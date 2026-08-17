Barışa zaman vermek

Türkiye terörle mücadele tarihin­de son derece önemli bir aşamayı geride bı­raktı ve “Milli Daya­nışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güç­lendirilmesine Dair Yasa”, TBMM’de ciddi bir oy desteğiyle kabul edildi.

Yasaya halk nezdindeki des­tek aynı oranda güçlü değil ve özellikle sosyal medya ortamın­da her zaman olduğu gibi ka­muoyunun manipüle edildiği bir savaş ruhu hakim. Kitle ya­pay sınıflandırmalar ve sınır­larla kutuplaştırılmış durum­da. Bir taraf diğerini “hain, terör destekçisi, bölücü vs.” şeklinde yaftalarken, öte taraftan gelen salvolarsa “barış düşmanı, İs­railci, akılsız, çözümsüz vs.” bi­çiminde.

Her iki tarafın da kendi yan­kı odaları var ve bildikleri sesle­rin, sözlerin dışındakilere açık değiller.

Oysa ülkemizi 40 yıldan faz­ladır esir alan, onbinlerce insa­nımıza, trilyonlarca dolarımıza, ulusal birlik ruhumuza, güven duygumuza, gelecek umutları­mıza mal olan kanlı bir çatışma­nın bitmesi ihtimalinin varlığı olumlu bir durum.

Kuşkusuz daha gidecek çok uzun bir yolumuz var ve kuşak­lararası geçişkenliği olan top­lumsal bir travmadan çıkışta, “travma sonrası büyüme” mo­delini kurgulayabilmemiz için stratejik düşünme yeteneğimi­zi zorlamamız gerekiyor. Bu tür süreçlerde kamuoyu desteği son derece önemli.

Sürecin karşısında olanlar da iletişim mecralarının önemini bildiğinden kendi hedefleri çer­çevesinde alanı boş bırakmama­ya çalışıyorlar.

Yalan ya da yönlendirilmiş bilgilendirme, suni kamuoyu imajı oluşturma (astroturfing), hedef kişilere yönelik imaj-iti­bar zedeleme, suskunluk sarma­lı yaratma, seçili bilgiyi görünür yada görünmez kılma, komplo teorilerini yaygınlaştırma, gün­dem zehirleme, teknik siber is­tihbarat vs. gibi bir çok bilişsel savaş (cognitive warfare) yönte­mi etkin şekilde kullanılıyor.

Türkiye’nin on yıllardır mü­cadele ettiği terör, yalnızca yerel sonuçları olan bir mesele değil. Bu çatışmanın bölgesel ve küre­sel çaptaki dengeleri etkileyebi­len özellikleri var.

Öncelikle içeriden neşet et­se de dışarıdan beslenen ve çok katmanlı özellikleriyle toplum­sal dokumuzun iç çeperlerine kadar nüfuz etmiş sosyopolitik bir virüsten söz ediyoruz. Tıpkı diğer virüsler gibi zamanla bi­çim değiştirebildiği gibi, kendi­sine karşı kullanılan anti virüs­lere karşı da bağışıklığını geliş­tirebiliyor.

PKK tam da bu yüzden ar­tık kuruluşundaki o örgüt değil, 90’larda farklı, 2000’lerde farklı, 2020’lerde çok daha farklı bir ya­pıyla karşımıza çıkıyor. Üstelik birbirinden farklılaşmış hedef ve içerikleriyle çok merkezli ve çok sesli bir yapı olarak karmaşıkla­şan bir kurumsallığa sahip.

Bu ağacın kurucu gövdesi ha­la Abdullah Öcalan ve ekibi olsa da onlardan farklı düşünen, si­lah bırakmaya direnen olan, ça­tışmadan beslenen, dış güçlerin taşeronu olarak rol oynayan irili ufaklı dallar hala mevcut.

Bu süreçte silahların bıra­kılmasından yana olanlar açı­sından en olumlu olan şey Öca­lan’ın da kabul ettiği gibi PKK artık zamanın ruhuna uygun bir örgüt değil. Nitekim kendisi­ne benzeyen diğer 3 örgüt -IRA, ETA, FARC- zamanın koşulları­na direnemeyerek havlu atmış durumdalar.

