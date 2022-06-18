Başarılı olmak için süreklilik şart...

Muhammed Satılmış

Yönetim Danışmanı

Grupas Gelişim

Herhangi bir konuda sonuç almak için sürekliliğin inanılmaz bir etkisi vardır. Zaman hızla akmaya devam ettiği için sürekli faaliyetlerin sonuçları belli bir süre sonra dağlar kadar büyüklüğe erişecektir.

Bu durumu bir örnekle daha belirgin hale getirmeye çalışayım.

Bir şirkette çalışanların motivasyonunu artırmak, işyerinde hoşluklar oluşturmak için çalışanlarımızdan oluşan gönüllü bir ekip kurmuştuk. Bu ekibin ismi "Tebessüm Grubu" idi.

İlk toplantımızda ekibin önerisi her hafta bir etkinlik yapmak oldu. İtiraz ettim, “Ayda bir veya maksimum iki etkinlik olsun, sürekli olsun" dedim. Arkadaşlarımın heyecanı galip geldi.

İlk ay her şey yolunda gitti. Şirket genelinden çok iyi tepkiler alıyorduk. Neredeyse tüm toplantılarda bu etkinliklerden övgüyle bahsediliyordu. Çalışanların memnuniyeti örneklerle dile getiriliyordu. Şirket içi iletişim platformunda bol fotoğraflı paylaşımlar yapıyorduk. Sonraki ay yine aynı tepkiler ve teşekkürler, ekibimizdeki heyecan daha da artmıştı.

Birkaç ay sonra ekibimiz tıkanmaya başladı. Enerjileri düşmeye başladı. Önce ayda iki etkinlik daha sonra da ayda bir etkinlik yapabildiler. Daha sonra etkinlikler unutulmaya başlandı ve sonunda ekip dağıldı. Kısa vadede sonuç elde etmiştik ancak başarılı sayılmazdık.

Yeni kurulan ekibe maksimum ayda bir etkinlik kuralı getirdik. Bol etkinlik konusunda tecrübe kazanmıştık.

Şirketlerdeki iyileştirmelerde "sürekli iyileştirme" esastır. Bir seferlik iyileştirmenin kuruma faydası yoktur desek yanlış olmaz.

Bir değişim yaşandıktan sonra süreklilik hedeflenmediğinde hızla eski duruma dönüleceğini bilirsiniz, örneğin fabrikalarda tertip, düzen, temizlik, konfor ve güvenlik gibi çalışma ortamını ve şartlarını iyileştirmeyi hedefleyen 5S çalışmalarını tamamlamak daha kolaydır, zor olanı devamını sağlamaktır.

Konuya bir de bireysel açıdan bakarsak örneğin,

- Bir sanat ve spor alanında ilerlemeye çalışmışsanız,

- Düzenli kitap okumaya gayret etmişseniz,

- Bir yabancı dil öğrenmeye çalışmışsanız,

- Kilo vermeyi hedeflemişseniz,

- Herhangi bir konuda kendinizi geliştirmek istemişseniz,

Başarılı olun veya olmayın sürekliliğin ne anlama geldiğini çok iyi bilirsiniz.