Başarının yol haritası

Avustralyalı bir diş hekiminin etkileyici hikayesini dinledim geçenlerde. İnsanın cesur kararlar alarak hayatını değiştirebileceğini, yepyeni hayatlar kurabileceğini anlatıyordu hikayesi.

Hayal en büyük kâbusu oldu

Çocukluk hayali olan mesleği yapıyordu. Yıllarca diş hekimi olmak istemişti ve kendi kliniğini açarak bunu başarmıştı. Ancak şimdi intihar etmek istiyordu. Kazandığı para sadece temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyordu. Günde 12 saat çalışıyor ve tükenmişlik hissi yaşıyordu. Hastalarından nefret ediyor, işe her gün kendini zorlayarak gidiyordu. Hastalarının çoğu şikâyette bulunuyor, aldıkları hizmetten memnun olmuyordu. Randevuları son anda iptal ediyorlardı. Mutsuzdu. Hastalarını memnun etmeye çalıştıkça daha da batıyordu. Sona gelmişti. Bir çözüm bulmalıydı. Kendine su soruyu sordu: “Eğer bugüne kadar yaptıklarımın tam tersini yaparsam ne elde ederim?” Farklı, yepyeni bir fikir arıyordu. Ve buldu. Kimsenin cesaret edemeyeceğini yapmaya karar verdi.

180 derece değişim

Gidip elektrikli testere satın aldı. Kliniğine gitti ve odanın kasvetli, özensiz duvarlarını yıkmaya başladı. Diş hekimi kliniğini bir restoran gibi yeniden tasarladı ve mimar bir arkadaşıyla bambaşka bir ortam yarattı. Yepyeni masalar satın aldı. Kendi kullandığı ofisini kaldırdı ve yerine küçük bir kafe inşa etti.

Diş hekimi kliniği artık lüks bir restoran görüntüsü veriyordu. Kliniğin kapısının üzerine şöyle yazdı: “Yeni hastalar yalnızca referans yoluyla kabul edilir. Eğer başka bir hastanın referansıyla gelmiyorsanız sizi kabul edemiyoruz ancak başka bir diş hekimi bulmanıza yardımcı olabiliriz.”

Daha sonra kendi hastalarının bulunduğu veri tabanına girdi. Tek tek hastalarını değerlendirdi. Şikâyet edenleri, randevuya geç gelenleri, son anda iptal edenlerin isimlerini çıkardı. Onları arayarak kibarca başka bir diş hekimine yönlendirdi. Son bir işi kalmıştı.

Çalışmaya devam etmek istediği hastalarıyla görüşmek. Onlarla bir araya geldi ve şöyle söyledi: “Bundan böyle sadece referans yoluyla hasta kabul ediyorum ve sizleri ailemizin bir parçası olarak görüyorum. Randevularınıza zamanında gelirseniz sizi on dakika içinde kliniğe alacağız. Bekleme süresince kahve ya da çay içip keyif yapabilirsiniz. Diğer bazı diş hekimlerinin aksine paranızı almak için değil işimizin size değer katması amacıyla bu işi yapacağım. Beğenmediğiniz bir iş olursa anında paranızı iade edeceğim. Bunun karşılığında sizden beklentilerim var: Birincisi, randevularınıza zamanında gelmenizi bekliyorum. Eğer zamanında gelmezseniz ödemeyi yine de alacağım. İkincisi her altı ayda bir iki hastayı referans etmenizi bekliyorum. Her referans ettiğiniz hasta size avantajlar kazandıracak ve ayrıcalıklı bir statü kazanmanızı sağlayacak.”

Hem iş yerini hem de iş yapış şeklini 180 derece değiştirdi ve bunun karşılığını bir yıl sonunda aldı. Bir yıl öncesine göre daha az çalışmaya ve 7 kat daha fazla kazanmaya başladı. Diş hekiminin başarısı insanın neleri bir çırpıda değiştirebileceğinin en güzel kanıtı. 180 derece dönüş yaparak, o güne kadar yapılanların tam tersini gerçekleştirmenin, cesaretin hikayesi. Siz de bir şirkette çalışıyor, yöneticilik yapıyor olabilirsiniz. Ya da kendi şirketinizin sahibi olabilirsiniz. Yaptığınız iş sizi mutlu etmiyorsa, tatmin etmiyorsa, huzur vermiyorsa perspektifinizi ve iş yapış şeklinizi değiştirerek başarıyı ve huzuru yeniden yakalayabilirsiniz.

Bunun için kendinize şu soruyu sorarak başlayın: “Bugüne kadar yaptıklarımın tam tersini yaparsam ne elde ederim?” Daha sonra hangi konuda becerilerinizin olduğuna karar verin. Ve bu becerilerinizin üzerine odaklanın. Tıpkı diş hekiminin hikayesinde olduğu gibi risk alıp harekete geçin. Karşılığını en yakın zamanda alacağınızdan emin olun.

Yaratıcılık nasıl gelişir?

Geçenlerde bir yönetici arkadaşım beni arayıp şirket içinde yaratıcılığı nasıl artıracağını sordu. Yaratıcılığın, yaratıcı fi kirlerin daha önem kazandığı günümüzde arkadaşıma verdiğim cevabı sizinle de paylaşmak istedim. Toplumlar hayal kuran insanların önüne set çekmeyi, onları dizginlemeyi bilinçsiz de olsa çocukluktan itibaren bir görev sayar. Bunun nedeni hayalperest çocukların ileride gerçeklerden uzak yaşayarak kendi ayaklarının üzerinde duramayacaklarına dair duydukları yersiz korkudur. Bu yüzden hayal kuran çocuklara gerçekçi olmaları öğretilir.

Halbuki dünyanın yönünü değiştirmeyi başaran bilim adamı ve filozof Einstein bunun tersini iddia ediyor. Büyük icatların hayalle başladığını ve hayal kurmanın dünyanın geleceğini inşa edeceğini ısrarla söyledi. Eğer kendi yaratıcılığınızı artırmak ya da çalıştığınız şirketin yaratıcılık kültürünü geliştirmek istiyorsanız hayal kurmaya başlayın. Hayal kuran çalışanların fi kirlerini dinleyin. Onlara bu fi kirleri dillendirmeleri için güvenli ortam sağlayın.