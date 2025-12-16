BANI ve yapay zekâ çağında kazanmak

İş dünyası literatüründe uzun yıllardır dilimizden düşürmediğimiz VUCA (De­ğişken, Belirsiz, Karmaşık, Muğlak) kavramı, artık yerini daha kaotik bir gerçekliğe, BA­NI dünyasına bıraktı. Amerikalı fütürist Ja­mais Cascio’nun ortaya attığı bu kavram; içinde bulunduğumuz dönemi Kırılgan (Brittle), Kaygılı (Anxious), Doğrusal Ol­mayan (Non-linear) ve Anlaşılmaz (In­comprehensible) olarak tanımlıyor.

Tam da bu kaosun ortasında, insanlık ta­rihinin en büyük teknolojik kırılımlarından birini, yapay zekâ (AI) devrimini yaşıyoruz. Peki, zemin bu kadar kaygan, gelecek bu ka­dar “anlaşılmaz” iken bireyler ve şirketler nasıl ayakta kalacak? Sadece teknolojiye ya­tırım yapmak yeterli mi? Cevap kesinlikle hayır. Başarı artık sadece hıza değil, adaptas­yona ve insani derinliğe bağlı.

BANI dünyasında başarı kazanmak için, bu kısaltmanın her bir harfine karşılık ge­len bir yetkinlik geliştirmemiz gerekiyor.

Kırılganlığa karşı “dayanıklılık”

Sistemlerin aniden çökebildiği (Kırıl­gan) bir dünyada, şirketlerin “verimlilik” takıntısını bir kenara bırakıp “dayanıklı­lığa” (resilience) odaklanması şart. Yalın üretim harika bir konseptti, ancak tedarik zinciri koptuğunda stoksuz yakalanmak felakettir. Bireyler için de durum aynı; tek bir uzmanlık alanına sıkışıp kalmak büyük risk. T-şekilli insan modelinden, farklı di­siplinleri sentezleyebilen çok yönlü profil­lere geçiş yapmalıyız.

Kaygıya karşı “empati” ve “bilinçli farkındalık

Yapay zekâ işimi elimden alacak mı? Bu soru küresel bir kaygı yaratıyor. Şirket liderlerinin bu dönemde sahip olması gereken en kritik beceri teknik değil, psikolojik. Çalışanların hata yapmaktan korkmadığı, kaygılarının yönetildiği ortamlar yaratılmalı. Bireysel düzlemde ise yapay zekânın sahip olmadığı (henüz) en büyük kozumuz olan empati ve duygusal zekâ (EQ) kaslarımızı güçlendirmeliyiz.

Doğrusal Olmayana Karşı “bağlam” ve “esneklik

Neden-sonuç ilişkisinin koptuğu (Non-linear), küçük bir virüsün tüm dünya­yı durdurabildiği bir çağdayız. Burada kri­tik Düşünme ve bağlamsal zekâ devreye giriyor. Yapay zekâ size veriyi verir, kodu yazar; ancak o kodun hangi stratejik bağ­lamda, hangi etik değerlerle kullanılacağı­na insan karar verir. Ezber bozan senaryo­lara karşı esnek olabilen, “plan”dan ziyade “yön”e odaklanan zihinler kazanacak.

Anlaşılmazlığa karşı “şeffaflık” ve “sezgi”

Algoritmaların nasıl karar verdiğini tam olarak bilmediğimiz bir “black box” (ka­ra kutu) dönemindeyiz. Burada ihtiyaç duyulan beceri veri okuryazarlığı ile har­manlanmış insan sezgisidir. Yapay zekâ cevap üretir, insan ise doğru soruyu sorar. “Prompt Engineering” dediğimiz bece­ri aslında makineyle doğru iletişim kurma sanatıdır ve bu çağın okuma-yazmasıdır.

Şirketler için yol haritası: Hibrit zekâ

Şirketler için formül açık: yapay zekâyı bir araç değil, bir ekip arkadaşı olarak ko­numlandırmak.

Başarıyı getirecek olan şey, insanı dev­reden çıkarmak değil; insan + yapay zekâ iş birliğini (Augmented Intelligence) kura­bilmektir. Rutin, veri yoğunluklu ve anali­tik işleri yapay zekâya devrederken; strate­ji, etik, yaratıcılık ve ilişki yönetimi gerek­tiren alanlarda insana yatırım yapılmalı.

Bu nedenle, aslında dijital ve sürdürü­lebilirlik alanlarının yanına bir üçüncü dönüşüm alanı olan insanı ve kültürü de koymak gerekiyor. Yapay zekâ kadar, ya­pay zekâ ile omuz omuza çalışacak insanı da tasarlamak şirketlerin temel gündemi olmalı.

BANI çağında kazanmak, fırtınayı dur­durmaya çalışmakla değil, o fırtınada sörf yapmayı öğrenmekle mümkündür. Gele­cek; teknolojiyi en iyi kullananların değil, teknolojiyi insani değerlerle en iyi har­manlayanların olacaktır.

Unutmayın, yapay zekâ cevapları verir; ancak hangi sorunun sormaya değer oldu­ğuna hala biz karar veriyoruz.