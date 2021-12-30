Başarılı markalar için öncelikle olgun bir eko-sistem gerekiyor

Türkiye’de kamu ve özel sektör uzun yıllardır bölgesel ve küresel markalar yaratmak için yatırımlar yapıyor. Bunun sonucunda da tekstil, beyaz eşya ve elektronikte önemli adımlar atılmış durumda. Gerek üretim tesisleri, gerekse pazarlama çalışmaları açısından dünyayla rekabet edecek düzeyde projelerimiz var.

Son dönemde markalaşma alanındaki en büyük heyecan otomotiv sektöründe yaşanıyor. Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (Togg) fabrikasının iddialı tasarımları 2023 yılının ilk aylarında yollara çıkmaya hazırlanıyor.

27 Aralık 2021 tarihinde Gebze Bilişim Vadisi’nde Togg’un genel merkezinde yer alan “UserLab” de düzenlenen bir basın buluşmasında kuruluşun tepe yönetiminden süreç hakkında bilgi aldık. Türkiye’nin en büyük sanayi yatırımlarından birisi olan Togg’un ortaklarının da bulunduğu toplantıda en çok dayanışma, işbirliği ve sağlıklı bir eko-sistemin önemi üzerine duruldu.

Türkiye otomotiv alanında köklü bir geçmişe ve gelişmiş bir eko-sisteme sahip. Uzun yıllardır Tofaş-Fiat, Renault, Ford, Toyota, Hyundai, Mercedes-Benz, Honda, Isuzu, BMC gibi çok önemli markalar yerli üretim yapıyorlar. Bu da doğal olarak yan sanayi ve servis ağlarının da gelişmesini sağlıyor.

Ülkemizde var olan sofistike altyapı ve insan kaynağı, yeni nesil bir proje olan Togg’a başarılı olması için verimli bir sistem sunuyor. Togg yönetimi de bu kaynağı en verimli bir biçimde değerlendirecek adımlar atıyor.

Togg markasının DNA’sı

Togg henüz tasarım aşamasında bir ürün. Markalaşması için öncelikle müşterilerinin olması lazım. Tahminen 15-16 ay sonra yollarda göreceğimiz bu ürünün gelişme aşamasında bir analizini yapacak olursak, neden başarılı bir marka yolculuğuna tanık olacağımızı şimdiden öngörebiliriz.

Uyumlu ortaklık yapısı

Togg bir ortak girişim eseri. Teknolojiye ve küresel rekabete hakim kuruluşlar elele vererek bu büyük projeye sahip çıkıyorlar.

Gebze’deki toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz yaratılan işbirliğiyle ne kadar büyük bir gurur duyduklarını vurguladılar.

Sanayimizde zor rastlanan düzeydeki bu verimli ortaklık ve markanın hissedarlarının uyumlu içince çalışması büyük bir sinerji yaratmış durumda. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu bu sinerjiyi, “Türkiye’de yaygın anlayış küçük olsun benim olsundur. İlk kez böyle olmadı” sözleriyle ifade ediyor.

Gelecek vizyonu

Yeni bir ürün tasarlamanın ön koşulu işe tüketiciden başlamaktır. İhtiyaçları, beklentileri, hayalleri, korkuları anlamayan bir girişimci başarılı olamaz.

Togg yeni nesil kullanıcılar için yaratılan bir ürün. Sürdürülebilirlik ilkesine bağlı ve yüksek teknoloji kullanacak olan otomobil Z nesli kullanıcıların taleplerine cevap verebilecek bir yapıya sahip.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş markanın “Kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli özellikleri temsil eden Use-Case Mobility® kavramı” üzerinde inşa edildiğini vurguluyor.

Yüksek teknoloji kullanımı

Togg bir otomobil şirketinden çok, bir teknoloji şirketi olarak konumlanmış durumda. Togg bir akıllı cihaz. Bu yüzden stratejisi, mobilite çözümleri, büyük veri, siber güvenlik, fintek, blok zinciri, oyunlaştırma, akıllı şebekeler ve mobilite servisleri gibi stratejik alanlar üzerine yoğunlaşıyor.

Gürcan Karakaş teknoloji ve üretimle ilgili şu ayrıntıları paylaşıyor:

- Gemlik Tesisinde toplamda 250 robot olacak.

- Temmuz 2022 sonunda deneme üretimlerine başlanacak. 2022 sonunda ilk seri üretim araç banttan indirilecek. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk araç SUV pazara çıkacak.

