girdi:

- 2002 yılında Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) tasarım ve üretim faaliyetleri başladı. 2006’da TSK’nın ihtiyacı doğrultusunda mayına dayanıklı araçlar geliştirildi. 6X6 zırhlı araç onlardan biri oldu.

Sincan Birinci OSB’deki tesislerinde üretilen araçlardan örnekleri sürdürdü:

- 4X4 taktik tekerlekli zırhlı araç, Ejder YALÇIN, Yörük (NMS), Ilgaz, Ejder TOMA ve Ejder Kunter üretiliyor.

Oğuz Çarmıklı araya girdi:

- PKK’lı teröristlerin telsiz görüşmelerinde, “Ejder YALÇIN geliyor, mayını boşuna patlatmayın, işe yaramıyor” şeklinde konuştuklarını duyuyoruz. Ürettiğimiz araçların güvenlik güçlerimizi azami düzeyde koruyabilmesi bizi memnun ediyor.

Oğuzhan Çarmıklı sunumu sürdürdü:

- Nurol Makine, Güney Amerika’dan Uzak Doğu ülkelerine, Avrupa’dan Afrika’ya kadar 20 dolayında ülkeye 1500’den fazla araç ihraç etti.

Oğuz Çarmıklı, ihracatla ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Nurol Makine’nın ürünü araçlarımızdan Katar’a 378 adet sattık.

Şirketin cirosunun 150 milyon dolar dolayında olduğunu kaydetti:

- Cironun yüzde 90’ı ihracattan sağlanıyor.

Nurol Makine’nın 2021’de Macaristan’da şirket kurduğunu vurguladı:

- Macaristan’da fabrika için yer belirlendi. Ejder YALÇIN’ı Macaristan’da üreteceğiz. AB ülkelerine orada satış daha kolay olacak.

Oğuz Çarmıklı, oğlu Oğuzhan Çarmıklı’dan Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik A.Ş.’yle ilgili bölümü ekrana yansıtmasını istedi:

- Nurol Teknoloji’yi 2008 yılında ileri teknik balistik seramikler üretmek için kurduk. Alümina, Silisyum Karbür, Bor Karbür Seramik, Tungsten Karbür Seramik, hibrit balistik koruyucu zırh üretiyor.

Nurol Teknoloji’nin Ankara’da aynı çatı altındaki 3 tesiste üretim yaptığına işaret etti:

- Personelden hava, deniz, kara araçlarına kadar balistik zırh çözümleri üretiyoruz. Eskiden 6.5-7 kilo ağırlığında olan personel koruyan zırhlar 2.4 kiloya kadar indi.

Gemilerin kaptan köşkünden helikopterlerin altına kadar balistik zırh çözümleri sunduklarını anlattı:

- Nurol Teknoloji’nin cirosu da 150 milyon dolar dolayında. Bunun da yüzde 85’i ihracat gelirinden oluşuyor.

Oğuzhan Çarmıklı, Nurol Teknoloji’nin kilo başına ihracat gelirine dikkat çekti:

- Kilo başına ihracat geliri 100 dolar dolayında seyrediyor.

İnşaat sektöründe öne çıkan Nurol Holding, savunma sanayine dönük üretimiyle sektörün önde gelen kuruluşları arasında yerini koruyor.

Nurol Teknoloji’nin balistik zırh çözümlerinin kilo başına ihracatta 100 dolara ulaşması, bu alanda yarattığı katma değeri ortaya koyuyor.

Endonezya’ya orta ağırlık sınıfı tank ihracatı yapıyoruz

NUROL Holding Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Çarmıklı, FNSS Savunma Sanayi Sistemleri A.Ş.’yle ilgili sunumu ekrana yansıtınca, Şubat 2009’da dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Suudi Arabistan seyahatini anımsadım.

Gül, o seyahat sırasında FNSS Savunma Sanayi Sistemleri’nin işlettiği Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri’ne ait tank modernizasyon tesisini ziyaret etmişti.

Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Çarmıklı’nın da eşlik ettiği ziyaret sırasında FNSS’in 300 adet M113 zırhlı aracın modernizasyonunun 210 milyon dolarlık bir iş olduğunu öğrenmiştik.

Oğuzhan Çarmıklı, FNSS Savunma Sanayi Sistemleri’nin bugüne kadar 4 bini aşkın araç teslim ettiğini belirtip, ürünlerden örnekler verdi:

- 15 ton paletli zırhlı araç, orta ağırlık sınıfı tank, 4X4, 8X8 taktik tekerlekli zırhlı araç, seyyar gezici hücum köprüsü, insanlı-insansız kuleler üretiliyor.

Oğuz Çarmıklı, FNSS ortaklık yapısına işaret etti:

- FNSS Savunma Sanayi Sistemleri A.Ş.’nin yüzde 51’i bize, yüzde 49’u da BAE Systems’e ait. Başlangıçta FMC vardı. Sonra BAE Systems devreye girdi. Ortağımız yüzde 1 fazla hisse için para bile istemeyip yönetimi bize bıraktı. Çok iyi yürüyen bir ortaklık söz konusu.

Oğuzhan Çarmıklı, sunumu sürdürdü:

- Orta ağırlık sınıfı tankı Endonezya’ya ihraç ediyoruz.

Oğuz Çarmıklı, Türkiye’nin “Milli Tank Projesi”ni anımsattı:

- Sunumda da gördüğünüz gibi biz ülkemizde orta ağırlık sınıfı tank üretiyor ve ihraç ediyoruz.

FNSS Savunma Sanayi Sistemleri’nin cirosunun 250 milyon dolar dolayında olduğunu kaydetti:

- FNSS’in cirosunun yüzde 30’u ihracattan sağlanıyor.

Ardından ekledi:

- FNSS Savunma Sanayi Sistemleri’nin Ar-Ge bölümünde 300 kişi görev yapıyor.

2004 yılında Suudi Arabistan’da tank modernizasyonu projesi üstlenen FNSS Savunma Sanayi Sistemleri A.Ş., bugün Ankara’da ürettiği orta ağırlık sınıfı tankı Endonezya’ya ihraç ediyor.

Nurol Holding, 1988’de FNSS ile çıktığı savunma sanayi yolculuğunu teknoloji geliştirerek sürdürüyor.