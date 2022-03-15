Bankada sopranonun ne işi var?

Denizbank’ın İstanbul Esentepe’deki genel müdürlük binasının koridorlarında, hesabı sadece sanatla olan bir yönetici dolaşıyor. DenizKültür’ün tüm projeleri ona emanet. “Sanata Evet” mottosuyla müzik, sergi, belgesel, kitap başta olmak üzere bankanın desteklediği tüm kültürel faaliyetlerin yönetimini Burcu Hancı yapıyor. Bakmayın banka çalışanı olmasına; karşınızda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’na birincilikle girmiş, dereceyle mezun olmuş bir soprano var.

Hancı’yı sahnede izleyen bankacı arkadaşları çok şaşkın. Opera alanında birçok uluslararası yarışmada dereceleri olan soprano Burcu Hancı da bir bankada yönetici olmanın şaşkınlığını henüz üzerinden atabilmiş değil. Daha bir buçuk yıl öncesine kadar Bodrum’da ailesiyle sakin sakin yaşıyordu çünkü. Fırsat bulursa konserlerde yer alıyor, çocuklara müzik eğitimi veriyordu. Hancı’nın yolunu DenizBank ile kesiştiren ise bankanın genel müdürü Hakan Ateş. “En büyük şansım, hayatım boyunca kimseye kendimi anlatmak zorunda kalmamam. Hakan Bey ile de konuşurken onun sanatı benden çok daha iyi bildiğini gördüm. Bu benim için çok büyük rahatlıktı” diyor Hancı.

Burcu Hancı ile Hakan Ateş’in ilk görüşme hikayesi de ilginç. Hancı’nın bir aile dostu Hakan Ateş’e sanatçıdan bahsetmiş. Opera sanatçısı olan ablası Nilgün Ateş’ten dolayı Hakan Ateş’in bu müziğe olan tutkusu malum. Burcu Hancı, gerisini şöyle anlatıyor: “Hakan Bey beni dinledikten sonra buluşmak istedi. Bana hangi operada olduğumu sordu. Her hangi bir operada olmadığımı söyledim. Bodrum’da ailemle yaşıyorum dedim. ‘Olamaz’ dedi. Çok değerli olduğumu ve bu şekilde oturamayacağımı söyledi. Ben bazı konularda umutsuzdum. Kendime Bodrum’da bir dünya yaratmıştım. Hakan Bey ise sanatçımıza sahip çıkmamız lazım diyerek hemen iş teklif etti. Benim organizasyon yeteneğim de vardır. Ve işin bu tarafını da çok severim. Hakan Ateş, ‘Bizimle çalışır mısın’ diye sordu. Uçarak geldim.”

Dijital hamleyi başlattı

Burcu Hancı’nın uçarak DenizBank’a gelmesinin üstünden yaklaşık bir buçuk yıllık süre geçti. Pandemi dönemine denk gelen bu yeni iş yaşamında Hancı’nın en büyük katkısı DenikKültür’ün dijitalleşmesine oldu.

“DenizKültür’ün sosyal medya hesaplarını oluşturduk. Dijital platform devreye girdi. Sohbetler, röportajlar, videolarla genç sanatçılara buradan umut veren hikayeler paylaştık. Rol modellerle bir araya getirdik. Çocuklara yönelik çok sayıda proje yaptık” diyen Hancı, son olarak Sevgililer Günü nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi’nin tiyatro salonunda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası işbirliğinde verilen müthiş bir konserde sahneye çıktı. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin şefi Murat Cem Orhan’ın yönettiği orkestra ile sahne alan Hancı’ya sahnede Tenor Caner Akın eşlik etti.

Şu anda yeni konserler planladıklarını anlatan Hancı, çocuklara öncelik verdiklerini söylüyor. Üzerinde çalıştıkları heyecan verici projeler olduğunu belirterek, “Çocuk operası devam ediyor. Çocuk kitaplarımıza yenileri eklenecek. Bu yıl konser programı çok zengin. Sanata ve kültürel yaşama burada destek vermek çok heyecan verici. Hakan Bey ile tanışmadan önce yurtdışına gitmeyi düşünüyordum. İyi ki gitmemişim. Tam da olmam gereken yerde bulunduğumu düşünüyorum” diyor.

‘Seninle Tamam’ projesiyle kadınlar iş hayatına dönüyor

Boyner, farklı nedenlerle iş hayatına ara veren kadınların yeniden istihdama katılmaları için “Seninle Tamam” adında proje başlattı. Türkiye çapında 98 mağazası ve yaklaşık 6 bin kişilik ekibiyle hizmet veren Boyner Büyük Mağazacılık, yeni proje kapsamında işe girecek kadınlara çeşitli esneklikler sunacak. Proje kapsamında işe başlayan kadınlar çalışma saatlerini kendi programlarına göre düzenleyebilecek. Proje tüm Boyner mağazalarının olduğu şehirler için hedefleniyor. “Seninle Tamam” projesi, hiç çalışmamış ya da çeşitli nedenlerle çalışma hayatına ara vermiş ve sonrasında da iş hayatına dönememiş kadınları Boyner ailesinin bir parçası olmaya davet ediyor. Boyner mağazalarına “Satış”, “Depo”, “Operasyon”, “Müşteri İlişkileri” gibi farklı pozisyonlarda işe alınan adaylar Boyner’in sunduğu eğitimlere de katılacaklar. Eğitimlerle mağazacılık mesleğini öğrenen adaylar işe başlayabilecekler. Boyner Büyük Mağazacılık Saha İnsan Kaynakları Direktörü Başak Bilgin, “Kısa süre önce başlattığımız projenin, hiç çalışmamış ya da çeşitli nedenlerden çalışmaya ara vermiş kadınları çok sevindirdiğini görüyoruz. Doğru bir projeyi hayata geçirdiğimizin kanıtı olan bu yoğun ilgi bizi mutlu ediyor. Boyner olarak, çalışmak isteyen tüm kadınların yanındayız” diyor. Adaylar, başvurularını Kariyer.net, Secretcv.com ve LinkedIn platformları üzerinden yapabilecekler.