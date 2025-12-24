Barınamayan orta sınıf
Bir ülkede orta sınıf, bir istatistik değil; bir hissiyat meselesidir. Kendini güvende hissetmek, yarını planlayabilmek, “yarın ne olur” sorusunu ay sonuna indirgememek… Bugün Türkiye’de tam da bu his ortadan kalktı. Gelir kâğıt üzerinde hâlâ “orta”, ama hayat çoktan alt sınıfa taşındı. Ev sahibi olamayan, kirada tutunamayan, ama hâlâ “orta sınıf” diye anılan geniş bir kitle var karşımızda. Adı var, karşılığı yok.
Barınma krizi artık bir konut meselesi değil; bir sınıf düşüşü meselesi. Çünkü mesele sadece ev fiyatlarının artması değil. Asıl mesele, insanların hayatlarını kurabilecekleri bir zeminin kalmaması. Bugün orta sınıf için ev, bir yatırım aracı değil; bir sığınak. Ama o sığınak artık erişilemez. Kira artışları, gelir artışını yıllardır katlayarak geçiyor. İnsanlar çalıştıkça değil, yer değiştirdikçe fakirleşiyor.
Orta sınıfın sessiz düşüşü
Bir zamanlar “biraz daha sabret, sonra alırsın” denilen ev, artık tahayyül bile edilemiyor. Çünkü bu sistemde sabır biriktirmiyor; sadece yıpratıyor. Aynı işi yapan, aynı eğitime sahip insanlar arasında tek fark, kimin ailesinden bir ev düştüğü.
Sosyal mobilite dediğimiz şey, yerini sosyal mirasa bıraktı. Yani mesele çalışmak değil, nereden başlandığı. Bu yüzden bugün Türkiye’de orta sınıf, sessiz bir çözülme yaşıyor. Ne yoksul kadar görünür ne de zengin kadar korunmuş. Sosyal politikaların radarına girmiyor.
Oysa gerçek hayatta o idare hâli, sürekli bir gerilim demek: Kira artarsa ne yaparım? Ev sahibi çık derse nereye giderim? Çocuğum bu mahallede büyüyebilir mi? Bu sorular bir süre sonra ekonomik değil, psikolojik bir baskıya dönüşüyor. Barınma meselesi burada sadece fiziksel bir problem olmaktan çıkıyor; toplumsal bir kırılma yaratıyor.
İnsanlar mahallelerinden kopuyor, ilişkiler dağınık hale geliyor, aidiyet zayıflıyor. Şehir, yaşayanların değil, tutunamayanların geçici durağına dönüşüyor. Kent, artık bir “yaşam alanı” değil; sürekli yeniden müzakere edilen bir maliyet kalemi.
Sürdürülebilir kalkınmanın taşıyıcı kolonları çatlıyor
Karar alıcıların ve piyasanın ıskaladığı ortak bir nokta var: Konutu hâlâ ekonomik büyümenin lokomotifi olarak görmek. Oysa sürdürülebilir kalkınma perspektifinde konut, artık yalnızca bir yatırım kalemi değil; toplumsal istikrarın, eşitliğin ve gelecek kuşakların yaşam güvencesinin temel altyapısı.
Barınma güvenliği olmadan eğitimden sağlığa, doğurganlıktan toplumsal huzura kadar hiçbir başlık sağlıklı işlemiyor. Orta sınıf çökerken, toplumun taşıyıcı kolonları da sessizce çatlıyor. Bir başka deyişle sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşuyor.
Üstelik bu çöküş gürültüyle oluyor. Belki sokaklarda kitlesel protestolar yok ama biraz daha küçülerek hayatta kalmaya çalışanların varlığı kadar, çığ gibi büyüyen, yer yer patlayan ve büyük kentlere hınca hınç sirayet eden ve yer yer suça dönüşen derin bir öfke var. Yine de orta sınıfın; daha küçük evler, daha uzak semtler, daha dar hayatlar ve yaşamı küçültme tercihi, krizi görünmez kılıyor. Bu sessiz geri çekilme, sürdürülebilir kalkınmanın en tehlikeli karşıtı. Çünkü görünmeyen kriz, yönetilmeyen krizdir.
Yer değiştiren yoksulluk
Bugün “barınamayan orta sınıf”, yarının sosyal kırılma hattıdır. Çünkü bu insanlar sistemin içinde kalmaya çalışan, kurallara uyan, vergisini veren, düzenle kavga etmeyen kesim. Onlar düştüğünde, düşüş sessiz ama derin olur. Ve o çöküşün ardından toplumsal güven kolay kolay toparlanamaz. Sorun barınma değil sadece.
Sorun, bir ülkenin orta sınıfına “artık sen burada kalıcı değilsin” demesi ve güvence verememesidir. Bu cümle yüksek sesle söylenmiyor belki ama kira kontratlarında, konut ilanlarında, taşınma kolilerinde fısıldanıyor. Ve bir toplum, orta sınıfını barındıramıyorsa; orada kalkınmadan değil, yalnızca yer değiştiren bir yoksulluktan söz edilebilir.
