Başarının sırrı değişen kullanıcı davranışlarını anlamaktan geçiyor

Oğuz TAN -SHERPA / İş Geliştirme Müdürü

Pandemi gibi önceden öngörülemeyen krizlere karşın önlem almayan ve bu doğrultuda senaryolar oluşturmayan şirketlerin zor durumda kaldıkları ortaya kondu. Yerel veya global ölçekli şirket yapılarının risk analizleri, acil durum planları, olası kriz senaryolarına az hazırlıklı veya hazırlıksız olarak yakalanmalarıyla oluşan olumsuz ekonomik sorunlar, tüm iş yaşamını etkilerken, tahmin edilemeyen bir gerçekliği deneyimlemenin de önünü açarak değişen koşullara uyum göstermek için bir dizi önlemin gerekliliğinin olduğunu da gözler önüne serdi.

Bireysel ve toplumsal olarak “pandemi” gibi küresel sorunlar karşısında bir nevi çaresiz kalan ve etkilenen sektörlerin başında eğlence, hazır giyim ile havacılık sektörleri gelirken, çevrimiçi hizmet sunan bazı sektörlerin eşi görülmemiş büyüme oranlarını yakalamayı başardıkları da ortaya çıktı. Özellikle çevrimiçi iletişim araçlarını servis olarak sunan şirketlerin önümüzdeki 3-5 yılda ulaşılacağı tahmin edilen iş hacmine şu an itibariyle ulaştığı gözlenirken, diğer bazı sektörlerin ise krize hazırlıksız yakalanmaları nedeniyle toparlanmalarının zaman alacak bir süreci doğurduğu da ortada.

Pandemi şartları ile birlikte zamanını ağırlıklı olarak, fiziksel temastan uzak biçimde, dört duvar arasında geçiren; davranışlarını kısıtlamaların beraberinde getirdiği yeni fiziksel sınırlar içinde yeniden tanımlamak zorunda kalan kullanıcı kitleleri, pandemi öncesi döneme kıyasla oldukça farklı dijital beklentilere ve ihtiyaçlara sahipler. Pandeminin ilk günlerinden bu yana bazı sektörler, yeni şartlar karşısında neredeyse iş yapamaz duruma gelmişken, pandeminin dönüştürdüğü davranışlar ile belli sektörlerin pandemi öncesine göre daha geniş kullanıcı kitlelerine hizmet verdiği, iş hacimlerinin eksponansiyel olarak büyüdüğü alışık olunmayan bir portre ile karşı karşıyayız.

Yeni trendler yön belirleyecek

Gerçekleşeceği tahmin edilen dönüşümlerin gerçekleşme sürelerinin kısaldığı, ihtiyaçların şüphelere baskın geldiği bir dönemden geçilmekte. Dijital ürün ve servisleri "yeni" ihtiyaçlara uygun şekilde güncelleyebilmek için eş zamanlı ve çok boyutlu keşif ve deşifre süreçleri yürütmek şart. Bunu gerçekleştirmenin yolu arabirimdeki kullanıcı etkileşimini analiz etmekten, servis tasarımını mercek altına almaktan, yer alınan pazardaki rekabet ile kullanıcı davranışlarına yön veren trend’leri sürekli göz önünde tutmaktan geçiyor. Ürün, servis ve dikey; her bir başlık altında kullanıcıları anlamak, doğru soruları sormak ve davranış analizini sürekli kılmak şark. Bu şekilde gelişim alanlarını tespit ederek farklı ihtiyaçlara ve önceliklere sahip kullanıcıları, ziyaretçiden sadık bir müşteriye çevirmek mümkün. Müşterilerin bir marka ile ilişkisinin, keşif anından ilişkinin sonuna, tamamına dair gözlem yapmak ve pandemi sonrası farklılaşan davranış biçimlerini doğru teknikleri kullanarak tespit etmek hayati bir önem kazanmış durumda. Keşif ve deşifre süreçlerini sistematik bir şekilde yürütüp kullanıcı içgörüleri ve beklentilerini belirledikten sonra da sıra tespitleri çözüme çevirmeye geliyor. Bu aşamada can alıcı olan nokta ise tespitlerle çözümler arasında geçen süreyi optimum seviyede tutacak, hız uğruna derinlikten, derinlik uğruna hızdan feragat etmenin önüne geçecek üretim döngüleri yaratmak.

Pandemi ile birlikte hayatımıza giren alışkanlıklarla beraber web sitelerden mobil uygulamalara, dijital ürünler açısından deneyim ekseninde değişen iki temel konu öne çıkmakta. En güncel soru şu: “Değişenler ile çözümler” arasındaki ilişkinin formülü ne? Kullanıcı açısından “değişenler”i, yani davranış farklılıklarını, fırsata çevirmek için yapılması gerekenleri önce tanımlamak, yapılması gerekenleri formülize etmek gerekiyor. Değişenleri anlamak, anlamlandırmak ve kullanıcı ihtiyaçlarına karşılık gelen çözümleri tasarlayabilmek; bugünün dünyasında daha iyi deneyim sunmak bu döngüyü ne kadar hızlı çalıştırabildiğinize bağlı.