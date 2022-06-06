Bankacılık sektöründe karlılık yüzde 374 arttı

Ferda Besli

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 3 Haziran 2022 de bankacılık sektörünün 2022 Nisan verilerini yayınladı. Bir önceki yıl Nisan 2021 ile Nisan 2022’yi karşılaştırdığımızda,

* 20.7 milyar TL olan net kar, yüzde 374 artışla 98.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yıl yüzde 10.4 olan ROE (özkaynak karlılığı), bu dönem yüzde 36’ya ancak ulaştı. Bu oranın artacağını düşünüyoruz. 23 Nisan 2022 tarihinde TCMB’nin işletme kredileri için getirdiği zorunlu karşılık uygulaması ile yüzde 20,34 olan TL kredi faizleri, 27 Mayıs 2022 tarihi itibariyle yüzde 23,68 oldu ve tahminimiz artmaya devam edecek.

* Aktif büyüklüğü, 6 trilyon 525 milyar TL’den yüzde 59 artışla 10 trilyon 375 milyar TL olarak gerçekleşti. Son 12 ay cari rakamlarla GSYİH, 8 trilyon 314 milyar TL olup bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü GSYİH’dan yüzde 24.8 daha fazladır.

* Krediler yüzde 48,6, mevduat yüzde 66 arttı ve sırasıyla 5 trilyon 648 milyar TL ve 6 trilyon 131 milyar TL gerçekleşti. Nisan 2021’de krediler mevduatın üzerinde iken, Nisan 2022 ayında krediler mevduatın gerisinde kaldı.

* Bankaların kredi verme kapasitesinin artması açısından son derece önemli olan öz kaynaklar yüzde 56 artarak 957 milyar TL’ye ulaştı ve öz kaynakların toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 9,2 olarak gerçekleşti.

* Takipteki alacak oranı yüzde 3,74’ten, 100 baz puan azalarak yüzde 2,75’e geriledi. Sektörün kredi kararlarında gösterdiği titizliğin olumlu sonuçlarını burada görmek mümkün. Öte yandan geçen hafta açıklanan İSO 500 sanayi kuruluşunun borç ödeme kapasitesini gösteren Finansal Borç/EBİTDA oranının, 2021 yılında 2.71X’den 1.96X’e gerilediğini ve faiz karşılama oranının 1.83X’den 2.05X’e yükseldiğini görüyoruz. Bu oranlar şirketlerimizin borç ödeme kapasitesinin arttığını gösteriyor ve doğal olarak takipteki alacaklar oranının düşmesinde önemli bir rol oynuyorlar.