Bankacılık sektöründe karlılık %434 arttı

FERDA BESLİ

BESFİN CEO’SU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mayıs 2022 sektör datasını açıkladı ve bu verilere göre bankalarda büyüme ve karlılık artışı devam ediyor. Mayıs 2021-Mayıs 2022 sonuçlarını karşılaştırdığımızda,