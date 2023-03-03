Barcelona’da kongre fuarın önüne geçti

Mobil Dünya Kongresi sona ererken fuarda yer alan kongrede konuşulan konular temelde 5G, 6G, enerji verimliliği, uydu hizmetleri ve mobil hizmetlerin yaygınlaştırılması çevresinde şekillendi.

Mobil Dünya Kongresi (MWC) sona erdi. Her yıl Barcelona’da düzenlenen mobil teknolojilere ilişkin bu fuar ve kongreye ilişkin neler beklememiz gerektiğini aktarmıştım. Özellikle Çinli üreticilerin yeni ürün duyuruları işin fuar kısmında öne çıkan gelişmeydi.

Hafta boyunca çeşitli kanallardan bu ürünlerle ilgili duyuruları takip etmiş olma ihtimaliniz yüksek. Ancak, Türkiye’de pek anlatılmayan, gösterilmeyen bir de işin konferans, kongre boyutu var. Ben, İstanbul’dan takip edebildiğim kadarı ile burada konuşulanları aktaracağım sizlere. Kongrenin sahibi Dünya GSM Birliği (GSMA), pandemi ve savaş gölgesinde geçen üç yılın ardından bu etkinliğe çok önem veriyordu.

Bir nevi ölüm kalım meselesi yaptılar. Etkinliğin katılımcılarına bakınca, dolu dolu geçen bir konferans diyebiliriz. Neredeyse dünyanın tüm büyük mobil telekom şirketleri etkinlikte yer aldı.

İşin kamu boyutunda da çeşitli ülkelerin bakanlık düzeyinde temsilcileri ve düzenleyici kurum temsilcileri de. Türkiye’de yaşanan depremden sonra bizim hem kamu hem de özel sektör tarafından planlanan katılımların ise büyük çoğu gerçekleşmedi. Türkiye olarak MWC23’te eksik temsil edildik.

Dikkat çekenler

Beklediğim üzere kongrede konuşulan konular temelde 5G, 6G, enerji verimliliği, uydu hizmetlerinden yararlanmak ve mobil hizmetlerin yaygınlaştırılması çevresinde şekillendi. Üzerine biraz da fintech, yapay zeka ve metaverse. 6G ile ilgili olarak standartların belirlenmesi, teknolojinin geliştirilmesi ile ilgili konular tartışıldı.

Henüz ortaya somut bir şey konulmuş değil. 5G konusunda ise hizmetin yaygınlaştırılması, 5G yatırımlarının daha efektif şekilde nasıl yapılacağı, 5G hizmetlerinin kırsal abonelere nasıl ulaştırılacağı ana başlıklar olarak dikkat çekti. Bunun için kırsal bölgelere hizmetlerin ulaştırılabilmesi için uydu destekli cep telefonlarının kullanılması ve şebekelerin uydu desteği ile kullanılabilir olması da gündeme geldi.

ABD, FCC başkanı Jessica Rosenworcel, MWC23’te yaptığı konuşmada bunun için bir taslak çalışmasında bulunduklarını açıkladı. Hem uydu hem mobil şebeke kullanabilen cep telefonları için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını beyan etti. Uydu mobil şebeke birlikteliğine ilişkin başka bir önemli adım ise Turkcell eski CEO’su Kaan Terzioğlu’nun yönettiği VEON’dan geldi.

VEON, Starlink’in rakibi olmaya aday OneWeb ile işbirliği anlaşması imzaladı. Enerji verimliliğine ilişkin 2022 yılı raporu da kamuoyuyla paylaşıldı. Mobil operatörlerin, şebekelerinde kullandıkları yenilenebilir enerji miktarı yüzde 25 seviyesine ulaşmış durumda. Geçen yıl bu oran yüzde 18 seviyesindeydi.

Türkiye ise raporda öne çıkan ülke. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yenilenebilir enerjinin payı yüzde üç’ten yüzde 23’e yükselirken en büyük katkı Türkiye’den geldi. Türkiye’de operatörlerin performansı bu bölgeyi en üyük sıçrama yapan ülke haline getirdi.

Fırsat kapısı

Benim, kurumsal anlamda en büyük ilgi duyduğum duyuru ise dünyanın önde gelen 21 telekom operatörünün, şebekelerinin kapılarını yazılım geliştiricilere açmak için ellerini taşın altına koymaları oldu. Yeni uygulamalar geliştirilebilmesi için bu 21 operatör, şebeke altyapılarının verilerini girişimcilere ve uygulama geliştiricilere açma kararı aldı.

Türkiye’de de faaliyette bulunan Vodafone Group, bu şirketlerin arasında yer alırken Turkcell ve Türk Telekom ilk duyuruda imza atan şirketler arasında bulunmadı. Ancak bizim şirketlerimizin de bu girişime katılması olası. Bu, nasıl bir fırsat kapısı haline gelebilir? Duyurulan ağ API’ları sayesinde çok çeşitli uygulamalar kullanıcıların hizmetine sunulabilir.

Duyurulan API’lardan birisi Qualitiy of Demand (QoD). Türkçeye çevirmeye kalkarsak talep kalitesi. Lansman yapılırken, bu servise örnek olarak her biri farklı farklı coğrafyalarda bulunan müzisyenlerin, ortak konser verebilmesi gösterildi. Konserde, tüm enstrümanlar farklı coğrafyalarda bulunacak ancak siz telefonunuzdan tüm enstrümanları ve vokalleri duyarak konser izleyebileceksiniz. Bu işbirliği işte bu fırsatları kapımıza getirecek.