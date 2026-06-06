Başarıdan çok görünürlüğün ödüllendirildiği çağ
YZTD YK Üyesi & Fingate.io Co-CEO ERGİ ŞENER
Sosyolog Erving Goffman’ın yıllar önce tarif ettiği gibi, sosyal hayat büyük ölçüde bir “sahne”dir; insanlar farklı bağlamlarda farklı roller oynar. Ancak dijital çağda bu sahne kalıcı hale geldi. Artık sahne hiç kapanmıyor. Bugün birçok profesyonel hayatını iki paralel hatta yaşıyor. Birincisi gerçek iş; yani toplantılar, kararlar, krizler, teslimler ve sonuçlar. İkincisi ise bunun temsili yani LinkedIn paylaşımları, içgörü postları, sözde başarı hikâyeleri, konuşma davetleri, kısacası kişisel marka inşası…
Burada önemli bir ayrım var. Personal branding (kişisel markalaşma) tek başına bir sorun değil. Aksine, giderek daha rekabetçi hale gelen bir ekonomide görünür olmak çoğu zaman bir zorunluluk. İnsanların yaptığı işi anlatabilmesi, ortaya çıkardığı değeri görünür kılabilmesi her geçen gün daha kritik hale geliyor. Sorun görünürlük değil; görünürlüğün ölçüsünü kaybetmesi. Çünkü görünürlük, stratejik bir araç olmaktan çıkıp sürekli beslenmesi gereken bir refleks haline geldiğinde, işin kendisiyle rekabet etmeye başlıyor.
Dijital sistemler yalnızca davranışlarımızı değil, neyin değerli sayıldığını da şekillendiriyor. Dikkatin yöneldiği yerde görünürlük yoğunlaşıyor; görünürlük yoğunlaştıkça da algı, değer üretiminin önüne geçmeye başlıyor.
Birçok sektörde artık “iyi çalışmak” tek başına yeterli değil. Görülmeyen iş, giderek daha az değerli kabul ediliyor. Sessizce ilerleyen ve sonucu güçlü olan emek, anlatılmadığında çoğu zaman görünmez hale geliyor. Buna karşılık iyi paketlenmiş bir anlatı, bazen gerçek performansın önüne geçebiliyor.
Başarı sunum formatına dönüşüyor
Bu noktada kritik kırılma; başarının, giderek bir sonuç olmaktan çıkıp bir sunum formatına dönüşmesi. Görünürlük ekonomisi tam olarak burada devreye giriyor. Bu ekonomi, üretimden çok dikkatle besleniyor. Ve şu anda bu durumun daha ileri bir aşamasıyla karşı karşıyayız: Görünürlük tiyatrosu. Bu durum, Fransız düşünür Guy Debord’un “gösteri toplumu” kavramıyla güçlü bir paralellik taşır: Debord’a göre modern toplumda insanlar artık doğrudan deneyimledikleri gerçek hayatla değil, o hayatın görüntüleriyle ve temsilleriyle ilişki kurar. Yani önemli olan ne olduğu değil, nasıl göründüğüdür. Zamanla bu temsiller, gerçek deneyimin yerini almaya başlar.
Görünürlük tiyatrosunda hız belirleyici unsur. Dijital alan sürekli güncellenen bir sahne olduğu için sistem doğal olarak niceliği ödüllendiriyor: Daha fazla paylaşım, daha fazla içerik, daha fazla görünürlük… Ancak hız arttıkça, nitelik çoğu zaman geri plana itiliyor.
Sonuç olarak, çok az derinliği olan ama iyi paketlenmiş fikirler; gerçekten deneyimden beslenen ama sade ifade edilen içeriklerin önüne geçebiliyor. Bu sadece bireysel bir mesele değil. Bu durum aynı zamanda rahatsız edici bir ayrışmayı da ortaya çıkarıyor: Yüksek görünürlüğe sahip ama sınırlı derinliği olan profiller, gerçekten değer üreten ancak sessiz kalan insanların önüne geçebiliyor.
Burada temel sorun kişisel markalaşmanın kendisi değil; onun hız baskısıyla kalitesizleşmesi ve yüzeyselleşmesi. Çünkü “personal branding”, doğru yapıldığında bir “kendini pazarlama” aracı değil, “deneyimi tercüme etme” biçimidir.
Bu noktada sahne metaforu yeniden anlam kazanıyor: Mesele sahnede olmaktansa, sahnede neyin temsil edildiği. Bu dönüşümün bireyler üzerindeki etkisi de net: insanlar işleriyle birlikte işlerinin “görsel versiyonunu” da üretmek zorunda hissediyor.
Organizasyonlar açısından da ciddi sonuçlar doğuruyor. Çünkü görünürlük, giderek gayri resmi bir değerlendirme sinyaline dönüşüyor. Şirketler açısından da durum pek farklı değil. Kurumlar performans kadar performansın algısını da yönetmek zorunda. Çünkü yatırımcılar, müşteriler ve yetenek havuzu sadece sonuçlara değil, anlatıya da tepki veriyor. Hangi proje öne çıkacak, hangi ekip görünür olacak, hangi lider "etkili" sayılacak; bunların belirlenmesinde algı yönetimi giderek daha fazla ağırlık taşıyor.
Üretim hattının parçası haline geldi
Peki tüm bunlar bizi nereye götürüyor? Görünürlük artık iş hayatının bir yan ürünü olarak nitelendirilmiyor; doğrudan üretim hattının bir parçası haline geliyor.
Ancak kritik denge hala aynı; görünürlük, değer üretiminin yerine geçmemeli; onu sadece görünür kılmalı. Ve görünürlüğün performansın önüne geçtiği sistemlerde, en büyük risk kötü iş üretmek değil; iyi görünen vasatlığı ödüllendirmektir.
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