Bankacılık metaverse’e nasıl taşınacak?

Çiğdem GÜVEN

Yönetim Danışmanı

Enflasyonda önlenemeyen yükseliş devam ederken son veriler TÜİK tarafından yüzde 78,62 olarak açıklandı. İş dünyası yükselen maliyetlerle baş etmeye çalışırken bir yandan nasıl kâr edeceğinin hesabını yapıyor. Son yılların en önemli teknolojileri arasında yer alan yapay zeka, maliyet artışlarını önleme ve kâra geçişte finans yöneticilerinin yatırımı öncelikli gördüğü alan haline geldi. Yapay zeka teknolojileri, müşteri sadakati ve memnuniyetine etkisi, müşteri deneyimine odaklanması ve tüm finansal işlemleri otomatikleştiren yapısı ile öne çıkıyor. Yapay zeka, finansal alanda maliyet merkezli yaklaşımı, kâr merkezli hale dönüştürüyor. Yapay zekanın hem bugün hem gelecekte farklı yaklaşımlarla maliyetleri neredeyse yok edip kârı artırabilecek. Gelecekte neredeyse tüm bankacılık işlemleri metaverse’de yapılabilecek. Yapay zeka ve mateverse ile finans sektörünün nasıl dönüşeceğini şöyle olması bekleniyor;

Büyümenin en önemli itici gücü

E&Y geçtiğimiz aylarda yapay zekayı finansal hizmetler sektöründe büyümenin en önemli itici gücü olarak tanımladı. Şirket yine geçtiğimiz aylarda Cambridge Üniversitesi Alternatif Finans Merkezi (CCAF), Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Invesco iş birliğiyle bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre finansal hizmet sağlayıcı organizasyonların liderlerinin yüzde 85’i yapay zekayı şu anda kullandığını, yüzde 64’üyse bu teknolojiyi 2 yıl içinde yeni gelir kaynağı, yeni müşteri kazanımı ve risk yönetimi gibi konularda kullanacaklarını söyledi. Bu istatistikler de gösteriyor ki yapay zekanın hem bugün getirdiği hem gelecekte getireceği yeni yaklaşımlarla maliyetleri neredeyse yok edip kârı artırabilecek. Mc- Kinsey’nin Eylül 2020 tarihli, “Geleceğin yapay zeka bankası: Bankalar yapay zeka sorununun üstesinden gelebilir mi?” isimli raporuna göre yapay zeka, bankalar için yılda 1 trilyon dolarlık değerin kilidini açma potansiyeline sahip. Böylece değer yaratma potansiyeli olan endüstriler arasında yapay zekayı ilk sıralarda göreceğiz. Bu değeri yaratmak isteyen bankalar yapay zeka öncelikli bankalara dönüşmeli.

“Bankacılık yapay zekayla güç toplayacak”

Yapay zeka bankacılık sektöründe bireysel segment kısmında yüzde 95, KOBİ segment kısmında yüzde 30-40, ticari kurumsal segment kısmındaysa neredeyse yüzde 0 oranındakullanılıyor. Eğer bankalar geleneksel yapılarını inovatif bir sürece sokup yapay zekaya, makine öğrenimine yatırım yaparlarsa gelecekteki rekabet savaşında daha güçlü bir konuma gelebilirler. Bankacılıkta müşteri, işlemleri hızlı ve konforlu bir şekilde yerine getirmek isterken aynı zamanda verilerinin güvenle saklanmasını da talep ediyor. Hem güvenlik hem konfor alanında kendini gösteren çarpıcı ilerlemelere neden olan yapay zeka teknolojileri bankacılıkta müşteri deneyimini iyileştirmek ve bankaların operasyonel maliyetlerini azaltmak için çok önemli gelişmeler ortaya koyuyor.

Finansal sisteme yeni katılan inovasyonlar

Otomatik kredi skorlaması, sanal asistanlar, chat-boT, yüz tanıma sistemleri, imza gerçeklik tespiti, insanların duygu analizi, müşterilerin hangi kanaldan hangi işlemi yapacağının tespiti ve çok daha fazlası finansal sektöre yeni katılan inovasyonlar arasında yer alıyor.

Otomatik kredi skorlaması sayesinde kredi notu zaman alan bir inceleme süreci anında öğrenilebilmekte, imza gerçeklik tespitiyle hem denetimler hem müşteri deneyimi daha hızlı hale gelebiliyor ve yüz tanıma sistemiyle sistem güvenliği çok daha yukarıya çıkıyor. Tüm bunların yanında finans dünyasında yapay zekanın parladığı en öne çıkan özellik olarak chatbot’ları görüyoruz. Chatbot teknolojisi başta robotik bir süreçken doğal dil analizlerinin yapılması sonucu müşterilere sanki karşı tarafta bir insan varmış deneyimi yaşatıyor. Temel bankacılık işlemlerinizi chatbot üzerinden hallederken, finansal alanda bilmediğiniz kelimeleri ona sorabilirsiniz. Gelecekte bir şirketin her departmanı için ayrı chatbot teknolojileri olabilir. Bu sayede departmanlar arası ve departman içi işlemler hızlanırken maliyet minimize edilebilir.

“Tüm bankacılık işlemleri metaverse’e taşınabilir”

Yapay zeka bu kadar hayatımızın içindeyken Web 3.0 ile ortaya çıkan Metaverse kavramını incelediğimizde finansal sistemin geleceği açısından önemli değişimleri beraberinde getireceğini görüyoruz. Metaverse tanımı gereği eğlenebileceğiniz, sosyalleşebileceğiniz ve rahatlayabileceğiniz sanal bir dünyayı ifade ediyor. Kısaca fiziksel ve sanal yaşamlarımızın bir birleşimi olarak ifade ediyoruz. Son zamanlarda oldukça gündemde olan blockchain teknolojisi bu kavramın gelecekteki yerini somutlaştırdı. Blockhain teknolojisiyle birlikte metaverse’de de kullanılabilecek kripto para birimleri ve NFT’ler hayatımıza girdi. Dolayısıyla finans ve bankacılık sektörü de değişimlere karşı hazırlıklarına başladı. Gelecekte tüm bankacılık işlemleri metaverse evrenine taşınabilir ve şu an alıştığımız bankacılığın anlamı tamamen değişebilir, fiziksel yapılan bütün işlemler ortadan kalkabilir. NFT, blockchain teknolojisi ve kripto paralar bankacılığın bir parçası haline gelebilir.

JP Morgan devrimi

Finansta ilk, en büyük ve kayda değer atılımı dünyanın en büyük hisse değerine sahip olan bankası JPMorgan yaptı. Metaverse evreninin ilk banka şubesini “Onyx” ismiyle açtı. Yayınladığı raporda sanal evrende yapılan ekonomik faaliyetlere “meta-ekonomi” adını verdi. JPMorgan bu atılımıyla banka düzeyinde ürünler ve dijital varlık platformu sayesinde metaverse evrenindeki oyun platformu sağlayıcılarının finansal işlemlerini yapabilmelerini sağlamayı, finansal düzeydeki illegal işlemlerin önüne geçmeyi, kolay ticarileşme için uygun ortam yaratmayı, metaverse endüstrisini dünya çapında birden fazla para birimi ve ödeme yöntemiyle ölçeklendirmeyi amaçlıyor.