- Blok zinciri teknolojisi zamanla araçların üzerinde birer dijital cüzdan olmasını da sağlayacak. Büyük veri dünyasının gelişen ve değişmeyecek teknolojisi blok zinciri olacak. Dijitalize edilmiş veri ve diğer varlıklar blok zinciri aracılığıyla güvenli biçimde saklanıp, transfer edilebilecek. Bu nedenle blok zinciri ve yapay zeka ekosistemlerin merkezinde yer alacak.

- Togg piyasaya çıktığında, Avrupa kıtasında klasik olmayan bir marka tarafından üretilmiş ilk doğuştan elektrikli SUV olacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek.

- Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamımız tamamlanacak.

Küresel pazarlama çalışmaları

Togg pazarlama çalışmaları öncesinde çok büyük çapta araştırmalarla tüketici beklentilerini ölçüyor. Lansman dönemi öncesinde doğru mesajları vermek ve iletişimde doğru mecrayı seçmek için çalışmalar yapılıyor.

Örneğin, 2022’deki küresel tanıtımı için otomobil fuarları değil teknolojiin en büyük buluşmalarından olan CES seçilmiş. Togg CEO’su Gürcan Karakaş ve Togg CMO Talin Yıldız’ın verdikleri bilgiye göre, Togg, dünyaya 5-8 Ocak 2022 tarihlerinde ABD Las Vegas’ya düzenlenecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı CES’te (Consumer Electronics Show) tanıtılacak.

Akıllı cihaz geçtiğimiz günlerde Turkish Cargo ile ABD’ye uğurlanmış. Togg’un küresel marka yolculuğunaysa “dijital konvoy” ile binlerce insan eşlik etmiş.

Yerli tedarik ve yerli üretim

Togg Gemlik’teki son derece modern bir tesiste üretilecek. Gürcan Karakaş yerlilik hakkında şunları söylüyor:

- ‘Yüzde 51 yerlilik oranı’ sözü verdik. Tedarikçilerin yüzde 75’i Türkiye’den seçildi.

- ‘Yerlileştirme hedeflerimiz var, planlarımız hazır’ dedik, Ankara’da Teknoloji Araştırma Merkezimizi, Gebze’de prototip atölyemizi hayata geçirdik. ‘Fiziki testlere 2021 üçüncü çeyrekte başlayacağız’ dedik, başladık.

- 3 boyutlu modellerle simülasyonları tamamladık. Araç güvenliği ve dayanıklılığı tasarım analizlerini bitirdik. Şasi ve güç aktarma gibi geliştirme ve fonksiyon test prototiplerini Türkiye’de üreterek, test merkezlerine gönderdik. ‘Küresel oyuncu olacağız’ dedik, Stuttgart’ta Togg Europe’u kurduk, kullanıcı araştırmalarına başladık.

Yerli istihdam

Togg yönetimi, fabrikanın istihdamını bölgeden sağlama sözü vermişti. 2022’nin ilk haftalarında sayıları 240’a ulaşacak teknisyen ve operatör ihtiyacı bölgeden sağlanmış durumda.

Çevre dostu tesis

Gemlik’teki tesis sürdürülebilirlik ilkeleri temel alarak inşa edildi. Karbon nötr olma hedefleri çok yüksek. Karakaş tesisi ‘Sadece Akıllı cihazımız değil, üretimimiz de temiz olacak’ dedik, Avrupa’nın en temiz tesislerini kurduk” sözleriyle tanımlıyor.

Yerli enerji kaynağı

Togg eko-sistemi çerçevesinde 2022 sonunda bataryanın tümüyle yerli üretim olması hedefleniyor. Hızlı ve yaygın alt yapı oluşumuna destek için kurulan Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri AŞ. sadece Türkiye için değil, tüm bölge için çok önemli bir girişim.

Siro bölgenin lider oyuncularından biri olacak

Siro Genel Müdürü Özgür Özel’in ve Gürcan Karakaş’ın verdiği bilgiye göre,

- Togg ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan ve “Rekabetçiliği destekleyecek stratejik teşvikler” kapsamında 30 milyar TL’lik teşvik alan Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri AŞ ise, 2031 yılı itibarıyla yıllık 15 GWs hücre, 20 GWs batarya paketi üretim kapasitesine ulaşacak. Siro’nun yerli batarya hücresi, modülü ve paketi üretilmesinde öncü olacak.

Özetle…

2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretilmesi planlanıyor.

Togg vizyoner ekibi ve ortaklarıyla başarılı bir marka olmak için tüm bileşenlere sahip. Dileriz akıllı otomobilimizin yolu açık olur. Fabrikamız ülkemize istihdam ve gelir kaynağı olur. Gençlerimize ilham verir.