Başarı yolu parayı çok değil, doğru harcamaktan geçer

GALATASARAY Spor Kulübü Başkan adaylarından Burak Elmas, ekibiyle birlikte kulübü nasıl yöneteceğine ilişkin stratejiyi hazırlamadan önce eski başkanlarla ve diğer adaylarla görüşme planı yaptı.

Bu plan tam hedeflediği gibi gerçekleşmeyince ekibini belirleyip Eylül 2020’den itibaren adaylık için kolları sıvadı. İlk saptamalarından biri şu oldu:

- 60 milyon Euro’luk bütçe ülkemiz Süper Ligi’nde şampiyonluk getirmeyebiliyor. Oysa Avrupa’da 30 milyon Euro’luk bütçe ile Şampiyonlar Ligi’nde iddialı olabilen takımlar var. Yani, başarının yolu çok para harcamak değil, doğru harcamaktan geçiyor.

Ekibi oluştururken arkadaşlarına şu mesajı verdi:

- Galatasaray’ın en zor dönemi olduğunu bilerek, başımıza gelecekleri şimdiden görerek yola çıkıyoruz. Galatasaray, en kritik ve zor dönemlerinden birini yaşıyor. Sorunların çözümü de yetkinlik gerektiriyor.

Ardından ekledi:

- Galatasaray’ın problemlerini çözebilecek bir yol haritası hazırlamamız gerekiyor.

Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Vahap Tanrıverdi, ekibinde yer aldığı Burak Elmas’la görüntülü platformda buluşmamızı sağladı.

Elmas, söze şöyle girdi:

- Birikmiş borçları tasfiye edebilmek için önce problemleri tespit etmek gerekiyor. Bir taraftan giderleri “doğru harcama” kriterleri ile kontrol altına alırken, diğer taraftan sürdürülebilir ve daha fazla gelir sağlayacak adımlar atmaya çalışacağız.

90 kişilik bir ekiple çalıştıklarını belirtti:

- Kulüp şirketlerinde birlikte çalışmayı öngördüğümüz arkadaşları da şimdiden belirledik. Kulüp ve şirketler arasında Çin Seddi gibi bir duvar olacak. Her şirket kendi kâr-zarar planlarını yapacak. Günlük işlerine karışılmayacak.

Seçimi kazanmaları halinde ilk 100 gün planlarının hazır olduğunu vurguladı:

- Kulüpte ve şirketlerinde kurumsallaşmaya odaklanacağız. Yönetim kurulu dahil, herkesin performansını ölçecek sistemi kuracağız.

Seçimlere bağlı olarak her 2-3 yılda bir kulüpte stratejinin değiştiğini kaydetti:

- Bizim hedefimiz 10 yıllık bir strateji ortaya koymak. Yani, yönetimler değişse de Galatasaray için doğru bir strateji belirlemişsek, onun sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Altyapıdan futbolcu yetiştirilmesi konusuna değindi:

- Doğru planlamayla altyapıdan A takımlarına oyuncu yetiştirilmesine ağırlık verilmesini planlıyoruz.

Gayrimenkul projelerinden Riva ile ilgili planlarını sordum, anlattı:

- Riva’da Emlak Pazarlama ile proje yürüyor. Galatasaray’a oradan 761 milyon liralık bir gelir öngörüldü. 388 milyon lirası peşin alındı. Pazarlama desteği ile kalan etapların gelirini artırmaya çalışacağız. Oradan Galatasaray’a 600 milyon lira daha gelir hedefliyoruz.

Galatasaray başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu da sohbetimizde işin harcama tarafına dikkat çekmiş, şu mesajı vermişti:

- Galatasaray’ın kasasına bugün 500 milyon dolar konulsa, eski tip harcama anlayışıyla 1 yılda 100 milyon dolarlık açık oluşur. Harcamaları kısmak ve doğru yönetmek gerekiyor.

Burak Elmas da aynı hedefle seçim çalışmalarını yürütüyor, “Çok harcama değil, doğru harcama” diyor.

Başkan adayların “doğru ve disiplinli harcama”ya odaklanması, yaşanan mali sıkıntılardan ders alındığının işaretlerini veriyor…

Kemerburgaz’a kasadan para çıkmadan 54 milyon Euro’luk yatırım planlıyoruz

GALATASARAY Spor Kulübü Başkan Adaylarından Burak Elmas, Dursun Özbek’in başkanlığı döneminde alınan Kemerburgaz’daki araziye işaret etti:

- O arazide 84 bin metrekarelik inşaat planlıyoruz. Galatasaray’ın yeni tesisleri orada olacak. Galatasaray’ın kasasından para çıkmadan, kendi ekibimizin katkıları ve sponsor desteği ile 54 milyon Euro’luk yatırım planlıyoruz.

Kulübün, şirketlerin merkezinin Kemerburgaz’daki yeni tesislerde olacağını vurguladı:

- 4 adet açık, 1 adet kapalı futbol sahası olacak. 2 basket ve voleybol salonu planlanıyor. Atletizm pisti düzenlenecek. Teknik heyetlerin ofisleri olacak. 100 odalı bir kamp tesisi de söz konusu. 25-28 ayda bitirebileceğimizi öngörüyoruz.

Kemerburgaz’daki kompleks tamamlandıkça Florya’dan taşınmanın başlamasını planladıklarını kaydetti:

- Florya tesisleri boşaldıktan sonra orada Galatasaray’a ait arsa üzerinde geliri 600 milyon liraya çıkarabilecek şekilde proje geliştirmek üzere şimdiden çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Stadyumun yanına spor ve eğlence merkezi planlıyoruz

GALATASARAY Spor Kulübü Başkan Adaylarından Burak Elmas, Türk Telekom Arena’nın bulunduğu alanda bir basketbol sahası projesinin önceden planlandığını anımsattı:

- Basketbol sahasını Galatasaray kendisi yapacaktı. Bugüne kadar gerçekleştirilemedi. Biz o proje üzerinde de çalıştık, hazırlıklar yapıyoruz. O bölümü spor ve eğlence merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Söz konusu proje için 15 milyon Euro’luk yatırım gerekeceğini hesapladıklarını bildirdi:

- Bu projenin de finansmanını hazırlamak üzereyiz. Proje kapsamında ticari alanlar da olacak. Orası sergilere de ev sahipliği yapabilecek. Yani, Türk Telekom Arena’nın çevresi sadece maç günlerinde değil, haftanın her günü yaşam alanına dönüşecek.