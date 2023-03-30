Bankaların net kâr artışı hız kesti

Bankacılık sektörünün kâr artışı şubat ayında hız kesti. Ocak ayında kârını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 108 artıran sektörün şubat ayı net kârındaki artış yüzde 38’de kaldı. Bu yıl şubat ayında vergi sonrası 26,2 milyar liralık net dönem kârı elde eden sektörün ocak-şubat dönemi net kârı, geçen yılın eş dönemine göre yüzde 68,1 artışla 65,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörünün Şubat 2022 dönemine ait konsolide olmayan mali göstergelerini açıkladı.

Buna göre sektör bu yıl ocak-şubat döneminde 165,5 milyarı kredilerden olmak üzere toplam 256,4 milyar lira faiz geliri elde etti. Toplam faiz (/kâr payı) geliri önceki yıla göre yüzde 79,5 oranında bir artış kaydetti. Toplam faiz giderleri ise yüzde 122,7 oranında bir artışla 161,2 milyar lira oldu. Böylece sektörün “net” faiz geliri yüzde 35,1 büyüyerek 95,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Takipteki alacaklar için ayrılan 6,5 milyar liralık provizyondan sonra net faiz geliri ise 88,7 milyar lira ile önceki yıl aynı dönemdekinin yüzde 40,2 üzerinde gerçekleşti. Faiz dışı gelir ve giderler ile diğer nitelikteki gelir ve giderler sonucu sektörde 82,1 milyar lira ile geçen yılın ilk iki ayındakinin yüzde 61,6 üzerinde bir vergi öncesi kâr oluştu.

Kambiyo geliri azaldı

Diğer nitelikteki gelir-giderler kapsamında bankaların geçen yıl ilk iki ayda 20,6 milyar olan döviz işlemlerindeki net kambiyo gelirleri, bu yıl aynı dönemde yüzde 17,1 azalarak net 17 milyar liraya geriledi. Ocak-şubat döneminde ayrılan 16,5 milyar liralık vergi provizyonundan sonra bankacılık sisteminin iki aylık toplam net kârı 65 6 milyar lira düzeyinde oluştu. Sektörün net dönem kârı, geçen yılın eş dönemine göre yüzde 68,1 oranında artış kaydetti. Bankaların geçen yılın ilk iki ayındaki net dönem kârı 39 milyar lira olmuştu.

En fazla kâr artışı yabancılarda Ocak-şubat döneminde sahipliğe göre banka gurupları bazında kamu bankaları yaklaşık 13 milyar, sayıca en büyük grubu oluşturan yerli özel bankalar toplamda 25,6 milyar, yabancı bankalar ise yaklaşık 27 milyar lira net dönem kârı elde etti. Geçen yılın eş dönemine göre kamu bankalarının toplam net dönem kârı yüzde 7,9, yerli özel ban kaların toplam kârı yüzde 66,7 artarken, yabancı bankaların toplam kârındaki artış yüzde 132,5’e ulaştı.

Aktif büyüklüğü 15,3 trilyon TL

BDDK verilerine göre, şubatta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 15 trilyon 34,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre yüzde 4,8 oranında 686,9 milyar lira büyüdü. Ocak-şubat döneminde, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 6,3 artarak 8 trilyon 55 milyar liraya, menkul değerler toplamı yüzde 6,6 yükselerek 2 trilyon 528,2 milyar liraya çıktı.

Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,93 düzeyinde gerçekleşti. Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, şubatta 2022 sonuna göre yüzde 6,5 artarak 9 trilyon 437,9 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 5,8 artışla 1 trilyon 487,7 milyar liraya ulaştı. Sektörün şubat sonu itibarıyla sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,15 düzeyinde gerçekleşti.