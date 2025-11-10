Bankalardan faizde ihtiyatlı duruş

Merkez Bankası’nın on ayda politika faizini toplamda 10,5 puan indirmesine karşın, bankacılık sektörü kredi faizlerinde aynı hızda gevşemiyor.

Merkez Bankası’nın faiz indirimi ile pa­ra politikasında kontrollü gevşeme adımları kredi piyasasında beklenen ivmeyi henüz yaratamadı.

Arızi kesintilere rağmen on aydır süren indirim sürecinde politika faizinde 10,5 puanlık düşüş gerçekleşti. Ancak ban­kacılık sektörü, kredi fiyatla­malarında bu düşüşü aynı öl­çüde yansıtmaktan kaçınıyor. Sektör verilerine göre ihtiyaç kredisi faizleri dönem boyun­ca 8,8 puan, taşıt kredileri 3,7 puan, konut kredileri 3,1 pu­an, ticari krediler ise 6 puan geriledi. Özellikle ticari kre­dilerde, sanayicilerin kaynak kullanım maliyetini düşüre­cek, üretimi canlandıracak düzeye henüz gelinemedi.

On aylık seyir

Haziran 2023’te iş başına gelen yeni ekonomi yöneti­minin ilk adım olarak 23 Ha­ziran’da politika faizini yüz­de 8,5’ten yüzde 15’e çıkarma­sı ile fiilen başlayan parasal sıkılaştırma döneminde söz konusu faiz kademeli ar­tışlarla Mart 2024’te yüzde 50’ye kadar çıkarılarak Aralık 2025’e kadar bu düzeyde tu­tulmuş; ekonomide yavaşla­ma işaretleri ve sanayi ve diğer sektörlerden gelen talepler doğrultusunda Merkez Ban­kası aylar sonra yeniden faiz indirimi süreci başlatmıştı. 27 Aralık 2024 itibarıyla 250 baz puanla başlanan indirim süre­ci, 23 Ocak ve 6 Mart’taki top­lantılarda 250’şer baz puanlık indirimlerle devam etti ve po­litika faizi yüzde 42,50’ye ka­dar indiril­di. Ancak 19 Mart’ta baş­layan siya­silere yönelik yargı operasyon­ları ve nisan başın­da ABD’nin açıkladığı rakip ülkelere fahiş oran­lar içeren sürpriz yeni güm­rük tarifesinin yol açtığı belir­sizlik ve türbülans üzerine in­dirim süreci kesintiye uğradı, yeniden artırıma gitmek zo­runda kalan Merkez Bankası, nisanda yüzde 46’ya çıkardı. İzleyen dönemde koşulların türbülansın görece yatışması üzerine Banka, 24 Temmuz, 11 Eylül ve en son 23 Ekim’deki toplan­tılarda yaptığı in­dirimlerle yüzde 39,5’e kadar çek­ti. Böylece, te­pe nokta olan 26 Aralık 2025’e gö­re toplam indi­rim 1050 baz puanı (10,5 puan) buldu.

Son faiz toplantısı 11 Aralık’ta

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 11 Aralık’ta bu yılın son toplantısını yapacak. Banka, politika faizinde hızlı aşırı indirimlerden kaçınarak “veri odaklı, ihtiyatlı” bir yaklaşım benimsiyor. Bu nedenle, finansal koşullarda ciddi bir değişim olmazsa, ekimde olduğu gibi aralık toplantısında da düşük bir faiz indirimi beklentisi öne çıkıyor. Ayrıca faizi sabit tutma olasılığına işaret edenler de bulunuyor.

Uzmanlara göre, düşük olasılık olmakla birlikte aralık başında açıklanacak kasım enflasyonunun beklentilere oranla çok yüksek gelmesi ya da döviz kurunda olumsuz bir gelişme yaşanması durumunda, indirimin ertelenmesi ve daha temkinli adımların atılması ihtimali artacak. Piyasalar açısından önemli sinyal, faiz kararı ile birlikte yayımlanacak metindeki “ilerleyen döneme dair faiz politikası ve likidite yönetimi” vurguları olacak. Yani sadece oran değil, yönlendirme mesajları da kritik önemde. Aralık toplantısının ardından açıklanacak politika çerçevesi, 2026 için kredi faizleri, döviz kuru, hisse ve tahvil piyasaları açısından yön belirleyici olacak. “Faiz koridorunun ne kadar geniş veya dar tutulacağı” ve “para politikasının hangi hızla gevşetileceği” algısı büyük oranda buna göre şekillenecek.

