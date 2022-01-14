Başarılı iş yaşamından sosyal sorumluluğa…

Koç Holding'de 26 yaşında iş yaşamına başlayan Kenan Yavuz, PETKİM ve Socar’da önemli yatırımlara imza attı. Memleketi Bayburt’un Beşpınar Köyü’nde kendi adını taşıyan müze ile Avrupa’dan ödül kazandı.

1959 yılında Bayburt’da doğan Kenan Yavuz ilk ve ortaöğreniminin ardından Ankara İktisadi Ticari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü 1981 yılında bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1985 yılında bir Koç Holding ortaklığı olan Mako şirketinde çalışmaya başladı. 2004 yılına kadar grubun farklı şirketlerinde 19 yıl görev yaptı. 1998-2000 yıllarında Yeditepe Üniversitesi’nde ikinci yüksek lisansını yaptı. Bursa Gaz‘ın 2003-2004 dönemindeki özelleştirilmesinde yönetim kurulu üyesi görevinde bulundu.

2004 yılında PETKİM yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Aynı yıl Petkim’de genel müdürlük görevini üstlendi. 2008’de PETKİM’in özelleştirilmesinin ardında Socar döneminde de genel müdürlük görevine devam etti. Eylül 2010’da Socar Turcas şirketlerinin yönetimine getirildi.

Ocak 2012’de şirketin yeniden yapılanması sırasında Socar Türkiye CEO’su olan Yavuz, PETKİM yönetim kurulu üyeliğini de sürdürdü. Yönetimde bulunduğu dönemde 20 milyon ton kapasiteli Star Rafinerisi’nin kuruluşunu başlattı. 2012 yılında PETKİM Liman AŞ’yi kurdu. 2013 yılında Türkiye ihracat şampiyonu oldu. Görevi süresince PETKİM ve Socar’da önemli gelişmelere ve yatırımlara imza attı. Bu kuruluşlar yıllar yılı Türkiye’nin ‘’en kârlı kuruluşu’’ oldu. 2016 yılında Socar’daki bu anlamlı misyonunu Zaur Gahramanov’a devretti.

Kenan Yavuz 1993’te kardeşleriyle birlikte İMES Organize Sanayi Bölgesi’nde 3500 metrekare alanda oğlunun adını verdiği İrfan Plastik şirketini kurdu. 60 kişilik bir istihdam yaratarak plastik enjeksiyon kalıpları ve otomotiv yedek parça üretimine başladı. Şirketin yönetimi, bir süre sonra oğlu İrfan’a devredildi.

Yavuz, 2013’de memleketi olan Bayburt’un Beşpınar Köyü’nde 8500 metrekare alanda bir kültür evi yaptı. Burası 2018’de Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ne dönüştürüldü. Müze, 2021 yılında Avrupa Müzeleri Silletto Ödülüne değer göründü.

İş yaşamını ve müzeciliği birlikte sürdüren Kenan Yavuz’a sağlıklı bir yaşam dilerim.

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