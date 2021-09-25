Başarılı liderlerin 5 önemli özelliği

Tunç DİPTAŞ

tunch@tunchdiptas.com

Kendini çok kötü hissediyordu. Bugün işe de geç gelmişti. İşyerinde işler hiç istediği gibi gitmiyordu. Yöneticisinin yanından hızlı adımlarla yürüyerek geçti. Kendisini bir an önce ofisine atmak istiyordu. Çalışma arkadaşlarından birisi hafta sonun nasıl geçti diye sorduğunda konuşurken sesinin titrediğini fark etmişti. Elleri titriyordu. Tam ofisinin kapısından içeri girecekti ki kahve makinesi gözüne çarptı. Hemen makinenin yanına gidip kahvesini hazırlamaya koyuldu. Ona şu anda mutluluk verebilecek tek şey bir bardak kahveden başkası olamazdı. Usulca odasına girdi. Bilgisayarının başına geçti. Kalbi kahvenin de etkisiyle daha da hızlı atıyor, başına hafif bir ağrı saplanıyordu. Bilgisayarını açtı ve takvimine korkuyla baktı. Kendisine verilen hedefleri bir hafta içinde tutturmak zorundaydı ama artık bunun imkânsız olduğunu düşünüyordu. Kim bilir, belki de işten çıkarılacaktı.

İşten çıkarılırsa ailesine ne söyleyeceğini düşünmeye başladı. Başarısız olmanın getirdiği utancı şimdiden içinde hissediyordu. Üstelik yeniden iş aramanın sıkıntısını düşünmek bile istemiyordu. Bir süredir devam eden iş memnuniyetsizliği aşırı strese ve korkusu anksiyeteye dönüşmeye başlamıştı. Kendini paralize olmuş, kapana kısılmış hissediyordu. Yöneticisi hızlı adımlarla odasına girdi ve günaydın dahi demeden projeyi bitirip bitirmediğini sordu. “Üç, dört gün içinde bitireceğim” diye yanıtladı ama bu gücü kendisinde görmüyordu. Yöneticisi aldığı cevaptan mutlu olmamış olacak ki kapıyı hızla çarpıp dışarı çıktı. Mutsuz, tükenmiş hissediyordu. Kaygı bozukluğu had safhadaydı. Bir haftayı böyle geçirdi.

Karar anı

Hedeflerinin konuşulacağı toplantı zamanı gelip çattı. Bugün işine son verilebilirdi. Yöneticisinin odasına girdi ve kurbanlık koyun gibi beklemeye başladı. Beklenmedik bir şey oldu ve içeriye başka birisi girip kendisini tanıştırdı. Sıcak bir gülümsemesi vardı ve tüm pozitif enerjisiyle elini sıktı. Yeni bir yönetici getirilmişti, eskisinin isine son verilmişti. Yeni yönetici ilk toplantıda hedefleri neden tutturamadığını, herhangi bir sıkıntısı olup olmadığını, bir yardıma ihtiyaç duyup duymadığını sordu. Şaşırmıştı. Daha önce işyerinde gerçekten nasıl hissettiğini soran bir yöneticisi olmamıştı. Kendini güvende hissetti ve başarısızlığının arkasındaki tüm gerçekleri şikâyet etmeden bir bir anlattı. Kendi sorumluluğunu bildiğini, düzeltmek için gerekeni yapacağını söyledi.

Yeni yöneticisi çalışmaya başladığı ilk yıllardaki gibi tutkulu bir şekilde çalışması için nasıl destek verebileceğini sordu. Beraber çözüm ürettiler ve odadan ayrıldı. Adeta yeniden doğmuş gibi hissediyordu. Tek bir konuşma, farklı bir yaklaşım her şeyi bu kadar değiştirebilir miydi? Kaygı bozukluğu yerini huzura bırakmıştı. Tükenme sendromu yerine heyecan hissediyordu. Daha çok çalışmak istiyor, yeni yöneticisinin gözüne girmek istiyordu. Bir yıl sonunda hedeflerini tutturdu. İnsanların hayatına değer katmak ve yeni yöneticisinin yaptığını başkalarına aktarmak istiyordu.

Gerçek lider kimdir?

Önemli bir firmada yönetici olarak çalışan bir arkadaşımın halet-i ruhiyesini, yaşadıklarını, gelişimini ve dönüşümünü aktardım sizlere. Liderlik nedir diye bana sorulduğunda anlattığım hikayelerden biridir bu. Liderlik, hedeflerin yani sıra insana önem vermek, insanın ihtiyaçlarını anlayabilmek, güven vermek, başkalarına değer katmaktır. Bu hikâyeden alınabilecek birçok ders var. En önemlisi, insanların bir makine olmadığı, çalışmak için motivasyona ve bir amaca ihtiyaçları olduğunu kavramaktan geçiyor. Çıkarılması gereken bir başka ders ise doğru iletişim kurarak aşamayacağımız problemin olmadığını bilmek. Varsayımlara yer bırakmayan, net, direkt ve açık yapılan iletişim, bu anlattığım hikâyede olduğu gibi karşı tarafa güven verir ve performansın artmasını sağlar. Sözün özü; daha iyi liderlik için, daha iyi yönetici olabilmek için şu 5 özelliği barındırmak önemli:

1- Hedef odaklı değil insan odaklı liderlik yeni dünyanın kaçınılmazı. İnsan ihtiyaçlarını anlayan liderler fark yaratıyor.

2- Liderlik birbirine güvenen çalışanların oluşturduğu takımları kurabilmektir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki birbirine güvenen insanlar daha iyi performans gösteriyor.

3- Liderlik, cesaretli olmayı gerektirir. Yukarıda anlattığım hikâyede yeni yönetici kolay yolu seçip, hedeflerini tutturamayan arkadaşımı isten çıkarma yoluna gidebilirdi. Ancak bunun yerine cesaretli bir şekilde davranıp daha kaliteli sorular sorma, anlama, motive etme yolunu seçti.

4- İletişim kurarken asla varsayımlar yapmayın. Bunun yerine kaliteli sorular sorarak net ve açık bir iletişim yolunu seçin.

5- Yalnızca tembel liderler başarı için kurallara ihtiyaç duyarlar. Gerçek liderler ilham vererek, değer katarak, çalışanların ihtiyaçlarını anlayarak başarı elde ederler.