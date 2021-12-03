Balkanlar’da 2 merkez kuracak Almanya’da şirket alacak

Türkiye son dönemde turizmde alternatif alanlara yönelik çalışmalarla öne çıkıyor. Spor, ekoturizm, wellness derken sağlık turizmi de giderek ilgi gören alanlardan biri oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın 10 aylık döneminde tedavi amacıyla Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 370 bin 335 olurken elde edilen gelir 704 milyon 261 bin 29 doları buldu. Kişi başına harcamanın 2 bin dolara yaklaştığı, sektörde ise 10 bin dolar seviyesine ulaşıldığı belirtilen sağlık turizminde estetik/saç ekimi, kalp cerrahisi, ortopedi, onkoloji ve tüp bebek tedavisi öne çıkıyor. Özellikle Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinin ilgi gösterdiği tüp bebek uygulamasını Türkiye’de uzmanlaştıran markalar da büyümesini yurtdışıyla desteklemek istiyor. Bunlardan biri de Bahçeci Tüp Bebek merkezleri. Şirketin CEO’su Ahmet Hamdi Bahçeci, şu anda 5 ülkede 10 merkezlerinin bulunduğunu ifade ediyor. Bu merkezlerin 5 tanesinin yurtiçinde olduğunu anlatan Bahçeci, “İstanbul’da 2, Ankara, Bursa ve Diyarbakır’da birer merkezimiz var. Diğer merkezlerimiz olan Kosova, Bosna-Hersek ve Irak’ta ise toplamda 450 kişilik bir kadroya sahibiz” diyor.

Türkiye’nin son dönemde tüp bebek uygulamasında dünyanın en hızlı büyüyen merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Bahçeci, “Bugüne kadar 105 ülkeden çiftleri anne-baba olma sevinciyle tanıştırdık. Özellikle Avrupa ülkelerinde, ABD'de, Balkan ülkelerinde ve Ortadoğu’da Türkiye'nin tüp bebek tedavisindeki başarısı çok iyi biliniyor” diye anlatıyor.

“ÜLKESİNDE SIRA ALAMAYAN, TÜRKİYE’YE TEDAVİYE GELİYOR”

Türkiye, tüp bebek tedavilerinde sağladığı olanaklar ve teknik yeterlilik sayesinde sağlık turizmi için önemli bir konumda. Türkiye’deki merkezlerin teknolojinin en üst seviyesine sahip olduğunu dile getiren Bahçeci, “Ülkelerinde randevu bile almanın güçlüğünden yakınan yabancı çiftlerimiz Türkiye’de kişiye özel tedavi programları ile karşılaşıyor. Merkezlerimizde birçok farklı dilde hizmet veren hasta danışmanlarımız bulunuyor. Yabancı hastalarımız hasta danışmanlarımızla kendi anadillerinde iletişime geçebiliyor istedikleri döneme göre bir tedavi programı oluşturabiliyorlar. Bugün ABD’de sunulan standart bir tedavinin ücreti ile ülkemizde sunulan tedavilerin ücreti kıyaslandığında, aday çiftler ABD’de bir tedavi ücreti yerine ülkemizde 2 veya 3 deneme gerçekleştirebiliyor” diyor.

“BÜYÜME STRATEJİSİ HAZIRLADIK”

Dünyada üreme çağındaki çiftlerin yüzde 9-15’i çocuk sahibi olmakta güçlük çekiyor ve bu oran farklı yaşam koşulları nedeniyle her geçen yıl artış gösteriyor. Son istatistiklere göre dünyada 50 milyondan fazla çift kısırlık problemi nedeniyle tüp bebek tedavilerine ihtiyaç duyuyor ve bu tedaviler sonrasında doğmuş bebek sayısı 8 milyondan fazla. Bahçeci, “Türkiye bu anlamda önemli bir isme sahip. Bunu hizmet ihracatına çevirme konusunda da başarı sağlıyoruz. Türkiye, sağlık hizmetlerinde bölgesel bir güç. Bizler de bunun için büyüme stratejisi hazırladık ve Balkanlar ile Orta Avrupa’da bu alanda bir zincir oluşturma niyetindeyiz. Yakın zamanda Bulgaristan ve Arnavutluk’ta iki merkezi hayata geçireceğiz. Ardından da Almanya’daki ilk operasyonumuzu başlatacağız. Burada bir tüp bebek merkezini satın almayı hedefliyoruz” dedi.