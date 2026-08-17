Barışa zaman vermek
Türkiye terörle mücadele tarihinde son derece önemli bir aşamayı geride bıraktı ve “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasa”, TBMM’de ciddi bir oy desteğiyle kabul edildi.
Yasaya halk nezdindeki destek aynı oranda güçlü değil ve özellikle sosyal medya ortamında her zaman olduğu gibi kamuoyunun manipüle edildiği bir savaş ruhu hakim. Kitle yapay sınıflandırmalar ve sınırlarla kutuplaştırılmış durumda. Bir taraf diğerini “hain, terör destekçisi, bölücü vs.” şeklinde yaftalarken, öte taraftan gelen salvolarsa “barış düşmanı, İsrailci, akılsız, çözümsüz vs.” biçiminde.
Her iki tarafın da kendi yankı odaları var ve bildikleri seslerin, sözlerin dışındakilere açık değiller.
Oysa ülkemizi 40 yıldan fazladır esir alan, onbinlerce insanımıza, trilyonlarca dolarımıza, ulusal birlik ruhumuza, güven duygumuza, gelecek umutlarımıza mal olan kanlı bir çatışmanın bitmesi ihtimalinin varlığı olumlu bir durum.
Kuşkusuz daha gidecek çok uzun bir yolumuz var ve kuşaklararası geçişkenliği olan toplumsal bir travmadan çıkışta, “travma sonrası büyüme” modelini kurgulayabilmemiz için stratejik düşünme yeteneğimizi zorlamamız gerekiyor. Bu tür süreçlerde kamuoyu desteği son derece önemli.
Sürecin karşısında olanlar da iletişim mecralarının önemini bildiğinden kendi hedefleri çerçevesinde alanı boş bırakmamaya çalışıyorlar.
Yalan ya da yönlendirilmiş bilgilendirme, suni kamuoyu imajı oluşturma (astroturfing), hedef kişilere yönelik imaj-itibar zedeleme, suskunluk sarmalı yaratma, seçili bilgiyi görünür yada görünmez kılma, komplo teorilerini yaygınlaştırma, gündem zehirleme, teknik siber istihbarat vs. gibi bir çok bilişsel savaş (cognitive warfare) yöntemi etkin şekilde kullanılıyor.
Türkiye’nin on yıllardır mücadele ettiği terör, yalnızca yerel sonuçları olan bir mesele değil. Bu çatışmanın bölgesel ve küresel çaptaki dengeleri etkileyebilen özellikleri var.
Öncelikle içeriden neşet etse de dışarıdan beslenen ve çok katmanlı özellikleriyle toplumsal dokumuzun iç çeperlerine kadar nüfuz etmiş sosyopolitik bir virüsten söz ediyoruz. Tıpkı diğer virüsler gibi zamanla biçim değiştirebildiği gibi, kendisine karşı kullanılan anti virüslere karşı da bağışıklığını geliştirebiliyor.
PKK tam da bu yüzden artık kuruluşundaki o örgüt değil, 90’larda farklı, 2000’lerde farklı, 2020’lerde çok daha farklı bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Üstelik birbirinden farklılaşmış hedef ve içerikleriyle çok merkezli ve çok sesli bir yapı olarak karmaşıklaşan bir kurumsallığa sahip.
Bu ağacın kurucu gövdesi hala Abdullah Öcalan ve ekibi olsa da onlardan farklı düşünen, silah bırakmaya direnen olan, çatışmadan beslenen, dış güçlerin taşeronu olarak rol oynayan irili ufaklı dallar hala mevcut.
Bu süreçte silahların bırakılmasından yana olanlar açısından en olumlu olan şey Öcalan’ın da kabul ettiği gibi PKK artık zamanın ruhuna uygun bir örgüt değil. Nitekim kendisine benzeyen diğer 3 örgüt -IRA, ETA, FARC- zamanın koşullarına direnemeyerek havlu atmış durumdalar.
Küreselleşme sürecinde alt kimliklerin coşmasıyla ivme kazanan tüm hareketler ve devlet dışı aktörler ulusallığın geri dönüşüyle birlikte devre dışı kalıyorlar. İşlevlerini yitirdiler ve en azından şimdilik eskilerin biriktirildiği sandığa atılmak durumundalar.
