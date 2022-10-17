Bankalar KOBİ’i çok sevdi

Ferda Besli

Bankaların KOBİ’lere kullandırdığı kredilerin artış oranı kredi artışının oldukça üzerinde devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Nisan 2022 tarihli zorunlu karşılık uygulamasının ilk yayınladığı tarih ile 7 Ekim 2022 tarihleri arasında KOBİ kredilerini analiz ettik. Bildiğiniz üzere TCMB, TL kredi kullandırımında KOBİ kredilerini yüzde 10 menkul kıymet tesis etme zorunluluğundan istisna etmişti ( şimdi bu oran yüzde 30) . BDDK haftalık verilere göre,

Yukarıda tablodan da görüldüğü üzere toplam krediler yüzde 22,7 artarken KOBİ kredileri yüzde 27,2 artmıştır. Bu kredileri Mikro, Küçük İşletme ve Orta Boy İşletme şeklinde üçe ayırdığımızda en yüksek artışın OBİ segmentinde olduğunu görüyoruz. Müşteri sayıları Ağustos 2022 tarihi itibariyle genelde yüzde 1,4 artarak 4.33 milyon KOBİ sayısına ulaşılırken bu artış OBİ’de yüzde 8,1 olmuştur. Bireysel krediler ve KOBİ kredilerinin toplam krediler içindeki payı artarken Ticari ve Kurumsal Kredilerin payı azalarak yüzde 57,5’den yüzde 56,3’e gerilemiştir. Payını en fazla artıran segment KOBİ olup bu dönemde banka kredilerinden en çok payı almıştır. Menkul kıymet tesisi etme zorunluğu nedeniyle gelecek dönemlerde KOBİ segmentinde artışın artarak devam edeceğini öngörüyorum.