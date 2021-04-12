Başkan, siz elektrikli otobüs alın, biz de motorunu satalım

KOCAELİ Temsilcimiz Sabiha Toprak organize etti, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Tahir Büyükakın’la Dilovası’ndaki Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bazı tesisleri gezdik.

Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz’la birlikte Büyükakın’ın rehberliğinde girdiğimiz ilk tesis AGrup’a bağlı Akım Metal oldu.

Akım Metal, Akplas, Aksem, Fermada, ymb, smb gibi şirket ve markaları çatısı altında toplayan AGrup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Böyet, 1974 yılına uzandı:

- Babam İbrahim Böyet ve abim Yusuf Böyet’le birlikte işe ilk Akım Torna ile başladık.

Ardından İMES Makine İhtisas OSB Başkanı Ahmet Tokkan ve OSB Bölge Müdürü Onur Kesici’nin de yer aldığı ekiple fabrika içinde gerçekleşen sunum alanına geçtik.

AGrup Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fazıl Böyet, Akplas Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Böyet, Akplas Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Böyet ve Akım Metal Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Fırat Parlak’ın paylaşarak yaptığı sunumu izledik:

- 1985’te 8 adet işleme tezgah kapasitesiyle daha büyük bir atölyeye geçildi. Aynı yıl Arçelik’e iş yapılmaya başlandı.

Sunumda 1989’daki dönüm noktasına işaret edildi:

- Akplas Plastik Kalıp Sanayi kuruldu. Arçelik’e beyaz eşya parçası üretimine geçildi.

1996’da en büyük müşteri Arçelik’e yakın olmak için Akım Metal ve Akplast’ın üretim tesislerinin Gebze’ye taşındığının altı çizildi:

- 1997’de otomotiv sektöründen ilk müşteri Valeo ile çalışmaya başladık. 1998’de de ilk ihracatı Fransa Valeo’ya yaptık.

2004’te Aksem Plastik Metal Kalıp Sanayi, 2005’te Akım Metal Döküm’ün kurulduğu kaydedildi:

- 2009’da Arçelik LG Klima için Tuzla’da eşanjör hattı devreye girdi. 2011’de Akplas, otomotiv faaliyetlerini Tuzla’da sürdürmeye başladı. İstihdam 1200’e yükseldi.

THY ile Assan Hanil’in ortaklığında Türkiye’de uçak koltuğu üretimine geçildiği anımsatıldı:

- 2013’te ülkemizde üretilen uçak koltukları için parça ve montajlı komponent tedariğine başladık.

2014’te Türkiye’nin ilk TSE belgesi almış LED sürücüsünün üretildiğinin vurgulandığı noktada Mustafa Böyet araya girdi:

- TSE, LED sürücüsü ile ilgili standardını bizim başvurumuzla birlikte yazmış oldu. Standardın yazımına biz de katkı verdik.

Sunumda ihracatla ilgili şu bilgi verildi:

- Üretimimizin yüzde 40’ını doğrudan ihraç ediyoruz. 20 ülkeye ihracat yapıyoruz. Aslında beyaz eşya ve otomotivde ana sanayiye verdiğimiz parçaların onlar üzerinde ihraç edildiğini dikkate alırsak, ihracat oranımız yüzde 90’ı da bulur.

Mustafa Böyet, araya girip şu noktanın altını çizdi:

- Pandeminin ilk günlerinde yerli yoğun bakım solunum cihazı üretimi için seferberlik oluştu. Arçelik vasıtasıyla biz de o işte görev aldık, parça ürettik.

Fabrika turu sırasında şirketin Ar-Ge Merkezi’nde CNC tezgahları tasarımında görev alan Alper Nizamoğulları Temsa’nın elektrikli otobüsü için geliştirdikleri motoru gösterdi:

- Bu motoru Temsa ve Aselsan işbirliğindeki proje kapsamında yaptık. Bu motor 250 kilovatlık.

Şeref Oğuz, sordu:

- Kaç beygire denk geliyor?

Nizamoğlulları yanıtladı:

- 340 beygire denk geliyor. Ayrıca 200 kilovatlık bir kamyon motoru da yaptık.

Mustafa Böyet, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a döndü:

- Başkanım, siz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak elektrikli otobüs alırsanız, biz de motor üretmiş oluruz.

1974’te bir torna tezgahıyla yola çıkan Böyet Ailesi, Agrup çatısı altındaki 6 fabrikada önemli teknolojik geliştirmelere imza atıyor.

5 yılda 60 milyon Euro yatırım yapıp, 2020’de 120 milyon Euro ciroyu yakaladığı dikkati çekiyor…

CNC tezgahı ve ‘servo motor’la ‘Hamle’ye girdi

AKIM Metal Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Fazıl Parlak, smb Technics’i gezerken Ar-Ge Merkezi’ni anlattı:

- Ar-Ge Merkezimiz 2011’de kuruldu. 72 kişi çalışıyor.

Ardından şu mesajı verdi:

- Biz ülkemizin cari açığını azaltacak ürünler üretmeye çalışıyoruz.

Kendini “CNC Tezgahları Tasarımcısı” olarak tanıtan Alper Nizamoğlulları, yaptıkları CNC tezgahlarını gösterirken anlatmaya başladı:

- CNC tezgahında ilk prototipi 2011’de yaptık. İlk tezgahı da 2016’da Konya’ya sattık.

CNC tezgahı üretimiyle “Hamle Teşvik Programı” kapsamına girdiklerini belirtti:

- CNC tezgahı ve servo motor konusunda toplam 510 milyon liralık teşvik belgesi aldık. İkisi de ülkemizin cari açığını azaltan üretim alanları.

Şu ana kadar ürettikleri tezgahları kullanan şirketleri sıraladı:

- Aselsan Konya, Sarsılmaz, Parsan, Hatsan ve Teknorot.

CNC tezgahında yerlilik oranını sorduk, yanıtladı:

- Şu anda yüzde 60 yerlilik oranı söz konusu.

AGrup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Böyet araya girdi:

- Yerlilik oranı yüzde 87’ye çıkacak.

CNC tezgahı üretim temposunu sordum, Nizamoğulları paylaştı:

- Şu anda ayda 4 CNC tezgahı üretiyoruz. “Hamle Teşvik Programı” desteğiyle yıllık 300 adetlik üretime doğru yol alacağız.

Türkiye’nin böyle üretimde başrol oynayan makinelerin üretimini artırması gerekiyor…

Louvre Müzesi’nin aydınlatmasında var

AGRUP Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fazıl Böyet, Akplas Yönetim Kurulu Üyeleri Sefa Böyet ve Abdullah Böyet’in sunumlarında grubun LED aydınlatma markası Fermada da yer aldı:

- İstanbul Havalimanı’nın aydınlatmasında kullanılanların yüzde 70’i bizim ürünümüz. Çamlıca Cami’nin aydınlatmasında da biz varız.

Sunumda yurt dışından örneklere de yer verildi:

- Paris’teki Louvre Müzesi’nin güney giriş kapısı tarafındaki aydınlatmada bizim imzamız bulunuyor. Disneyland’dan da talep var.

Sefa Böyet ekledi:

- Şimdi “Bilişim Vadisi”nin aydınlatması üzerinde çalışıyoruz.