Baskı altında ahlaklı kalınabilir mi?

Tunç DİPTAŞ

tunch@tunchdptas.com

Kendi hedeflerinizi tutturmak için başkasının haklarını göz ardı eder misiniz? Daha fazla kazanmak için yalan söyleyebilir misiniz? Kendinizi kurtarmak için başkasını ele verir misiniz? İstediğiniz bir sonuç alamadığınızda verdiğiniz sözleri unutur musunuz?

Zayıf gözükmemek için kendinizi olduğunuzdan farklı gösterir misiniz? Biraz daha fazla para kazanmak için hile yapar mısınız?

Hemen her insan bu sorulara kendinden emin bir şekilde “hayır” yanıtını verecektir. Ahlaklı hareket ettiğini ve işini de bu çerçevede yürüttüğünü söyleyecektir. Çünkü herkesin kafasında kendisi için kurguladığı resim en mükemmel olandır. Peki, gerçek böyle midir?

Squid Games

Netfl ix’in “Squid Games” isimli Güney Kore yapımı dizisi tüm dünyada izlenme rekorları kırıyor. Sadece bir ayda 100 milyondan fazla izlendi. Farklı ülkelerden, farklı kültürlerden insanlar bu diziden bahsediyor.

Dizinin neden bu kadar popüler olduğu konusunda çeşitli fikirler var. Sosyologlar buna bir yanıt arıyorlar. Kimisi çocuk oyunlarının ölümcül bir oyuna çevrilmesinden, şiddetin ön plana çıkmasından, kimisi gelir gider dengesizliğinin korkutucu sonuçlarından, kimisi de video oyunlarının etkisinden dem vuruyor. Aslında dizi basit bir senaryodan ibaret.

Hırslarına yenik düşmüş, kumar, at yarışı alışkanlıkları nedeniyle para kaybetmiş, işinde başarısız olup iflas etmiş, borç içinde yaşamaya çalışan 400 kişinin büyük ikramiyeyi kazanmak için katıldığı ölümcül bir oyunu anlatıyor “Squid Games.” Dizinin başında ana karakterler kendi normal hayatlarında gösteriliyor, parasızlıkla mücadeleleri, ailelerinin yoksul görüntüleri betimleniyor. Bu karakterler çok para vaat edilerek ölümcül oyuna ikna ediliyorlar.

Oyun 6 kademeden oluşuyor. Her kademede Kore’de bilinen çocuk oyunları oynanıyor. Oyunlar basit ve eğlenceli. Ancak kaybedenler oyunu yönetenler tarafından acımasızca cezalandırılıp, öldürülüyorlar. Oyunun her kademesinde kazanmak için yalan söyleyenler, hile yapanlar, en yakın arkadaşını feda edenler, stres altında kalınca takım arkadaşını gözünü kırpmadan ölüme yollayanlar… Tüm bunları yaptıktan sonra “ailem için yaptım” mazeretini üreterek kendini rahatlatmaya çalışanlar…

Oyunu kuran zenginler de insanların hırslarını bildiklerinden onları adaletten uzaklaşmaya, ahlaki değerlerini yok saymaya itecek kurallar getirerek oyunu renkli hale getirmeye çalışıyorlar. Dizide insanların para ve güç baskısı altında yaptıkları ahlaki muhasebe, hırsın adaletin önüne geçişi anlatılıyor. Diziyi de bu derece fenomen yapan tam da bu işte. İzleyiciler, iyi insanların para ve güç baskısı altında ahlak terazisi şirazesinin nasıl kayabileceğine, kendilerini ahlak bozulması karşısında ne mazeretlerle rahatlattıklarına tanık oluyorlar ve belki de kendilerini karakterlerin yerlerine koyuyorlar.

“İyi Samiriyeli” deneyi

1973 yılında Daniel Batson ve John Darley isimli iki psikolog önemli bir deneye imza attılar. İncil’de gecen “İyi Samiriyeli” isimli hikâyeyi hayata uyarlayarak insanların baskı altında nasıl davrandıklarına baktılar. Bu hikâye, uzun bir yolculuk yapan bir rahibin yolda gördüğü dayak yemiş, soyulmuş ve sonra da yolun kenarına atılmış birisine yardım eden tek kişi olmasını anlatır.

Batson ve Darley, deneyi gerçekleştirmek için bir din okuluna gider ve rahip olabilmek için okuyan öğrencilerle buluşup onları üç gruba ayırırlar. Üç grubun da görevi “İyi Samiriyeli” hikayesini okulun dışında bulunan bir konferans salonundaki kişilere anlatmaktır. İki psikolog tıpkı İncil’deki hikayedeki gibi dövülmüş, soyulmuş rolünü oynayan bir aktörü okul ve konferans salonu arasına yerleştirir.

“Geç kalanlar grubu” adı verilen birinci grubun konuşmayı gerçekleştirmesi için çok az süresi vardır. Koşar adımlarla konferans salonuna gitmeleri gerekmektir. İkinci grubun konuşmayı başlatması için biraz daha fazla zamanı vardır ancak onların da acelesi vardır.

Üçüncü grubun ise bir ve ikinci gruptan daha fazla süresi vardır konuşmayı başlatmak için. Acele etmeleri gerekmez, yine de fazla zamanları yoktur. Araştırma sonucunda görülür ki, geç kalma endişesiyle yola çıkan birinci gruptaki öğrencilerin yalnızca %10’u, ikinci gruptakilerin %45’i, zaman açısından daha az baskı altında olan üçüncü gruptaki öğrencilerin %63’ü bu aciz kişiye yardım etmek için durmuştur.

Bu deney de Squid Games dizisi gibi baskı altında ahlak kavramının yozlaşabileceğini, farklı kararlar verebileceğimizi bize gösteriyor. Amerika son on yıl içeresinde satış baskısı altında verilen kararlar neticesinde oluşan şirket skandallarıyla dolu. İnsanı rakamlardan ibaret gören şirket kültürünün bir getirisi bu. İnsanı önemseyen, oyunu rakamlar üzerinden değil insan ihtiyaçları ve memnuniyeti üzerine kuran, müşteriye satış yapmaya değil değer katmaya çalışan ahlaklı şirketlere ve liderlere ihtiyaç gitgide artıyor.