Bankacılığı dönüştürecek mühendis akademisi

Dijital ekonomi, tüm dünyada şirketlerin ayarlarıyla oynuyor. Ticaretin dijitalleşmesinden en çok etkilenen sektörlerden biri de bankacılık ve finans. Koç System, IBM gibi şirketlerde edindiği deneyimin ardından şirketlere veri analitiği hizmeti sunma hedefiyle GTech’i kuran Mine Taşkaya, dijital dönüşüm trenine bir yerlerden tutunmak gerektiğine inananlardan. Bunun için şu günlerde üniversiteler, bankalar ve gençleri içine kattığı önemli bir yetenek gelişim projesine liderlik ediyor.

Taşkaya’nın şirketi GTech, 2000’lerin ortalarından itibaren şirketlere, yapay zeka tabanlı veri analitiği sistemleri geliştiriyor. Yıllar içinde uzmanlık alanı bankacılık ve finans sektörleri olmuş ama dijital ticaret son aylarda bambaşka sektörlerden de şirketlerin de GTech’in kapısını çalmasını sağlamış. Mine Taşkaya, “Bunun nedeni ödeme sistemlerindeki yenilikler. Dijital müşteriyle arasına bankaları almak istemeyen kuruluşlar kendi finans sistemlerini kurma hazırlığında. Akaryakıt, e-ticaret gibi alanlardan firmalar tüketici finansman şirketi kurmak istiyor. Örneğin ikinci el araç alanlara kendisi kredi vermek için bu alana girmek isteyen müşterimiz var. E ticaret şirketleri kendi dijital bankalarını kurmak için hazırlık yapıyor. Şu anda dijital bankacılık lisansı almak isteyen, tüketici finansman şirketi kurmak isteyen sekiz müşteriyle çalışıyoruz” diyor.

Pakistan’dan AB’ye uzanacak

Bu dönüşümün ülkelerin de gündeminde olduğunu ifade eden Taşkaya, BDDK’nın bu ekosistemin oturması için yeni kuralları belirlediğinden bu yana, hummalı bir hazırlık içinde olduklarını anlatıyor. Ve diyor ki, “Bu, Avrupa için de yeni bir durum. Biz de GTech olarak Avrupa’da bu işi yapmak istiyoruz. Bu nedenle pandemi başlamadan Pakistan’da şirket kurduk. Ama kapanmayla birlikte duraklattık. Şimdi orada ekipleri oluşturuyoruz. Hedef, bu merkezden AB’ye hizmet vermek.”

Türkiye’nin şansı mühendis havuzu

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu Mine Taşkaya, Türkiye’nin bu dönüşümde en büyük şansının mühendis havuzu olduğu görüşünde. Ancak ona göre bu havuz, dijital dönüşüm trenini yakalamak için gelişime ihtiyaç duyuyor. “Bunu GTech’e veri analitiği alanında çalışacak ekipler oluştururken fark ettik. O nedenle de GTech Akademi’yi kurduk” diyen Taşkaya, insan kaynağındaki dönüşüm için akademinin tek başına yeterli olmayacağını savunuyor. GTech Akademi’nin çalışma tarzı temel bilimler ve mühendislik fakültelerinden mezun kişileri seçip, yapay zeka, veri analitiği gibi konularda sektörlerin ihtiyaçları odağında eğitim almalarını sağlamak. Yılda 3 bine yakın başvuru aldıklarını anlatan Taşkaya, bunların içinde 50 kişiyi eğitime aldıklarını söylüyor. Eğitimin ardından mühendisler uzmanlaşacakları alanları seçiyor. Bir tür mentörlük de alan bu kişilerin bir bölümü GTech’te işe başlıyor. Mine Taşkaya, “Geri kalanı da müşterilerimiz tarafından istihdam ediliyor” diyor.

Pandemi ile birlikte gelişen dijital finansman ikliminde 50 kişiye dokunan bu çabanın yeterli olmayacağına kanaat getirmiş GTech Akademi ekibi. Taşkaya’nın planı, işin içine şirketleri ve üniversiteleri de kattığı daha çok gence ulaşan büyük bir gelişim projesi başlatmak. “Şirketlerin veri analitiği ve yapay zeka tabanlı projeksiyonlar geliştirecek mühendislere ihtiyacı var. Onlarla birlikte fonlayacağımız projeye, üniversiteleri de dahil edeceğiz. Yeni mezun mühendisler de bize başvurabilecek. Eğitimlerimizi tüm şirketlere açacağız. Herkesin kazandığı bir dijital yetenek gelişim projesine GTech olarak liderlik etmek istiyoruz” diyen Taşkaya’yı destekleyenler de olmuş. Bu sayede artan kur nedeniyle yabancı şirketlerde çalışma hedefinde olan Türk yetenekleri de elde tutmanın mümkün olabileceğine inanıyor başarılı iş insanı. Bir de şartı var: “Akademiye alınan her iki mühendisten biri kadın olmalı. Kadın mühendis olarak yarattığımız katma değere inanıyorum ama eşitliğin kıymetine de inanıyorum."