Güvenlik ve güvendelik farkına dair
Terörizm denilen şey bir şiddet hareketinden ibaret değil. Siyasi bir hedefi, sosyolojik ve ekonomik bir tabanı, psikolojik bir dinamiği olmadan gelişip kurumsallaşamıyor. PKK türü örgütler kendisine sadık milyonlarca sempatizandan oluşan bir halk desteği ile bütünleşince basitçe terörist öldürerek altından kalkılacak bir sorun olmaktan çıkıyor. Yasanın kabul edilmesi önemli bir hukuki adım olsa da kronikleşmiş bir kimlik çatışmasının sona ermesi, sadece silahların bırakılmasıyla mümkün olamıyor. Zira toplumların kolektif hafızadaki deneyimleri, anlatıları, korku ve alışkanlıkları daha uzun soluklu bir takvime ihtiyaç gösteriyor.
Tam da bu nedenle Terörsüz Türkiye’yi konusunu tartışırken güvenlik ile güvendelik arasındaki farka değinmemiz gerekiyor. Güvenlik dediğimiz şey, esasen bir tehlikenin varlığı ya da yokluğu üzerinden şekillenen somut bir olgu. Güvendelik duygusu ise verili koşullarda insanın kendisini nasıl hissettiğiyle ilgili. İki kavram birbirine paralel gibi görünse bile aynı değil. Zira bireylerin son derece güvenli bir ortamda kendilerini tehlikede hissetmesi mümkün; tıpkı ciddi risklerin ve tehditlerin bulunduğu bir ortamda güvende hissetmesi gibi. Güvenlik dediğimiz şey bizi çevreleyen koşullara ilgili, diğeri ise o koşulları nasıl algılandığımızla.
Bu bağlamda PKK’nın silah bırakması, Türkiye’nin güvenliğini artıracak bir durum olsa da toplumdaki güvendelik hissini eş zamanlı olarak geliştiremeyebilir.
Terörsüz Türkiye’ye süreci benimsenmiş bir rol dağılımını değiştirme eğilimiyle geldiğinden toplumdaki zihinsel karmaşayı da doğal kabul etmek gerekiyor. Daha dün teröristle kanının son damlasına kadar savaşmaya hazır olan devlet, bugün barışın şartlarını konuşan, silah bırakma sürecini yöneten, Mecliste hukuki düzenlemeler yapan bir mekanizmaya dönüşmüş vaziyette. Bu değişimin toplumun duygu dünyasında aynı anlamı üretmesini beklemek doğru değil. Kimileri bunu taviz ve geri çekilme olarak okuyarak belirsizlikten çekinebilir. Özellikle terörün direkt mağduru olmuş şehir ve gazi yakınları açısından konu çok daha hassas. Onlar için yaşanan kayıpların anlamlı ve haklı olduğunun bilinmesi önemli.
Tam bu noktada ontolojik güvenlik kavramını uluslararası ilişkiler literatürüne taşıyan Jennifer Mitzen’in sözlerine kulak vermek gerekiyor. Ona göre toplumlar ya da devletler sadece fiziksel güvenlik aramazlar; aynı zamanda içinde yaşadıkları dünyanın belirli bir süreklilik ve öngörülebilirlik taşımasına ihtiyaç duyarlar. Yani insanlar her zaman iyi olana değil, bazen de bildiğine tutunmayı tercih edebilir. Uzun süreli çatışmalar zaman içerisinde böyle bir düzen üreterek düşmanın ve tehdidin nereden geleceğinin aşağı yukarı bilinmesini sağlar. Bir noktada düzenin kötü olması önemini yitirir; sadece tanıdık olması yeterlidir. Bu nedenle toplum kimi zaman bilinen tehlikeyi, bilinmeyen barıştan daha az kaygı verici bulabilir. Yönetilmesi gereken psikolojik dinamik de budur. Barışa aşinalık oluşması için ona biraz zaman vermek gerekir.
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