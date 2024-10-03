Basınçlı kazanların siber saldırılarla patlatılma riski var!
Enerji altyapısından stratejik binalara kadar güvenlik tehditleri gün geçtikçe artıyor. Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği Başkanı Hamdi Hoplamaz'a göre, kamu binalarındaki kazanların yazılım güvenliğinin incelenip siber tehditlere karşı korunması gerekiyor.
İsrail’in önce uzaktan çağrı cihazlarını sonrasında ise uzaktan erişilebilen cihazları patlatarak gerçekleştirdiği saldırılar, olası başka saldırı yöntemleri konusunda ülkeleri düşündürüyor. Teknolojik olarak gelişmiş ülkelerin, cihazları uzaktan devre dışı bırakma veya sabote etme kapasitesine sahip olabildiklerini anımsatan Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği (KBSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Hoplamaz, kamu binalarındaki kazanların yazılım güvenliğinin incelenmesini ve olası siber tehditlere karşı korunması gerektiğini söyledi.
KBSD Başkanı Hamdi Hoplamaz, gelişen teknoloji itibarıyla siber saldırıların kazanlar üzerinden de gerçekleştirilebileceğini kaydederek “Bu çok kolay yapılabilecek bir işlem. Sadece kazanlar değil, uzaktan erişime açık olan tüm cihazlar bir yazılımla yönetilmektedir. Dolayısıyla uzaktan yönetilebilecek tüm cihazlar durdurulabilir veya sistem zararlı hale getirilebilir. Özellikle kazanlar basınç altında çalıştığı için patlatılma riski taşıyabiliyor. Böyle bir durumun ülkenin milli güvenlik meselesi olarak görülmesi gerekiyor ve acil önlemler alınmalıdır” diye konuştu.
“Yerli üretim desteklenmeli”
Hoplamaz, yerli kazanlarının kamu binalarında kullanılmasının güvenlik açısından çeşitli avantajlar sağlayabileceğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yerli kazanların tercih edilmesi, yabancı üreticilere ait sistemlerde olası arka kapılar veya bilinmeyen riskleri azaltmak açısından kritik önemdedir. Yerli üreticilerle doğrudan iletişim kurulabildiği için yazılım güncellemeleri ve ek yamalar daha hızlı ve güvenli bir şekilde uygulanabilir. Yerli üretim kazanlar, üretim sürecinin daha şeffaf olması ve denetimlerin Türkiye’de yapılabilmesi nedeniyle, olası donanım tehditlerine karşı da daha güvenlidir. Dolayısı ile üretim, teslimat ve devreye alma aşamalarında yapılacak denetimlerle bu tür güvenlik tehditlerinin önlenmesi daha kolaydır.”
Hoplamaz, kamu projelerinde yerli ürünlere eğilim gösterilmesini isteyerek, “Bugün ülkemizde sektöre güç veren 230 irili ufaklı firma bulunuyor. Yerli ürünlerimiz en az yabancı ürünler kadar kaliteli, hatta bazı durumlarda daha üstün özelliklere sahiptir” dedi.
“Yerli kazanların bakım ve onarımı daha kolay ve güvenli”
KBSD’ye üye 100’e yakın sektörün ileri gelen firmalarıyla kamu yetkilileriyle birlikte sistemlerin incelenmesi için hazır olduklarını aktaran Hoplamaz, ülkemizdeki kazan üreticilerinin son teknolojiye sahip ekipmanlarla yüksek kalite ve verimli kazanlar ürettiğini kaydederek sahip oldukları yerli yazılım ve donanımla kamu binalarındaki kazanların güvenli bir şekilde işletilmesine talip olduklarını açıkladı.
Hoplamaz, yerli kazanların kullanılmasının dışarıdan gelen ürünlere bağımlılığı azaltarak, olası dış müdahalelere karşı daha korunaklı bir sistem sağlayacağını dile getirdi. Ayrıca yerli kazanların bakım ve onarımının daha kolay ve güvenli bir şekilde yapılabileceğini vurgulayan Hoplamaz, yerli kazanların tercih edilmesinin Türkiye’deki endüstrinin gelişmesine ve istihdamın artmasına da katkı sağlayacağını vurguladı.
Bu durumun aynı zamanda teknolojik kapasitenin artmasına ve yerli firmaların uluslararası alanda rekabet edebilmesine de zemin hazırlayacağını ifade eden Hoplamaz, şunları söyledi: “Ancak yerli kazanların kullanılması güvenlik açısından avantajlı olsa da bu cihazların yüksek kalite standartlarına uygun üretilmesi ve sertifikalandırılması gereklidir. Ayrıca yerli ürünlerin de siber güvenlik tehditlerine karşı korunması için sürekli güncellenen güvenlik önlemleri alınmalıdır. Sonuç olarak, yerli ısıtma kazanlarının tercih edilmesi hem güvenlik hem de ekonomik bağımsızlık açısından olumlu bir adım olacaktır.”
İthal edilen kazanlara dikkat!
Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği (KBSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Hoplamaz, kazanların yazılım tabanlı kontrol sistemlerine sahip olduğunu, eğer bu sistemler yeterince güvenli değilse, dış kaynaklı siber saldırılara veya kötü niyetli uzaktan erişimlere açık hale gelebileceğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu durum, en çok da ithal kazanlar için geçerlidir. Çünkü ülkemizde ithal kazanların herhangi bir yazılım veya donanım kontrolü yapılmamaktadır.
Ülkemiz yazılım konusunda önemli gelişmeler sağladı. Dolayısı ile bu riski bertaraf edebilmek için bu konuda akredite kuruluşlar oluşturulmalı ve kamu binalarındaki kazanların yazılım güvenliği incelenmeli; olası siber tehditlere karşı acil tedbirler alınmalıdır.”
Kazanların, donım tabanlı saldırı riski de taşıyabileceğini, cihazlara yerleştirilebilecek gizli gömülü teknolojilerin (patlayıcılar ya da uzaktan tetikleyiciler) aracılığıyla uzaktan bir patlama gerçekleştirilme olasılığının da göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydeden Hoplamaz, “Özellikle kritik yapılarda kullanılan yabancı cihazlar fiziksel incelemeden geçirilmeli ve güvenlik sertifikasyonları kontrol edilmelidir. Bu hem siber tehditlere karşı korunma hem de fiziksel sabotaj risklerini minimize etmek açısından önemlidir. Bu, sadece istihbarat servislerinin değil, terör örgütlerinin de bu tür cihazlara müdahale edebilme riskine karşı bir önlem olacaktır” diye konuştu.
“İkinci el kazanlar için izlenebilirlik sağlanmalı”
Hamdi Hoplamaz, sektörde küçük yerlerde kontrolsüz kazan üretiminin de güvenliği riske attığını söyleyerek, denetim mekanizmalarının iyi işletilerek kaçak ve standart dışı üretimlerin ortadan kaldırılmasını istedi. Hoplamaz, “Kazan ömrü 20-30 yıl arasında değişir. 2. el ürünler yenilenip, taklit etiketlerle yeni ürün gibi piyasaya sunulabiliyor.AB’nin etiket izlenebilirliği yöntemleri kullanılmalı” dedi.