Küreselleşme sürecinde alt kimliklerin coşmasıyla ivme ka­zanan tüm hareketler ve devlet dışı aktörler ulusallığın geri dö­nüşüyle birlikte devre dışı kalı­yorlar. İşlevlerini yitirdiler ve en azından şimdilik eskilerin biriktirildiği sandığa atılmak durumundalar.

Güvenlik ve güvendelik farkına dair

Terörizm denilen şey bir şid­det hareketinden ibaret değil. Siyasi bir hedefi, sosyolojik ve ekonomik bir tabanı, psikolojik bir dinamiği olmadan gelişip ku­rumsallaşamıyor. PKK türü ör­gütler kendisine sadık milyon­larca sempatizandan oluşan bir halk desteği ile bütünleşince ba­sitçe terörist öldürerek altından kalkılacak bir sorun olmaktan çıkıyor. Yasanın kabul edilme­si önemli bir hukuki adım olsa da kronikleşmiş bir kimlik ça­tışmasının sona ermesi, sadece silahların bırakılmasıyla müm­kün olamıyor. Zira toplumların kolektif hafızadaki deneyimleri, anlatıları, korku ve alışkanlıkla­rı daha uzun soluklu bir takvime ihtiyaç gösteriyor.

Tam da bu nedenle Terörsüz Türkiye’yi konusunu tartışır­ken güvenlik ile güvendelik ara­sındaki farka değinmemiz gere­kiyor. Güvenlik dediğimiz şey, esasen bir tehlikenin varlığı ya da yokluğu üzerinden şekille­nen somut bir olgu. Güvende­lik duygusu ise verili koşullarda insanın kendisini nasıl hisset­tiğiyle ilgili. İki kavram birbiri­ne paralel gibi görünse bile aynı değil. Zira bireylerin son derece güvenli bir ortamda kendilerini tehlikede hissetmesi mümkün; tıpkı ciddi risklerin ve tehditle­rin bulunduğu bir ortamda gü­vende hissetmesi gibi. Güven­lik dediğimiz şey bizi çevrele­yen koşullara ilgili, diğeri ise o koşulları nasıl algılandığımızla.

Bu bağlamda PKK’nın silah bırakması, Türkiye’nin güven­liğini artıracak bir durum olsa da toplumdaki güvendelik his­sini eş zamanlı olarak geliştire­meyebilir.

Terörsüz Türkiye’ye süreci benimsenmiş bir rol dağılımı­nı değiştirme eğilimiyle geldi­ğinden toplumdaki zihinsel kar­maşayı da doğal kabul etmek gerekiyor. Daha dün teröristle kanının son damlasına kadar sa­vaşmaya hazır olan devlet, bu­gün barışın şartlarını konuşan, silah bırakma sürecini yöneten, Mecliste hukuki düzenleme­ler yapan bir mekanizmaya dö­nüşmüş vaziyette. Bu değişimin toplumun duygu dünyasında ay­nı anlamı üretmesini beklemek doğru değil. Kimileri bunu taviz ve geri çekilme olarak okuyarak belirsizlikten çekinebilir. Özel­likle terörün direkt mağduru ol­muş şehir ve gazi yakınları açı­sından konu çok daha hassas. Onlar için yaşanan kayıpların anlamlı ve haklı olduğunun bi­linmesi önemli.

Tam bu noktada ontolojik gü­venlik kavramını uluslarara­sı ilişkiler literatürüne taşı­yan Jennifer Mitzen’in sözle­rine kulak vermek gerekiyor. Ona göre toplumlar ya da dev­letler sadece fiziksel güvenlik aramazlar; aynı zamanda için­de yaşadıkları dünyanın belir­li bir süreklilik ve öngörülebi­lirlik taşımasına ihtiyaç duyar­lar. Yani insanlar her zaman iyi olana değil, bazen de bildiğine tutunmayı tercih edebilir. Uzun süreli çatışmalar zaman içeri­sinde böyle bir düzen üreterek düşmanın ve tehdidin nereden geleceğinin aşağı yukarı bilin­mesini sağlar. Bir noktada düze­nin kötü olması önemini yitirir; sadece tanıdık olması yeterlidir. Bu nedenle toplum kimi zaman bilinen tehlikeyi, bilinmeyen barıştan daha az kaygı verici bu­labilir. Yönetilmesi gereken psi­kolojik dinamik de budur. Barı­şa aşinalık oluşması için ona bi­raz zaman vermek gerekir.