Barut, 140 milyon euroluk yatırımla Didim’e otel kuruyor

Akdeniz’in en köklü turizm markalarından biri olan Barut, Antalya’daki deneyimini Ege bölgesine taşıyor. Barut Hotels, Didim’de kuracağı 547 ve 14 villalık Anda Barut Collection & BAYOU Villas adlı tesisiyle bölgeye de yeni markaların gelmesini sağlıyor. Barut, cruise şirketi Royal Caribbean ile müşterilerine gemi seyahati ile dünyayı gezme fırsatını da sunacak.

Turizmin merkezi Antalya’nın en eski turizm şirketlerinden biri Barut Hotels Grup. 8 tesis, 2 bin 220 oda, 5 bin 500 yatak ve 2 bin 500 çalışanı bulunan Barut, geçen yıl 145 bin turisti ağırladı ve 1.1 milyon gecelemeye ulaştı.

52 yıl önce ilk otelini açarak kentin turizm anlayışını değiştiren markalardan biri olan Barut Hotels, yarım asrı geçen tecrübesini Ege’ye taşıyacak. Didim’i turizmde bölgenin en önemli merkezlerinden biri haline getirecek otel için Barut, 140 milyon euroluk yatırım kararı aldı. 2024 mayıs ayında hizmete girecek olan Anda Barut Collection & BAYOU Villas, 547 odanın yanı sıra üst sınıf müşteriler için de 14 villa inşa edecek. Antalya’da uyguladığı sistemi Didim’e taşıyacak olan Barut, 12 ay turizm prensibini de bu otelde uygulamaya devam edecek.

Barut Hotels’in 200 dönüm arazi üzerine kuracağı Anda Barut Collection & BAYOU Villas, aslında bölge için oldukça önemli. Zira, Barut’un yatırım kararı almasının ardından hem Türkiye’nin hem de dünyanın en önemli şirket ve markaları tesisin hemen yanına ve yakın bölgesine yeni otel kurmak için adım attı. Bir anlamda Barut, Didim için lüks tesis yatırımı seferberliği de başlatmış oldu.

Antalya’ya zengin turisti çekiyor

Bilindiği üzere Barut Hotels’in Antalya’da 8 oteli bulunuyor. Bu otellerden biri olan Lara Collection’da 24 villalık bir özel alanı da bulunuyor. Yaklaşık 150 dönüm arazi üzerine kurulan otelde yer alan 24 villa, Antalya’da her şey dahil sistemiyle sınırlı otelciliğe bir anlamda zengin turisti çekerek bir anlamda kişi başı harcama limitini yani Türkiye’nin turizmden kazandığı parayı da artırma üzerine kurulu. Bu da hem bölge insanı hem de 20’den fazla sektörü besleyen turizm için önemli bir adım.

Barut Hotels, bu anlayışla yeni bir deneyim için dünyanın en büyük cruise şirketi olan Royal Caribbean ile yeni bir işbirliğine gitme kararı aldı. Her ikisi de yarım asrı geçen deneyime sahip olan Royal Caribbean ve Barut Hotels’in yaptığı işbirliği ile hem Antalya’daki hem de açılacak olan Didim’deki tesislerde yer alan villalarda kalmak isteyen müşteriler dünyayı gezme fırsatı da bulacak. Yapılan işbirliğinin tanıtım toplantısında konuşan Barut Hotels Grup Ticari Direktörü ve Turquality Proje Koordinatörü Samuray Önen, "İki kentteki BAYOU Villas’ın misafirlerine sunduğu bu deneyime ilgi oldukça güçlü" dedi.

Dev filosuyla 7.5 milyon kişiyi ağırladı

64 dev gemiyle dünyanın en büyük gemilerini filosunda bulunduran Royal Caribbean, dünya genelinde yaklaşık 1.000 destinasyona uğruyor. Royal Carib bean International, Celebrity Cruises ve Silversea Cruises adıyla üç ödüllü kruvaziyer markasının sahibi ve işletmecisi olan şirket, ayrıca TUI Cruises ve Hapag-Lloyd Cruises'i işleten bir ortak girişimin de yarısına sahip. 2019 yılında 7.5 milyon yolcu ağırladıklarını dile getiren Royal Caribbean Türkiye Genel Müdürü Alper Taşkıranlar, “Şirket,, filosuna katılacak 17 yeni gemi ile 2027 yılında toplamda 11 milyondan fazla yolcuyu misafir etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Cruise yolcusu 5 kat fazla harcıyor

Türk turizminin alternatif proje ve iş birliklerle daha da büyüyeceğini dile getiren Taşkıranlar, Royal Caribbean ve Barut Hotels ile yaptığı işbirliği ile belirli gün veya ödeme limiti üzerine Karayipler Turu hediye edeceklerini dile getirdi. 2023 yılında Türkiye turizminde 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefi belirlendiğini belirten Alper Taşkıranlar, “Yaklaşık kişi başı 933 dolar gelir elde edilmesi öngörülüyor. 2023 senesinde bin 300 kruvaziyer gemi ve 3 milyon yolcu bekleniyor.

Bir gemi turistinin kişi başı beklenen ortalama turizm geliri hedefinin 5 katı döviz bıraktığı hesaplanırsa kruvaziyer gemiler ile ülkemize gelen turistlerin ülke ekonomisine katkısının da oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Kruvaziyer turizmine olan ilginin her geçen gün artması ile önümüzdeki sene için öngörülen yüzde 90 doluluklar ile 2024 senesinde 2023 sayılarının 2 katına çıkması bekleniyor” dedi.