BASEV. Basım Sanayi Eğitim Vakfı
Matbaacılık sektörü Türkiye’nin hızlı gelişmesinde iki önemli görevi üstlenmek mecburiyetinde kalmıştır: birincisi, bize batıdaki icadından 2,5 asır sonra geldiği için aradaki gelişen teknoloji farkını; ikincisi de bu rötarın yarattığı bilim, kültür ve sanatta geri kalmamızın boşluğunu bir an önce kapatma görevleridir.
Bugüne geldiğimizde ise Türk Basım Sanayi’nin, ulaştığı teknolojisi ile dünyanın en gelişmiş matbaacılık sektörlerinden biri haline geldiği gibi dış ticaret fazlası ile de ülke ekonomisine katkı sağladığını görüyoruz. .
Aslında matbaa batıda kurulduktan 35-40 yıl sonra özel izinle Osmanlı’ya getirilmiş, fakat dönemin idarecileri tarafından basım işlerinin ancak Osmanlıca dışında uygulanabileceği şartı koşulmuştur. Yani matbaalar İstanbul’da bilgiyi, kültürü, sanatı örneğin Fransızca, Ermenice, Rumca, İbranice basarak halka yaymışlar, ancak Osmanlı halkı bu gelişmeden tam 2,5 asır müddetle mahrum bırakılmıştır. Gerekçe olarak da “dini kitapların Arapça harflerle makinede basılmasının caiz olmadığı fetvası” gösterilmiştir. O fetvayı verenler hiç değilse “Matbaa ülkemize gelebilir ama dini kitaplar dışında fen, matematik, tarih, coğrafya, kültür, sanat mevzularında baskı yapılabilir” deselerdi ya! Cevabını nerede arayacağız? Cehaletimizden mi matbaayı engelledik, yoksa matbaayı engellediğimiz için mi cahil kaldık?
Aslında matbaacılığın ilk kez Çin’de, milattan sonraki ilk yüzyıllarda tahtanın oyularak klişe haline getirilmesi ile icad edildiğini bilen batılılar bize “Gutenberg ise hareketli, tekrar kullanılabilen metal harflerle dizgi yapılabilmesini icad etti” diyerek kendilerini matbaanın mucidi olarak tanıttılar.
İlk örnek Jikji’dir
Halbuki, Kore’de, Goryeo Hanedanlığı döneminde hareketli metal harfler kullanılarak “Baegun hwasang chorok buljo jikji simche yojeol”, kısaca Jicky adındaki Budist metin 1377 yılında basılmışken, Gutenberg’in incili bundan 78 sene sonra, 1455 yılında aynı teknik kullanılarak basılabilmiştir. Açıkçası, “Jikji, günümüze ulaşan, metal hareketli harflerle basılmış bilinen en eski kitaptır”. Bu tarihi gerçek, UNESCO tarafından da onaylanmış ve Jikji, Dünya Belleği Kütüğü’ne “Matbaacılığın ilk basılı ürünü” olarak geçmiştir.
Nasıl olursa olsun Avrupa’da matbaa sayesinde kitap üretimi hızlanmış, ucuzlamış, okuryazarlık saray ve ruhban sınıfının tekelinden çıkarak halka yayılmış ve bilgi “kamusal” hale gelmişken, Osmanlı’da bilgi, el yazması üreten hattatların ve bunlara erişebilen dar bir elit kesimin tekelinde kalmıştır. Bilginin tabana yayılamaması ise, geniş halk kitlelerinin kültürel üretime ve okuma kültürüne katılımını yüzyıllar sonraya ertelemiştir.
Avrupalı düşünürlerin eserleri matbaa sayesinde hızla tüm kıtaya yayılmış; bilim insanları birbirlerinin çalışmalarını anında eleştirip geliştirebilmiştir. Bu durum Aydınlanma Çağı ve Sanayi Devrimi’nin gelişmesini tetiklemiştir. Osmanlı’da ise bilimsel metinlerin kopyalanması hattatların el hızına bağlı olduğu için Avrupa’daki yeni keşifler, tıp, astronomi, coğrafya ve matematik alanındaki gelişmeler imparatorluğa son derece yavaş ve kısıtlı girmiştir.
Zihinsel alışkanlıklar
Avrupa’da Matbaa, Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca gibi ulusal dillerin gramer ve imla kurallarının standartlaşmasını sağlamış ve bu da modern ulusal edebiyatların doğuşunu hızlandırmışken, Osmanlı’da Türkçe el yazmalarında imla birliği ve standart bir gramer yapısı gelişememiştir. Yazı dili Osmanlıca ile halkın konuştuğu Türkçe arasındaki uçurum giderek derinleşmiş, halk edebiyatı ile saray/divan edebiyatı birbirinden kopuk iki ayrı dünya olarak kalmıştır. Toplumda, büyük ölçüde masallar, kahvehane sohbetleri, meddahlık, âşık geleneği gibi sözlü kültüre bağımlı kalındığı için eleştirel düşünce, metodik sorgulama ve kaynak gösterme gibi yazılı kültürün getirdiği zihinsel alışkanlıklar geç gelişmiştir. Avrupa’da gazete, dergi, broşür ve kitap yayıncılığı, telif hakkı kavramını, fikri mülkiyeti ve bağımsız yazarlık/ gazetecilik mesleğini doğurmuşken, Osmanlı’da, ilk Türkçe gazete ve süreli yayınlar ancak 19. yüzyılda, Tanzimat döneminde ortaya çıkabilmiştir.
Asırlık rötarlar yüzünden ülkemizde her sektörden daha hızlı koşması gerektiğinin farkında olan Basım Sanayi’nin, mesleki eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla 1993’te BASEV’i nasıl bir iştahla kurduğunu dün gibi hatırlıyorum. Kuruluşunda İsa’lar, İsmet’ler, Orhan’lar, Zekeriya’lar, Mustafa’lar, takiben Turan’lar, Aysan’lar, şimdi de Murat’lar, Emre’ler, Yahya’lar ve daha kimler kimler, can siperane çalıştılar, çalışıyorlar. Nitelikli iş gücüne dayanan, rekabetçi ve dünya pazarlarına entegre bir basım sanayisini hedefleyen vakıf, basım alanında okuyan öğrencilere burslar veriyor, okullara laboratuvar ve teknik malzeme desteği sağlıyor. Düzenlediği Uluslararası BASEV Kongresi ve yayımladığı Basım Dünyası dergisiyle de eğitim kurumlarını ve matbaaları bir araya getiriyor.
Bir kitap projesi
Basım Sanayi Eğitim Vakfı (BASEV), Türkiye’nin kültürel gelişmesinde ve kalkınmasında önemli rol üstlenmiş matbaacılığın yakın tarihini, sektörün içinden gelen tanıklıklarla kayda geçirecek kapsamlı bir kitap projesine imza atıyor. Projenin Basın’a sunumu ArtOn İstanbul Piyalepaşa’da 11 kasım 2026’da yapılacak. Kitabın yayınlanacağı 2028’i şimdiden iple çekiyorum.
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