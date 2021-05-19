Bandırma Vapuru’nda bir LİDER

Dr. Arzu Aydın

“Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım.”

Mustafa Kemal Atatürk

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak Türk ulusunun kaderini değiştirdiği gün 19 Mayıs 1919.

Bugün 102’nci yılını kutladığımız bu şanlı günde ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün liderlik özelliklerinden ve liderliğin anatomisinden bahsedeceğim. Ulusların tarihsel sahnesinin yazarı liderleridir. Mustafa Kemal Atatürk içinden çıktığı ulusuna eşsiz liderlik özellikleri ile yön vererek içinde mücadele ruhundan başka bir şey kalmamış bir millete ve özellikle gençlere doğum günüm dediği 19 Mayıs 1919 tarihini Gençlik ve Spor Bayramı olarak hediye eden bir lider olarak Türk ulusun tarihsel sahnesinin yazarıdır.

199 ülkede 20.yüzyıla damga vuran 377 devlet adamını ve yaklaşık 2000 lideri 18 yıl inceleyen Amerikalı psikiyatr profesörü Arnold Ludwig "King of the Mountain" adlı kitabında Mustafa Kemal Atatürk’ü, askeri zaferleri ve yaptığı sosyal, yasal, ekonomik ve eğitim reformları ile birinci sıraya koymuştur. Unesco 1981 yılını Atatürk yılı ilan ederek;

“Atatürk uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, UNESCO’nun yetki alanlarında yenilikler gerçekleştirmiş bir inkılapçı, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önderlerden biri, insan haklarına saygılı, insanları ortak anlayışa ve devletleri dünya barışına teşvik eden, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, din, ırk ayırımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.”

ifadeleri ile yayımladığı metinle Atatürk’ün liderlik özelliklerini bir kez daha tartışmasız göz önüne sermiştir.

Peki, lider kimdir, nasıl lider olunur?

Tarihsel gelişimi itibariyle yüzyıllardır lider denildiğinde imparatorlardan bilgelere, bireylerinden komutanlara kadar geniş yelpazede insanlar akla gelir. Liderlik bazen de ulaşılmaz, yüce, ulu bir kavram haline bürünmektedir. Bilgelik, liderlikle ilişkilendirilen en eski kavramlardan biridir. Liderlik sayısız çalışmaya konu olmuş, 350’nin üzerinde liderlik tanımı yapılmış ve liderlik konusunda çalışma yapan bilim insanları büyük liderlerin tanımlayıcı tarzlarını, niteliklerini veya kişilik özelliklerini belirlemek için binlerce çalışma yürütmüştür. Peter G. Northouse liderliği, ortak bir amacı gerçekleştirmeye yönelen bireylerin oluşturduğu bir grubu bir bireyin etkilediği süreç olarak tanımlar. Liderler enerjilerini bir araya gelmeye çalışan bireylere yönlendirirler. Liderlik bir bayrak yarışıdır; Zenger Miller bir liderde olması gereken özellikleri şöyle sıralamıştır;

1) Bir vizyonu benimseme ve bunu paylaşma,

2) Değişikliğe açık olma,

3) Bilgiyi paylaşma,

4) Grupları ve ekipleri destekleme,

5) Sorun çözmek ve karar verme,

6) Zamanını ve kaynakları doğru kullanma,

7) Sorumluluk alabilme

8) İnsanları etkileyip yönlendirme.

Kriz, liderliğin gerçek bir sınavıdır.

En büyük değişim ve dönüşüm kriz zamanlarında olur. Kriz dönemlerinde en çok ihtiyaç duyduğumuz liderler; etik, şeffaf, empati yapabilen, doğru ve hızlı kararlar alıp iletebilen kişiler olmalıdır.

Kriz liderliği, olağanüstü koşullar ve baskılar altında bireyleri ve organizasyonu yönlendirmek olarak tanımlanabilir. Kriz dönemleri kaotik ortamlardır ve insanların stres, belirsizlik ve gelecek endişesi ile duygusal eşikleri düşer. Lider, takipçileri için bu kaotik durumu sağduyu ile yönetmelidir. Kriz dönemlerinin aşılmasında lider büyük rol oynar ve hatta kriz dönemleri yeni liderlerin ortaya çıkmasını da sağlar. En büyük ve güçlü liderlerin çoğu kriz dönemlerinde ortaya çıkmış, krizleri doğru bir şekilde yönetmiş ve arkasından büyük bir dönüşüm sağlamışlardır.

Kriz dönemlerinin lideri stratejik, otantik ve dönüşümcü liderlerdir

1980’lerde Bernard Bass’ın ve James Burns’ın birçok siyasi lideri inceleyerek yaptıkları liderlik araştırmaları sonucunda geliştirdikleri liderlik teorilerinden biri dönüşümcü liderlik teorisidir. Bu teoriden sonra Bernard Bass ve Paul Steidlmeier 1999’da dönüşümcü liderliği ayırt etmek için otantik kelimesini kullanmışlardır ve otantik liderlerin gerçek dönüşümcü liderler olduğundan bahsetmişlerdir. Bu liderler; belirsiz çevre ile mücadele etme, bu koşullar altında hızlı ve cesur kararlar alabilme, şeffaf ve dürüst olma, etik olma, güven verme, krizlerin içindeki fırsat ve tehditleri görebilme özelliklerine sahiptirler. Yönetim Süreci Yaklaşımının fikir babası Henri Fayol’a göre liderin görevi "bir plan düşünüyor ve başarısını garantiliyor" olmasıdır. Bunun en büyük örneği Mustafa Kemal Atatürk’tür. Tüm dünyanın hayranlık duyduğu ve bu ülkenin başına gelen en güzel şeydir Mustafa Kemal Atatürk. Stratejik, otantik ve dönüşümcü liderlik özellikleri ile Atatürk dünya tarihinin en büyük liderlerinden biri olarak birçok kişiye de ilham vermiştir. İngiliz Başbakanı Lloyd George ‘Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki 20.yüzyılın dâhisi Türklere nasip oldu ve kader O’nu bizim karşımıza çıkardı.’ diyor.

20. yüzyılın dâhisi ve dünya tarihi sahnesinin en iyi liderlerinden biri olan Ulu Önderimiz Atatürk’ü Millî Mücadele’nin 102’nci yılında saygı ve özlemle anıyoruz. Bir buçuk senedir tüm dünyanın hayatını kâbusa çeviren COVID-19 pandemisinin ardından bizi bekleyen yenidünya düzeninde en çok ihtiyaç duyulacak liderlerin O’nun gibi stratejik, otantik ve dönüşümcü liderler olacağı aşikârdır.