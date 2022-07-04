Bankacılık sektöründe karlılık %434 arttı
FERDA BESLİ
BESFİN CEO’SU
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mayıs 2022 sektör datasını açıkladı ve bu verilere göre bankalarda büyüme ve karlılık artışı devam ediyor. Mayıs 2021-Mayıs 2022 sonuçlarını karşılaştırdığımızda,
- Aktifler yüzde 77 arttı ve 11.3 trilyon TL oldu. Krediler ise aktiften daha az büyüdü ve yüzde 57,6 artarak 6 trilyon 79 milyar TL’na, mevduat yüzde 73 artarak 6 trilyon 581 milyar TL’na ulaştı ve kredi artışı mevduat artışının oldukça altında kaldı.
- Öz kaynaklar, karlılık artışının pozitif etkisiyle 620 milyar TL’den yüzde 63,2 artarak 1 trilyon 12 milyar TL’ye ulaştı. En çarpıcı data öz kaynak karlılığında. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 10 olan ROE, bu dönemde yüzde 39 oldu. Hala enflasyonun altında olsa da iyileşme devam ediyor.
- Diğer önemli gösterge olan karlılık yüzde 434 arttı ve 24.7 milyar TL’den 132 milyar TL’na çıktı. Kamu bankalarında karlılık artışı baz etkisi nedeniyle yüzde 4026 artı ve 29.3 milyar TL oldu. Mevduat bankaları yerli bankalar da kar artışı yüzde 443.6 olurken mevduat-yabancı bankalarda kar artışı yüzde 257 oldu ve sektör ortalamasının altında kaldı. Karlılık artışında en önemli faktör faiz giderlerindeki artışın, faiz gelirlerindeki artışın oldukça altında kalmasından kaynaklanmaktadır. Faiz giderleri yüzde 40 artarak 203.5 milyar TL olurken, faiz gelirlerindeki artış yüzde 90 ve 421 milyar TL oldu.
- Faiz gelirleri dışında alınan ücret ve komisyonlar yüzde 67.5 artarak 103 milyar TL’na ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 76 olan ücret ve komisyonların işletme giderlerini karşılama oranı bu yıl yüzde 89’a ulaştı.
- Önemli gösterge kötü kredi oranı (NPL) gerilemeye devam ediyor ve yüzde 3,69’dan yüzde 2,61’e düştü, iyileşme devam ediyor.
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