Mevduatta kısa vadenin faizinde sert düşüş

Bankalar, on aylık indirim döneminde mevduata verdikleri faizi ise 3 aya kadar olan vadede politika faizindeki indirimden daha fazla düşürdü. 27 Aralık 2024-31 Ekim 2025 arasında, sektör ortalamasında mevduatın yıllık basit faiz oranı bir aya kadar vadelerde yüzde 54,50’den yüzde 46,92’ye, üç aya kadar vadede yüzde 59,16’dan yüzde 48,13’e, altı aya kadar vadede yüzde 48,16’dan yüzde 43,94’e, bir yıla kadar vadede yüzde 48,39’dan yüzde 42,61’e, bir yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 38,22’den yüzde 35,15’e düştü. On ayda yıllık faiz oranı bir aya kadar vadelide 7,58 puan, üç aya kadar vadelide 11,03 puan, altı aya kadar vadede 4,22 puan, bir yıla kadar vadede 5,78 puan, bir yıl ve üzeri vadede 3,07 puan geriledi.

Ticarideki düşüş 6 puanda kaldı

Ancak politika faizi yüzde 39,5’e inmekle birlikte Merkez Bankası açık piyasa işlemleriyle bankacılık sektörünü yıllık yüzde 42,5’le fonluyor. On aylık faiz indirimi döneminde bankaların kredi faizleri politika faizine paralel bir şeyi izlemekle birlikte, düşüşler daha sınırlı oldu, aradaki marj varlığını korudu. Gelinen noktada, sanayi başta olmak üzere ekonominin üretim ayağına açılan ticari kredilerin yıllık ortalama faizi Merkez Bankası’nın haftalık verilerine göre 31 Ekim itibarıyla yüzde 53,62 düzeyinde. Bu oran sektördeki bankaların uyguladığı faizlerin ortalamasını gösteriyor, bunun altında ve üstünde faizle kredi kullandıran bankalar bulunuyor. Politika faizindeki indirimin 10,5 puana ulaştığı dönemde bankaların ticari kredilere uyguladığı ortalama yıllık faiz oranındaki düşüş 6,01 puan.

‘İhtiyaç’ta faiz yüzde 65

Tüketici kredileri cephesine bakıldığında, 27 Aralık’tan bu yana en 8,83 puanla fazla düşüşün, en yaygın segment olan ihtiyaç kredilerinin faizinde olduğu görülüyor. Ancak sektör ortalamasında ihtiyaç kredisi yıllık basit faizi 31 Ekim itibarıyla yüzde 65,04’le hem diğer krediler hem de bankaların Merkez Bankası’ndan borçlanma maliyetinin çok üzerinde bulunuyor. Tüketici cephesinde konut kredisinin dönem başında yüzde 40,87 olan sektör ortalaması yıllık basit faizi ise politika faizine paralel iniş çıkışlar sonrası 31 Ekim itibarıyla yüzde 37,75 düzeyinde oluştu. Dönem boyunca konut kredisi faizinde 3,12 puanlık bir düşüş yaşandı. Konut kredisi faizinde kamu bankalarının uyguladığı düşük oranlar ortalamayı aşağı çekiyor. Aynı dönemde taşıt kredilerinin ortalama yıllık basit faizi de 3,74 puan düşerek yüzde 35,16’ya indi.

Düşüş neden birebir yansımıyor?

Bankacılar, faiz farkının birkaç nedeni olduğuna işaret ediyor. Öncelikle enflasyon beklentilerinin yüksek seyretmesi ve fonlama maliyetlerinin halen çift hanelerde olması, uzun vadeli kredilerde maliyet baskısını artırıyor. Ayrıca, kredi talebinde gözlenen toparlanmaya rağmen, bankalar bilançolarında risk ağırlığını düşük tutmayı tercih ediyor. Bu nedenle faiz indirimleri, bireysel ve ticari kredilere kademeli olarak yansıyor. Ekonomistler, para politikasındaki gevşemenin finansal koşullara geçiş hızının yavaşladığına dikkat çekiyor. Politika faizindeki indirimlerle kredi faizleri arasındaki farkın açılması, kredi kanalının etkinliğinde sınırlayıcı bir etki yaratabilir. Ancak uzmanlara göre, enflasyon görünümünde kalıcı bir iyileşme sağlanmadıkça bankaların temkinli tutumunu sürdürmesi muhtemel görünüyor.