Bankada altın tutanlar altınlarını bozdurmuyor

Geleneksel yatırım araç­larının başında gelen al­tın, bu yıl gösterdiği per­formans ile hem yurtiçinde hem de yurtdışında yatırımcılarının yüzünü güldürüyor. Altının onsu yılbaşından bu yana yüzde 52 de­ğer kazanırken kurlarda yaşanan yükselişin etkisiyle içeride gram altın yüzde 75 yükseldi. Aslında kazançlar ekim ayı ortasında çok daha fazlaydı. Çünkü altının onsu 20 Ekim tarihinde 4 bin 381 dolar ile rekor se­viyesine çıkmıştı. O ta­rihten bu yana gelen kar satışlarının etkisiyle al­tının onsu zirvesinden yüzde 9’un üzerinde ge­ri çekildi. Yaşanan bu hareket sonrasında ya­tırımcılar, düşüşün so­na erip ermediğini ya da yeniden yükselişe geçip geçmeyeceğini merak ediyor.

Ons fiyatına ilişkin beklentiler

Fransız Societe Generale’nin 13 Ekim tarihli raporunda, altının 2025 yıl sonunda ons ba­şına 4 bin 271 dolara, 2026 yıl sonunda ise 5 bin dolara yük­seleceği tahmini yer al­dı. JPMorgan ise altının 2025 yıl sonunda düşece­ğini öngörüyor. JPMor­gan’ın 10 Ekim’de yayım­ladığı rapora göre altın 2025 yıl sonunda ons ba­şına 3 bin 800 dolara ka­dar düşecek. 2026 yıl so­nunda ise altın 4 bin 390 dolar seviyesine çıkacak. Bank of America Merrill Lynch’in 9 Ekim’de yaptığı tahminlere göre altının on­su 2025 yıl sonunda 4 bin dolar seviyesinin altında kalacak. Ku­rumun 2026 yılsonu tahmini ise 3 bin 500 dolar. Morgan Stanley de altının yıl sonunda düşeceği­ni tahmin eden bir diğer kurum. 7 Ekim’de yayımladıkları rapo­ra göre Morgan Stanley, altının 2025 yılını 4 bin doların altında tamamlayacak.

Sadece 2 ilde düşüş var

Altın mevduatlarının il bazın­da ayrıntısına bakıldığında, ki­logram bazında düşüş yaşanan il sayısı sadece iki. Siirt ve Van dışındaki tüm şehirlerdeki altın mevduatları ağırlık bazında yük­seldi. En yüksek artış 22.5 kilog­ram ile İstanbul’da. İstanbul’u 5.9 kilogramlık artışı ile Ankara ta­kip ediyor. Üçüncü sırada 3.9 ki­logram ile İzmir yer alırken Rize 1.2 kilogramlık artışla dördüncü oldu. Bankaların yurtdışı şubele­rindeki altın mevduatlarının bü­yüklüğü de yılın ilk 9 ayında 3.7 kilogram büyüyerek 16.9 kilogra­ma çıktı. Yurtdışı şubeler bu ha­cimle, 3 büyük şehrin ardından tüm şehirleri geride bırakarak dördündü sırada yer aldı. En az altın mevduatı olan iller ise Ar­dahan, Kilis, Hakkari ve Bayburt olarak sıralandı.

Altın mevduatları 51.2 kg büyüdü

Altının ons fiyatı ile ilgili yabancı kurumlardan farklı yönde tahminler olsa da yurtiçinde yerleşik yatırımcıların altına olan güvenleri devam ediyor. Altın Türkiye’de en fazla yastık altında tutuluyor. Dolayısıyla ne kadarlık bir büyüklüğe sahip olduğu kesin olarak bilinmiyor. Farklı kurumların yaptığı hesaplamalara göre yastık altında 4-5 bin ton civarı bir altın tutuluyor. Bir de bankalarda tutulan altın mevduatı var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, yılbaşında altın mevduatlarının büyüklüğü 1.4 trilyon TL seviyesindeydi.

Söz konusu rakam eylül sonu itibarıyla 2.7 trilyon TL’ye ulaşmış durumda. Söz konusu bakiyedeki artışta altın fiyatlarında yaşanan yükseliş payı büyük. Bakiyelere kilogram bazında bakıldığında da altın mevduatlarının büyümeye devam ettiği görülüyor. Başka bir ifadeyle yılbaşında bankalardaki altın mevduatlarının büyüklüğü 473.8 kilograma denk. Eylül sonu itibarıyla bu rakam 525 kilograma yükselişmiş durumda. Yani altın mevduatlarının büyüklüğü 9 ayda 51.2 kilogram arttı.