Başarıdan çok görünürlüğün ödüllendirildiği çağ

YZTD YK Üyesi & Fingate.io Co-CEO ERGİ ŞENER

Sosyolog Erving Goffman’ın yıllar önce tarif ettiği gibi, sos­yal hayat büyük ölçüde bir “sah­ne”dir; insanlar farklı bağlamlar­da farklı roller oynar. Ancak dijital çağda bu sahne kalıcı hale geldi. Artık sahne hiç kapanmıyor. Bu­gün birçok profesyonel hayatını iki paralel hatta yaşıyor. Birinci­si gerçek iş; yani toplantılar, ka­rarlar, krizler, teslimler ve sonuç­lar. İkincisi ise bunun temsili ya­ni LinkedIn paylaşımları, içgörü postları, sözde başarı hikâyeleri, konuşma davetleri, kısacası kişi­sel marka inşası…

Burada önemli bir ayrım var. Personal branding (kişisel mar­kalaşma) tek başına bir sorun de­ğil. Aksine, giderek daha rekabetçi hale gelen bir ekonomide görünür olmak çoğu zaman bir zorunluluk. İnsanların yaptığı işi anlatabil­mesi, ortaya çıkardığı değeri gö­rünür kılabilmesi her geçen gün daha kritik hale geliyor. Sorun gö­rünürlük değil; görünürlüğün öl­çüsünü kaybetmesi. Çünkü gö­rünürlük, stratejik bir araç ol­maktan çıkıp sürekli beslenmesi gereken bir refleks haline geldi­ğinde, işin kendisiyle rekabet et­meye başlıyor.

Dijital sistemler yalnızca dav­ranışlarımızı değil, neyin değerli sayıldığını da şekillendiriyor. Dik­katin yöneldiği yerde görünürlük yoğunlaşıyor; görünürlük yoğun­laştıkça da algı, değer üretiminin önüne geçmeye başlıyor.

Birçok sektörde artık “iyi çalış­mak” tek başına yeterli değil. Gö­rülmeyen iş, giderek daha az de­ğerli kabul ediliyor. Sessizce iler­leyen ve sonucu güçlü olan emek, anlatılmadığında çoğu zaman gö­rünmez hale geliyor. Buna karşı­lık iyi paketlenmiş bir anlatı, ba­zen gerçek performansın önüne geçebiliyor.

Başarı sunum formatına dönüşüyor

Bu noktada kritik kırılma; ba­şarının, giderek bir sonuç olmak­tan çıkıp bir sunum formatına dö­nüşmesi. Görünürlük ekonomisi tam olarak burada devreye giriyor. Bu ekonomi, üretimden çok dik­katle besleniyor. Ve şu anda bu du­rumun daha ileri bir aşamasıyla karşı karşıyayız: Görünürlük ti­yatrosu. Bu durum, Fransız düşü­nür Guy Debord’un “gösteri top­lumu” kavramıyla güçlü bir para­lellik taşır: Debord’a göre modern toplumda insanlar artık doğrudan deneyimledikleri gerçek hayat­la değil, o hayatın görüntüleriyle ve temsilleriyle ilişki kurar. Yani önemli olan ne olduğu değil, nasıl göründüğüdür. Zamanla bu tem­siller, gerçek deneyimin yerini al­maya başlar.

Görünürlük tiyatrosunda hız be­lirleyici unsur. Dijital alan sürekli güncellenen bir sahne olduğu için sistem doğal olarak niceliği ödül­lendiriyor: Daha fazla paylaşım, daha fazla içerik, daha fazla görü­nürlük… Ancak hız arttıkça, nitelik çoğu zaman geri plana itiliyor.

Sonuç olarak, çok az derinliği olan ama iyi paketlenmiş fikirler; gerçekten deneyimden beslenen ama sade ifade edilen içeriklerin önüne geçebiliyor. Bu sadece bi­reysel bir mesele değil. Bu durum aynı zamanda rahatsız edici bir ay­rışmayı da ortaya çıkarıyor: Yük­sek görünürlüğe sahip ama sınırlı derinliği olan profiller, gerçekten değer üreten ancak sessiz kalan in­sanların önüne geçebiliyor.

Burada temel sorun kişisel mar­kalaşmanın kendisi değil; onun hız baskısıyla kalitesizleşmesi ve yüzeyselleşmesi. Çünkü “perso­nal branding”, doğru yapıldığında bir “kendini pazarlama” aracı de­ğil, “deneyimi tercüme etme” bi­çimidir.

Bu noktada sahne metaforu ye­niden anlam kazanıyor: Mese­le sahnede olmaktansa, sahnede neyin temsil edildiği. Bu dönüşü­mün bireyler üzerindeki etkisi de net: insanlar işleriyle birlikte iş­lerinin “görsel versiyonunu” da üretmek zorunda hissediyor.

Organizasyonlar açısından da ciddi sonuçlar doğuruyor. Çünkü görünürlük, giderek gayri resmi bir değerlendirme sinyaline dö­nüşüyor. Şirketler açısından da durum pek farklı değil. Kurum­lar performans kadar performan­sın algısını da yönetmek zorunda. Çünkü yatırımcılar, müşteriler ve yetenek havuzu sadece sonuç­lara değil, anlatıya da tepki veri­yor. Hangi proje öne çıkacak, han­gi ekip görünür olacak, hangi lider "etkili" sayılacak; bunların belir­lenmesinde algı yönetimi giderek daha fazla ağırlık taşıyor.

Üretim hattının parçası haline geldi

Peki tüm bunlar bizi nereye gö­türüyor? Görünürlük artık iş ha­yatının bir yan ürünü olarak ni­telendirilmiyor; doğrudan üretim hattının bir parçası haline geliyor.

Ancak kritik denge hala aynı; görünürlük, değer üretiminin ye­rine geçmemeli; onu sadece gö­rünür kılmalı. Ve görünürlüğün performansın önüne geçtiği sis­temlerde, en büyük risk kötü iş üretmek değil; iyi görünen vasat­lığı ödüllendirmektir.