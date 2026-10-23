BASEV. Basım Sanayi Eğitim Vakfı

Matbaacı­lık sektörü Türkiye’nin hız­lı gelişmesinde iki önemli görevi üst­lenmek mecburi­yetinde kalmıştır: birincisi, bize batı­daki icadından 2,5 asır sonra geldiği için aradaki geli­şen teknoloji farkını; ikincisi de bu rötarın yarattığı bilim, kültür ve sanatta geri kalmamızın boş­luğunu bir an önce kapatma gö­revleridir.

Bugüne geldiğimizde ise Türk Basım Sanayi’nin, ulaştığı tek­nolojisi ile dünyanın en gelişmiş matbaacılık sektörlerinden biri haline geldiği gibi dış ticaret faz­lası ile de ülke ekonomisine katkı sağladığını görüyoruz. .

Aslında matbaa batıda kurul­duktan 35-40 yıl sonra özel izin­le Osmanlı’ya getirilmiş, fakat dönemin idarecileri tarafından basım işlerinin ancak Osmanlı­ca dışında uygulanabileceği şartı koşulmuştur. Yani matbaalar İs­tanbul’da bilgiyi, kültürü, sana­tı örneğin Fransızca, Ermenice, Rumca, İbranice basarak halka yaymışlar, ancak Osmanlı halkı bu gelişmeden tam 2,5 asır müd­detle mahrum bırakılmıştır. Ge­rekçe olarak da “dini kitapların Arapça harflerle makinede ba­sılmasının caiz olmadığı fetvası” gösterilmiştir. O fetvayı verenler hiç değilse “Matbaa ülkemize ge­lebilir ama dini kitaplar dışında fen, matematik, tarih, coğrafya, kültür, sanat mevzularında baskı yapılabilir” deselerdi ya! Cevabı­nı nerede arayacağız? Cehaleti­mizden mi matbaayı engelledik, yoksa matbaayı engellediğimiz için mi cahil kaldık?

Aslında matbaacılığın ilk kez Çin’de, milattan sonraki ilk yüz­yıllarda tahtanın oyularak klişe haline getirilmesi ile icad edildi­ğini bilen batılılar bize “Guten­berg ise hareketli, tekrar kullanı­labilen metal harflerle dizgi ya­pılabilmesini icad etti” diyerek kendilerini matbaanın mucidi olarak tanıttılar.

İlk örnek Jikji’dir

Halbuki, Kore’de, Goryeo Ha­nedanlığı döneminde hareket­li metal harfler kullanılarak “Ba­egun hwasang chorok buljo jikji simche yojeol”, kısaca Jicky adın­daki Budist metin 1377 yılında basılmışken, Gutenberg’in inci­li bundan 78 sene sonra, 1455 yı­lında aynı teknik kullanılarak ba­sılabilmiştir. Açıkçası, “Jikji, gü­nümüze ulaşan, metal hareketli harflerle basılmış bilinen en eski kitaptır”. Bu tarihi gerçek, UNES­CO tarafından da onaylanmış ve Jikji, Dünya Belleği Kütüğü’ne “Matbaacılığın ilk basılı ürünü” olarak geçmiştir.

Nasıl olursa olsun Avrupa’da matbaa sayesinde kitap üretimi hızlanmış, ucuzlamış, okurya­zarlık saray ve ruhban sınıfının tekelinden çıkarak halka yayılmış ve bilgi “kamusal” hale gelmiş­ken, Osmanlı’da bilgi, el yazma­sı üreten hattatların ve bunlara erişebilen dar bir elit kesimin te­kelinde kalmıştır. Bilginin tabana yayılamaması ise, geniş halk kit­lelerinin kültürel üretime ve oku­ma kültürüne katılımını yüzyıllar sonraya ertelemiştir.

Avrupalı düşünürlerin eser­leri matbaa sayesinde hızla tüm kıtaya yayılmış; bilim insanları birbirlerinin çalışmalarını anın­da eleştirip geliştirebilmiştir. Bu durum Aydınlanma Çağı ve Sanayi Devrimi’nin gelişmesini tetiklemiştir. Osmanlı’da ise bi­limsel metinlerin kopyalanması hattatların el hızına bağlı oldu­ğu için Avrupa’daki yeni keşifler, tıp, astronomi, coğrafya ve mate­matik alanındaki gelişmeler im­paratorluğa son derece yavaş ve kısıtlı girmiştir.

Zihinsel alışkanlıklar

Avrupa’da Matbaa, Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca gi­bi ulusal dillerin gramer ve imla kurallarının standartlaşmasını sağlamış ve bu da modern ulusal edebiyatların doğuşunu hızlan­dırmışken, Osmanlı’da Türkçe el yazmalarında imla birliği ve stan­dart bir gramer yapısı gelişeme­miştir. Yazı dili Osmanlıca ile hal­kın konuştuğu Türkçe arasında­ki uçurum giderek derinleşmiş, halk edebiyatı ile saray/divan edebiyatı birbirinden kopuk iki ayrı dünya olarak kalmıştır. Top­lumda, büyük ölçüde masallar, kahvehane sohbetleri, meddah­lık, âşık geleneği gibi sözlü kültü­re bağımlı kalındığı için eleştirel düşünce, metodik sorgulama ve kaynak gösterme gibi yazılı kültü­rün getirdiği zihinsel alışkanlık­lar geç gelişmiştir. Avrupa’da ga­zete, dergi, broşür ve kitap yayın­cılığı, telif hakkı kavramını, fikri mülkiyeti ve bağımsız yazarlık/ gazetecilik mesleğini doğurmuş­ken, Osmanlı’da, ilk Türkçe gaze­te ve süreli yayınlar ancak 19. yüz­yılda, Tanzimat döneminde orta­ya çıkabilmiştir.

Asırlık rötarlar yüzünden ül­kemizde her sektörden daha hız­lı koşması gerektiğinin farkın­da olan Basım Sanayi’nin, mes­leki eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla 1993’te BASEV’i na­sıl bir iştahla kurduğunu dün gi­bi hatırlıyorum. Kuruluşunda İsa’lar, İsmet’ler, Orhan’lar, Ze­keriya’lar, Mustafa’lar, takiben Turan’lar, Aysan’lar, şimdi de Murat’lar, Emre’ler, Yahya’lar ve daha kimler kimler, can sipera­ne çalıştılar, çalışıyorlar. Nite­likli iş gücüne dayanan, rekabet­çi ve dünya pazarlarına entegre bir basım sanayisini hedefleyen vakıf, basım alanında okuyan öğ­rencilere burslar veriyor, okulla­ra laboratuvar ve teknik malze­me desteği sağlıyor. Düzenlediği Uluslararası BASEV Kongresi ve yayımladığı Basım Dünyası der­gisiyle de eğitim kurumlarını ve matbaaları bir araya getiriyor.

Bir kitap projesi

Basım Sanayi Eğitim Vakfı (BASEV), Türkiye’nin kültürel gelişmesinde ve kalkınmasında önemli rol üstlenmiş matbaacılı­ğın yakın tarihini, sektörün için­den gelen tanıklıklarla kayda ge­çirecek kapsamlı bir kitap proje­sine imza atıyor. Projenin Basın’a sunumu ArtOn İstanbul Piyale­paşa’da 11 kasım 2026’da yapıla­cak. Kitabın yayınlanacağı 2028’i şimdiden iple çekiyorum.