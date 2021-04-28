Başkan Biden’ın bizde çağrıştırdıkları...

İş dünyası temsilcileri, ABD Başkanı Biden’ın ‘soykırım’ ifadesi karşısında ‘ulusal birlik’ duruşuna dikkat çekiyor, Türkiye’nin dış dünyaya yekvücut güçlü bir görüntü vermesi için iktidar ve muhalefete uzlaşma çağrısında bulunuyor.

ABD Başkanı Biden’ın 24 Nisan 1915’de yaşananlar için kullandığı “soykırım’’ sözü ve bunun çerçevesi, son günlerde iş dünyasıyla görüşmelerimin ilk sırasında yer aldı. Bu sözcüğün bize neleri çağrıştırması gerektiği üzerinde durunca, ilk başlık “yurtiçinde birlik’’ oldu. İktidar ve muhalefet başta, toplumun bütün kesimlerinin ulusal meselelerde yekvücut olması gerektiğinin altı çizildi.

En az bu konu kadar üzerinde durulan, Türkiye’yi çevreleyen coğrafyada yer alan ülkelerle barış ve işbirliği içinde olmamız gerektiği… Bir iş insanı bu konuya değinirken, “Komşularla ticaretimiz toptan dış ticaretimizin yüzde 20’sinin altında. Oysa sadece AB değil Avrupa ülkelerinin kendi coğrafyalarında bu oran yüzde 60-70 düzeyinde. Biz de bu oranı yakalamalıyız” diyerek, bu alandaki eksikliği belirtti. İş dünyası Ortadoğu ülkeleriyle, Kafkas dünyasıyla, Yunanistan, Bulgaristan ve İran-Irak gibi komşularla işbirliğimizi artırmamız gerektiği üzerinde duruyor. Bir iş insanının önerisi çok anlamlı: Yunanistan’la turizm işbirliği yaparsak, ciddi imkanlar yaratabiliriz!

Geçmişte çokça denenmiş olsa bile, KKTC’nin tanınması için bir kampanya yapılması önerisi gündeme geldi. Ülkemizin yüzünün yüzyıllar boyu Batı’ya dönük olduğu belirtilerek AB Gümrük Birliği Anlaşması’nın yenilenmesi için AB Zirvesi’nde bizim için çizilen yol haritasının izlenmesi üzerinde durulan bir başka konu.

İş dünyası, dünyadaki değişim ve gelişmelerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek Çin, Hindistan ve Rusya ilişkilerinde yapısal eksikliklerin giderilmesini istiyor. Ulusal birlik duruşunun Türkiye’yi dışa karşı güçlü kılacağı için hem iktidar hem de muhalefet tarafından dikkate alınmasını talep ediyorlar. Görüşmelerde altı çizilen konular geleceğimizin yol haritasında da nelerin olması gerektiğini de ortaya koyuyor.

Görüşmemizin başlıklarına baktığımda, birçok “stratejik” eksiğimizin olduğunu ve bunların ivedilikle ele alınması gerektiğine inanıyorum...

GÜNÜN NOTU:

Dünya genelinde illegal olarak dolanan kara para toplamı olan 6 trilyon dolar, kripto vb. paralara yönelimin perde arkasını bizlere çok iyi anlatmıyor mu?