Bankada altın tutanlar altınlarını bozdurmuyor
Yapılan farklı tahminlere göre yastık altında 4-5 bin ton altının olduğu düşünülüyor. Bir de bankalardaki altın mevduatı var. Yılbaşında 473.8 kilograma denk gelen altın mevduatlarının büyüklüğü eylül sonu itibarıyla 51.2 kilogram artışla 525 kilograma yükseldi. Altın mevduatlarında ağırlık bazında düşüş yaşanan sadece iki il var.
Geleneksel yatırım araçlarının başında gelen altın, bu yıl gösterdiği performans ile hem yurtiçinde hem de yurtdışında yatırımcılarının yüzünü güldürüyor. Altının onsu yılbaşından bu yana yüzde 52 değer kazanırken kurlarda yaşanan yükselişin etkisiyle içeride gram altın yüzde 75 yükseldi. Aslında kazançlar ekim ayı ortasında çok daha fazlaydı. Çünkü altının onsu 20 Ekim tarihinde 4 bin 381 dolar ile rekor seviyesine çıkmıştı. O tarihten bu yana gelen kar satışlarının etkisiyle altının onsu zirvesinden yüzde 9’un üzerinde geri çekildi. Yaşanan bu hareket sonrasında yatırımcılar, düşüşün sona erip ermediğini ya da yeniden yükselişe geçip geçmeyeceğini merak ediyor.
Ons fiyatına ilişkin beklentiler
Fransız Societe Generale’nin 13 Ekim tarihli raporunda, altının 2025 yıl sonunda ons başına 4 bin 271 dolara, 2026 yıl sonunda ise 5 bin dolara yükseleceği tahmini yer aldı. JPMorgan ise altının 2025 yıl sonunda düşeceğini öngörüyor. JPMorgan’ın 10 Ekim’de yayımladığı rapora göre altın 2025 yıl sonunda ons başına 3 bin 800 dolara kadar düşecek. 2026 yıl sonunda ise altın 4 bin 390 dolar seviyesine çıkacak. Bank of America Merrill Lynch’in 9 Ekim’de yaptığı tahminlere göre altının onsu 2025 yıl sonunda 4 bin dolar seviyesinin altında kalacak. Kurumun 2026 yılsonu tahmini ise 3 bin 500 dolar. Morgan Stanley de altının yıl sonunda düşeceğini tahmin eden bir diğer kurum. 7 Ekim’de yayımladıkları rapora göre Morgan Stanley, altının 2025 yılını 4 bin doların altında tamamlayacak.
Sadece 2 ilde düşüş var
Altın mevduatlarının il bazında ayrıntısına bakıldığında, kilogram bazında düşüş yaşanan il sayısı sadece iki. Siirt ve Van dışındaki tüm şehirlerdeki altın mevduatları ağırlık bazında yükseldi. En yüksek artış 22.5 kilogram ile İstanbul’da. İstanbul’u 5.9 kilogramlık artışı ile Ankara takip ediyor. Üçüncü sırada 3.9 kilogram ile İzmir yer alırken Rize 1.2 kilogramlık artışla dördüncü oldu. Bankaların yurtdışı şubelerindeki altın mevduatlarının büyüklüğü de yılın ilk 9 ayında 3.7 kilogram büyüyerek 16.9 kilograma çıktı. Yurtdışı şubeler bu hacimle, 3 büyük şehrin ardından tüm şehirleri geride bırakarak dördündü sırada yer aldı. En az altın mevduatı olan iller ise Ardahan, Kilis, Hakkari ve Bayburt olarak sıralandı.
Altın mevduatları 51.2 kg büyüdü
Altının ons fiyatı ile ilgili yabancı kurumlardan farklı yönde tahminler olsa da yurtiçinde yerleşik yatırımcıların altına olan güvenleri devam ediyor. Altın Türkiye’de en fazla yastık altında tutuluyor. Dolayısıyla ne kadarlık bir büyüklüğe sahip olduğu kesin olarak bilinmiyor. Farklı kurumların yaptığı hesaplamalara göre yastık altında 4-5 bin ton civarı bir altın tutuluyor. Bir de bankalarda tutulan altın mevduatı var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, yılbaşında altın mevduatlarının büyüklüğü 1.4 trilyon TL seviyesindeydi.
Söz konusu rakam eylül sonu itibarıyla 2.7 trilyon TL’ye ulaşmış durumda. Söz konusu bakiyedeki artışta altın fiyatlarında yaşanan yükseliş payı büyük. Bakiyelere kilogram bazında bakıldığında da altın mevduatlarının büyümeye devam ettiği görülüyor. Başka bir ifadeyle yılbaşında bankalardaki altın mevduatlarının büyüklüğü 473.8 kilograma denk. Eylül sonu itibarıyla bu rakam 525 kilograma yükselişmiş durumda. Yani altın mevduatlarının büyüklüğü 9 ayda 51.2 kilogram arttı.
|Borsa
|10.970,37
|0,52 %
|Dolar
|42,1130
|0,05 %
|Euro
|48,5068
|0,24 %
|Euro/Dolar
|1,1491
|0,02 %
|Altın (GR)
|5.380,98
|-0,21 %
|Altın (ONS)
|3.979,85
|-0,11 %
|Brent
|63,4700
|0,00 %